Oroscopo della settimana, divertimenti e nuovi piaceri per i Vergine

Settimana che si apre con una stupenda Luna piena in Capricorno e che illumina anche i lati più oscuri della notte, dei dodici, pronti per sognare di nuovo?!

Ariete

Questa è l'ultima settimana in cui vi sentirete in parte con "il freno a mano", sembra infatti che la pienezza della Luna nella prima parte della settimana vi farà vedere molto oltre i limiti e i dubbi che nutrite in amore, mentre il lavoro esigerà che sfruttiate Marte nelle sue ultime evoluzioni di trigono che sta per spegnersi, mentre piano piano risalite d'umore e sarete di nuovo pronti ai vostri intensi entusiasmi... Nel week end non starete fermi un attimo, dopo il quale vi sentirete per qualche motivo nuovi!

Toro

Mentre il caro Giove vi nutre con le sue ambizioni spropositate e vi fa anelare a sogni a volte impossibili, la Luna favorevolissima nella sua pienezza vi indicherà una strada percorribile verso la quale puntare con grande risolutezza ed eccovi pronti ad alzare il tiro, cercate però di essere cauti con quell'Urano sempre in agguato, mentre nel week end la comunicazione finalmente si fa vostra amica e potrete rimodulare su rapporti e relazioni professionali in maniera del tutto nuova, in amore non pretendete ciò che il partner non vi può dare...

Gemelli

Sarà la prontezza di spirito e la capacità di volgere a vostro favore una situazione in amore un po' complessa che vi renderà come sempre i più furbi dello zodiaco, ed ecco che mentre vi si chiede da Marte e Venere maggior impegno che proprio non volete soddisfare a condizioni che non vi convincono ecco che Mercurio con scatto felino ed abile mossa riuscirà a farvi sgattaiolare in una comfort zone che vi garantirà, ancora una volta stupefacenti al lavoro dove verranno apprezzate le vostre idee, anche se sarà una settimana lenta, i vostri processi mentali saranno velocissimi!

Cancro

Se volevate delle risposte, sarà questa pienezza della Luna a darvele, è in opposizione, proprio lei la vostra sovrana, vi sentirete forse un po' traditi dai vostri stessi sentimenti, e la realtà dei sentimenti verrà svelata, ed eccovi alle prese con una verità forse inaspettata da gestire, guardate più in là affinate l'ascolto, curiosi di comprendere come le dinamiche si svolgono, ed eccovi pronti con un Mercurio che arriva a darvi una mano a volare via, e a rendervi conto che si può sempre cambiare obbiettivo, vita e persino amore, avrete adesso tutte le energie per farlo!

Leone

È l' ultima settimana di un Marte che vi ha fatto agire in maniera incisiva e piena di forza, anche sopportando qualche tensione non sempre semplice da gestire, il vostro cielo si riconfigura con una Venere che vi cullerà ancora per mesi, ed eccovi morbidi e pieni di energie, il vostro animo però deciderà di sfruttare la presenza del pianeta, che ancora non d'accordo con Urano potrebbe generare una condizioni di improvvisa esplosione di reazioni eversive su tutto ciò che non vi sta bene, afferrate al volo le occasioni e decidete di migliorare le cose dove si può altre di lasciarle andare...

Vergine

Questa prima settimana di luglio vi servirà a rendervi conto che cambiare totalmente approccio sarà la strada vincente, magari facendo del vostro meglio per ammorbidirvi e non usare sempre i soliti sistemi d'analisi pesanti e critici, ma di tentare ad avvicinarvi più empaticamente, sia nelle relazioni in generale, sia al lavoro dove dovrete mettere una certa fermezza, ma anche una comprensione più umana nel capire le ragioni degli altri, il cielo astrologico è in vena di sospingervi verso divertimenti e piacevolezze nuove, ma Venere è alle vostre spalle, e non vi fa vedere chiari i sentimenti che provate, e tra poco Marte accenderà di forti tensioni e passioni il vostro cielo...

Bilancia

Ed eccovi riprendere un po' le fila di questioni familiari e gestionali a lungo trascurate, ma che solo voi avete il potere di risolvere, il vostro cielo si fa interessante con dei nemici illustri questa settimana che vede la pienezza della Luna e Mercurio in quadratura, mentre Marte si eliderà dal vostro cielo e decreterà che la guerra è finita anche se la ridondanza di un sentimento non adeguatamente corrisposto vi darà modo di riflettere un po', Mercurio vi vorrà originali ed incisivi arguti nelle risposte, ma anche inclini a scambi non troppo calmi, cercate quindi di non esporvi troppo...

Scorpione

Iniziamo da una bellissima Luna da vedere su di voi come uno specchio che vi rende più belli e capaci di farvi amare senza troppe spigolature e senza troppo spingere su qualcosa di irrealizzabile, mentre il cielo vi rende un po' agitati e fibrillanti arriva Mercurio a darvi una mano mettendovi in moto e creando i giusti stimoli che vi portano via, e che vi rendono pronti a respirare aria d'estate e di relazione a cui anelate parecchio, in amore le fila di una passione sembrano di nuovo intrecciarsi e legare più fortemente...

Sagittario

Arriva la Luna ad illuminare la prospettiva e a rendervi più capaci di afferrare le occasioni possibili, mentre i movimenti dei pianeti vi contattano per addolcirvi e a rendervi meno sul chi va là, probabilmente gli affetti hanno bisogno di essere rivissuti in maniera più sincronica senza pensare ai rovelli amorosi del passato che non vi permettono di infondere tutto il vostro positivismo nel presente, ed eccovi di nuovo riprendere la situazione in mano mentre Mercurio finalmente migliora e rende tutto più agile o quantomeno meno difficoltoso...

Capricorno

È bello vedere la Luna piena vostra ospite illuminarvi con un notturno che accende passioni e pulsioni, e vi fa vedere chiaro tutto senza remore o fraintendimenti, il cielo vi vorrà molto più in contatto con i sentimenti e sentirete persino il bisogno di esternarli cosa che nel vostro caso è veramente raro e prezioso, il cielo vi rende complici e capaci, con un sentimento nuovo che è sbocciato nei vostri cuori e nelle vostre anime, a cui non avete saputo resiste, ed ecco che Mercurio vi porrà il problema di come spiegarlo, e la vostra voglia di fuga ormai è innegabile, dove volete andare...?!

Acquario

Prima settimana di Luglio con una Luna piena che alle spalle vi rende inquieti e vi regola in maniera piuttosto emotiva, sentirete il bisogno di non essere sempre così veloci e di prendere quanto più tempo possibile per voi stessi senza per forza fare sacrifici, avete un fortissimo bisogno di semplificazione, e molti avranno l'impressione che sarete più apatici e distratti del solito, tanto da chiedervi se nutrite ancora sentimenti, forse non guasterà rassicurare qualcuno, ma sicuramente non avete voglia di stare dietro ad alcunchè vi tedi, il risultato è che anche se volete ottenere distanza desterete curiosità e fascino, mistero e seduttività...proprio non riuscite a scrollarvi di dosso alcuni...

Pesci

Forza che ora che la Luna è piena sarà disponibile ad accendere desideri, sogni ed ambizioni, vi ricordo che ruoterà nel vostro ideale undicesimo campo che rappresenta le affinità elettive ed i desideri realizzati, forza dunque a sognare siete dei campioni nello zodiaco, ed eccovi prendere di nuovo contatto con la vostra natura fluida ed emotiva, sognatrice e fantasiosa, mentre Saturno ha smesso di rendersi attivo vi aiuterà a fare si che niente vi possa sconvolgere e che in molti troverete maggiore leggerezza nelle cose, qualcosa che vi libera...