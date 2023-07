Sagittario, non vi preoccupate per qualche euro in più che avete speso. L'oroscopo di oggi, lunedì 3 luglio

L'oroscopo Barbanera di domani, lunedì 3 luglio

Ariete. 21/3 – 20/4

La settimana non comincia proprio nel migliore dei modi, con la quadratura lunare che vi rema contro. Tuttavia vi farete in quattro per rimediare. Avete a che fare con qualcuno che se ne intende, perciò non sarà proprio una passeggiata come credevate.

Toro. 21/4 – 20/5

Non poteva esserci inizio migliore per la vostra giornata, con la Bianca Signora in trigono a Giove. Vi sentite fortunati, forse anche troppo. Non abbassate la guardia, perché le sorprese arrivano sempre quando meno ve le aspettate. Occhi aperti!

Gemelli. 21/5 – 21/6

La settimana è appena cominciata, che già vorreste trovare qualche scusa per evitare di faticare troppo. Ma alla fine vi conviene darvi da fare. Non cercate qualcosa che avete vicino a voi. Se non la vedete, è solo perché non la volete vedere.

Cancro. 22/6 – 22/7

A causa dell’opposizione Sole-Luna, l’umore non è certo al top, ma non fatevi prendere dal panico! Ascoltate la vostra musica preferita. Bisticci e alterchi sono all’ordine del giorno? E allora voi date pure prova a tutti di grande maturità.

Leone. 23/7 – 23/8

Dopo alcune giornate grintose, potreste accusare un lieve calo energetico, ma nulla di preoccupante. Bevete più succhi e centrifugati appena fatti. Prendete un po’ di sole ogni giorno, in modo da abituarvi per quando andrete in vacanza al mare.

Vergine. 24/8 – 22/9

Con il transito lunare nel fedele Capricorno, vi sentite meglio. Le parole possono essere un’arma offensiva o un balsamo risanatore, e lo sapete. Nella coppia grande voglia di divertirvi insieme. Un hobby che vi accomuni lo avete già trovato?

Bilancia. 23/9 – 22/10

Non sapete usare tutte le cose che avete a portata di mano. Forse sarebbe davvero meglio che qualcuno più esperto venga a darvi una mano. I mezzi a disposizione ci sono, ma per via della quadratura lunare, il senso pratico è un po’ in ribasso.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Nello studio avete una marcia in più, ma con il caldo meglio approfittare sempre delle ore fresche mattutine. Sveglia puntata alle ore sei. Nel lavoro, fate sì che tutti abbiano le giuste informazioni: comunicare viene prima di collaborare.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Non vi preoccupate per qualche euro in più che avete dovuto spendere. Lo riguadagnerete altrettanto facilmente, se vi impegnerete con costanza. Portate avanti i progetti che avete già pianificato, senza preoccuparvi troppo del come e del dove.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Lunedì equilibrato, anche se un po’ stancante. Giove e Saturno sono dalla vostra parte, al contrario delle opposizioni Sole-Luna e Luna-Mercurio... Scegliete con cura le parole di un discorso o una relazione da tenere in pubblico. Così partirete già bene.

Acquario. 21/1 – 19/2

Non avete troppa voglia di chiacchierare, e per questo cercate di stare alla larga dai colleghi con l’eloquio assai prolisso. Viva la sincerità. Nella coppia, se il partner vi chiede momenti di intima condivisione, non lo snobbate con leggerezza.

Pesci. 20/2 – 20/3

I buoni rapporti della Bianca Signora e Saturno vi ricordano con puntualità e precisione i vostri impegni. Evitate di arrivare tardi, ecco il primo passo. In ufficio piccole responsabilità in più non vi pesano affatto: siete ben lieti di poter dare una mano.