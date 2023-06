Toro, intesa difficile con gli altri: l'oroscopo di oggi, giovedì 29 giugno

L'oroscopo Barbanera di oggi, giovedì 29 giugno

Ariete. 21/3 – 20/4

Contro il bisogno di autonomia, si schierano affetti e ricordi: un legame intralcia i vostri progetti. Elaborate un’esperienza del passato. A parte il perdurare di un po’ di nervosismo, le energie sono eccellenti: canalizzatele nello sport.

Toro. 21/4 – 20/5

Qualche difficoltà d’intesa con gli altri. Se le occasioni mondane vi annoiano, nessun senso di colpa, dovreste stare un po’ per conto vostro. Osate cambiamenti, liberatevi dagli impegni vincolanti, senza timore di lasciare la strada vecchia per la nuova.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Giovedì di tutto lavoro. Potendo, vi defilereste volentieri, invece con grande responsabilità, vi date parecchio da fare e i risultati non mancheranno. Nei compiti di routine procedete con passo costante e misurato, e lentamente arriverete dove volete.

Cancro. 22/6 – 22/7

Il trigono lunare nello Scorpione a Saturno in Pesci agisce da alleato e in fatto di intuizioni, entusiasmo e coraggio darete il meglio di voi. Con intelligenza e straordinario sangue freddo, riuscirete a gestire una faccenda piuttosto delicata.

Leone. 23/7 – 23/8

Giornata scompigliata, da attraversare con il passo felpato di un gatto, senza fare troppo rumore. Da evitare gli acquisti, i prestiti e... il partner. Possibili diverbi con gli amici o con un familiare, forse a causa di promesse fatte e non mantenute.

Vergine. 24/8 – 22/9

Atmosfera serena sotto l’egida della Luna in Scorpione. Seppure non farete i salti di gioia, potrete trascorrere delle ore piacevoli in compagnia. Le dimostrazioni d’affetto da parte di persone care vi aiuteranno a tenere a bada eventuali brutti pensieri.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Non abbiate paura per una lieve “défaillance” del conto in banca. Oggi, per merito di un introito extra, potrete ammortizzare qualche spesa imprevista. Procedete speditamente avvalendovi dell’intraprendenza, lo spirito pratico e le circostanze favorevoli.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Occhio agli affari e agli investimenti. Non entrate in competizione con un amico per questioni di cuore, decisamente non ne vale la pena. Con l’intuito e a una logica ferrea, definirete con esattezza i vostri confini, limitando le ingerenze.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Un incontro importante vi darà preziosi insegnamenti, da tenere ben celati nel cuore e a cui attingere per superare i prevedibili momenti difficili. Potete contare su determinazione e responsabilità, per dimostrare a chi vi sta osservando la vostra affidabilità.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Sfruttando la prontezza di riflessi e la fiducia che vi siete guadagnati con l’impegno, potrete dare avvio a un progetto a cui tenete molto. Per assicurarvi il pieno successo, dovrete apportare qualche piccola modifica o fare aggiustamenti.

Acquario. 21/1 – 19/2

Cercate di sdrammatizzare i contrasti di coppia e di appianare con il dialogo ogni incomprensione. Indossate qualcosa di azzurro per conciliare il sonno. Se vi sentite vittime di un torto, esigete educatamente le scuse, ma scartate l’idea di rendere pan per focaccia.

Pesci. 20/2 – 20/3

Giornata promettente, grazie agli influssi astrali che vi danno manforte. In amore e nel lavoro sensibilità e intuito sono le vostre armi vincenti. Cogliete con destrezza le occasioni che vi si presenteranno, approfittando dell’attimo... fuggente.