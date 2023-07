Vergine, accettate le critiche: l'oroscopo di giovedì 6 luglio

Oroscopo Barbanera di oggi, giovedì 6 luglio

Ariete. 21/3 – 20/4

Non dovete temere il confronto con nessuno. Il transito della Luna in Acquario infatti vi facilita le cose, anche là dove credevate di non farcela. Pensieri scattanti vi permettono di non faticare troppo nello scrivere un resoconto o una relazione.

Toro. 21/4 – 20/5

Difficile per oggi raggiungere tutti gli obiettivi che vi eravate prefissati, per via della quadratura lunare, anche a Urano, che vi porta una certa instabilità. Nelle scelte più complicate, almeno per il momento, meglio andare sul sicuro. Perché rischiare?

Gemelli. 21/5 – 21/6

Alla fine di un lungo alterco sulla giusta temperatura da tenere in ufficio, la spunterete voi. Merito della Bianca Signora che vi sostiene con forza. Parlare in pubblico non vi resta una cosa così difficile, anche se la preparazione non è stata adeguata.

Cancro. 22/6 – 22/7 A metà settimana arriva un po’ di stanchezza, ma se potete condividere i vostri segreti con un collega o un amico fidato, ritroverete l’entusiasmo. A volte basta poco per volgere la situazione a vostro vantaggio. Ma qualcuno non tiene a freno la lingua. Leone. 23/7 – 23/8 A causa dell’opposizione lunare con Venere e con Marte, sarà meglio prevenire ogni cosa piuttosto che dover poi correre malamente ai ripari. Evitate il traffico controllando prima la strada da fare sul navigatore. Così non arriverete in ritardo. Vergine. 24/8 – 22/9 Accettate alcune piccole critiche che vi spingono a migliorare. D’altronde meglio qualcuno pronto a dire la verità, piuttosto che a mentirvi. Chi vi loda in modo esagerato potrebbe anche avere magari un fine nascosto. Perciò meglio non fidarvi troppo! Bilancia. 23/9 – 22/10 Con la perfetta consonanza della Luna, la vostra creatività è lanciatissima. Siate il più possibile originali, se volete spiccare in mezzo agli altri. Via la timidezza, fate il primo passo. Una volta avviata la conversazione, sarà tutto più facile!