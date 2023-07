Sagittario, frequentate persone a voi affini: l'oroscopo di sabato 8 luglio

L'oroscopo Barbanera di oggi, sabato 8 luglio

Ariete. 21/3 – 20/4

Il partner desidererebbe un caldo e abbronzante weekend al mare, ma solo l’idea di stare in mezzo alla confusione vi fa rizzare i capelli... All’ultimo momento vi inventate una scusa che fatica a reggersi in piedi: non ci fate una bella figura.

Toro. 21/4 – 20/5

Usate la vivacità del sestile della Luna con Urano, per vincere il desiderio di oziare ciondolando per tutto il giorno con il telefono in mano. Un bel tuffo in piscina vi rinvigorirebbe, sia nel fisico che nella mente. Preparate subito il costume!

Gemelli. 21/5 – 21/6

Occhio alla dissonanza lunare nei vostri confronti. Meglio non pretendere troppo, né dagli altri né tanto meno da voi stessi. Volate basso! Fate tesoro del buonsenso e non mettetevi ingenuamente in mezzo ai pasticci. Tenete a freno la lingua!

Cancro. 22/6 – 22/7

Utilizzate il fascino amplificato dalla Luna e da Mercurio in maniera discreta. Farete colpo su una persona, ma non su tutte contemporaneamente! Difficile mettervi oggi con le spalle al muro. Avete una bella scorta di risposte pronte e azzeccate.

Leone. 23/7 – 23/8

Non negate l’evidenza, anche perché alla fine la verità viene sempre a galla. Nel rapporto a due, date più spazio al dialogo e al sano confronto. Piccole paure da superare senza farvi impensierire. Se affrontato con calma, ogni nodo si può sciogliere.

Vergine. 24/8 – 22/9

L’opposizione lunare vi invita alla prudenza, soprattutto se in questo momento dovete affrontare scelte importanti. Approfittate dell’aiuto altrui. Nella coppia le decisioni vanno prese insieme, altrimenti ci sarà sempre qualcuno un po’ scontento.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Dopo aver sbrigato le faccende domestiche arretrate, sarete liberi di trascorrere il fine settimana come voi desiderate. Un po’ di libertà, finalmente... Potete pure ascoltare gli altri senza problemi, ma alla fine sarete voi a tenere il timone della nave.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Una serata in compagnia di coloro che amate è quella che vorrebbe donarvi la magica Luna in Pesci. Sempre che voi non vogliate stare soli! Non avete bisogno di cose eclatanti per divertirvi. È sufficiente serenità d’animo e predisposizione.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Frequentate persone a voi affini, così da avere degli argomenti da condividere. In caso contrario, la noia potrebbe prendere il sopravvento. Piccoli cambiamenti e aggiustamenti da fare. Voi ce la mettete tutta in modo che siano positivi.

Capricorno. 22/12 – 20/1

L’armonia che regna fra la Luna e Plutone vi dona una grande forza di volontà. Volete scalare una montagna? Vi basterà attrezzarvi adeguatamente. Qualunque vostro progetto potrà avere una marcia in più, e nessuno riuscirà a sbarrarvi la strada.

Acquario. 21/1 – 19/2

Siete portati a fare un bilancio anche prima del previsto, ma ancora non potete conoscere tutti i dettagli e i retroscena. Occorre aspettare. Non fatevi prendere dalla fretta o ancor peggio dall’ansia da prestazione. Nessuno vi vuole giudicare.

Pesci. 20/2 – 20/3

L’eccessiva sensibilità della congiunzione della Luna con Nettuno sarà mitigata dai buoni rapporti con Urano, Mercurio e Plutone. Siete al top! Mettete in pratica ciò che avete imparato, e cominciate a realizzare i vostri sogni senza paura.