Capricorno, non mettete a repentaglio un rapporto consolidato. L'oroscopo di oggi, sabato 1 luglio

L'oroscopo Barbanera di oggi, sabato 1 luglio

Ariete. 21/3 – 20/4

Nel nuovo mese partite subito con il piede giusto, per merito della Luna in Sagittario. Ottima vivacità, anche se in certe occasioni non potete esternarla. Andare avanti con il freno a mano tirato, che spreco di energia! Liberatevi da alcuni inutili fardelli.

Toro. 21/4 – 20/5

Ispirati dal sestile di Mercurio e del Sole con Giove, l’abilità dialettico-scientifica migliorerà notevolmente. Parlare in pubblico? No problem! Nella coppia potete scegliere, se vi conviene discutere senza fine riguardo un’inezia o dargliela vinta.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Qualche piccolo timore di troppo potrebbe frenarvi proprio sul più bello, per colpa dell’opposizione lunare. Tirate fuori un po’ di coraggio. Se il primo approccio non è stato granché, non gettate la spugna. Dovrete optare per un’altra tattica.

Cancro. 22/6 – 22/7

Un amico vi presta un libro che non avevate intenzione di leggere, ma alla fine il suo contenuto vi farà un gran bene, se lo accettate. Gli interessi letterari e artistici, apportati dalla congiunzione del Sole con Mercurio, non sono niente male.

Leone. 23/7 – 23/8

Considerata la Luna in Sagittario, lancerete il cuore oltre l’ostacolo, arrivando inaspettatamente al traguardo. Con fatica però, dovete ammetterlo! Il fine settimana e l’inizio di luglio promettono molto bene. E voi manterrete le promesse?

Vergine. 24/8 – 22/9

Piccoli disequilibri a cui dover far fronte, con la vostra mente metodica affilata come un rasoio. Occhio però, qualcuno si potrebbe offendere. Sì alla precisione, ma non state dimenticando un pizzico di buon cuore? Ci vuole l’una e l’altro.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Grazie al sestile lunare, risolverete ogni intoppo e la comprensione appianerà qualunque conflitto. Meglio così, dato che avete bisogno di distensione. Le vostre spiegazioni sono sincere al cento per cento, per questo vi viene data un’altra possibilità.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Le ferie vi sembrano lontane e il pensiero di lavorare fino all’agognato traguardo non vi entusiasma. Intanto però, perché non godervi il weekend? Non pensate troppo al futuro, ma piuttosto cercate di vivere pienamente il presente. No ai giri di parole.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Cercate di controllare la schiettezza eccessiva, ché ad alcuni potrebbe anche non piacere. Con la Bianca Signora nel vostro segno, vi esponete troppo. La dissonanza Luna-Saturno è da tenere a bada. La gelosia potrebbe diventare un problema serio.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Non metterete a repentaglio un rapporto consolidato, tirando fuori magari anche dubbi, paure e preoccupazioni che d’altronde ci sono. Se qualcosa sta maturando, aspettate ancora un po’. Non vorrete cogliere un frutto troppo acerbo.

Acquario. 21/1 – 19/2

Potete abbandonare la ritrosia e accettare nuovi amici sui social, con la spinta del sestile lunare. La cosa migliore restano i rapporti concreti. Invece di stare ore al telefono, non sarebbe meglio vedervi dal vivo e fare magari un tuffo in piscina?

Pesci. 20/2 – 20/3

Gli ostacoli messi sul vostro cammino dai bisticci fra la Luna e Saturno sono una bella gatta da pelare. Ma... “non tutti i mali vengono per nuocere”. Le cadute vi possono fortificare, se invece di lamentarvi, vi rialzate subito e senza troppa teatralità.