Capricorno, il cinismo è un'arma a doppio taglio: l'oroscopo di oggi, lunedì 10 luglio

L'oroscopo Barbanera di oggi, lunedì 10 luglio

La quadratura Sole-Luna vi mette il malumore addosso, specie di lunedì mattina. Per fortuna il trigono lunare con Venere vi aiuterà a risollevarvi. Non abbiate il timore di chiedere aiuto o appoggio alle persone interessate. Il partner ne sarà felice.

Non cercate per forza di voler restringere tutto solo in base alla vostra esperienza. Certe volte bisogna anche sapersi affidare e andare oltre. Mettetevi nei panni degli altri, se volete avere una prospettiva diversa. E se avessero ragione?

Un interesse in comune vi guida alla scoperta di una bella e promettente amicizia. Da cosa nasce cosa e poi chissà? Già sognate a occhi aperti. Difficile nascondere i sentimenti che sono così palesi. Ma d’altronde potrebbe non essere un male!

Cancro. 22/6 – 22/7

Il vostro inizio settimana sarà piuttosto deludente, per via della dissonanza tra il Sole e la Luna, ma non è detto. Tutto dipende dal vostro punto di vista. L’opposizione Mercurio-Plutone viene mitigata dal sestile Mercurio-Nettuno. No a conclusioni affrettate!

Leone. 23/7 – 23/8

La perfetta armonia della Bianca Signora con Venere vi darà una preziosa mano, se siete alla ricerca dell’anima gemella. Esprimere i sentimenti sarà facilissimo. Per le coppie di lunga data, potrebbe essere il momento giusto per stabilire di compiere un passo in più.

Vergine. 24/8 – 22/9

Il vostro lavoro sarà ancora più minuzioso e preciso, grazie all’arrivo di Marte. Nessuno vi batterà nei dettagli che fanno la differenza. Iniziate la mattinata partendo con il piede giusto. Nessuno riuscirà a fermare il vostro passo sicuro.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Mitigate le avversità facendo buon viso a cattiva sorte. Potete trasformare un intoppo in un vantaggio, nonostante l’opposizione lunare. Non fatevi impensierire da una bella salita. Sapete che poi il panorama sarà davvero mozzafiato.