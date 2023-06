Oroscopo, i pianeti ci spiegano quando rallentare: come andrà segno per segno

Un rapido sguardo al Cielo ci informa di tre aspetti davvero significativi, diverse valenze che però ci spiegano quando rallentare e quando agire, non sempre le stelle parlano di slanci ed estensioni, di momenti favorevoli o meno, ma anche di rallentamenti di logiche inverse, di dubbi e di tutte le gradazioni che gli archetipi planetari incarnano, come degli Dei che tutto muovono o condizionano a loro piacimento....

È già occorso che assieme alla configurazione di solstizio Mercurio e Marte abbiano creato un utile sestile, aspetto che ha sempre la funzione di fare cooperare le due parti planetarie coinvolte. Ed ecco che si lancia dal cielo la collaborazione tra il pianeta dell'azione focoso e dinamico ed il fanciullo Dio dell'intelligenza e della logica, chiaramente la risultante semantica è che l'azione diventa precisa, metodica, mirata, logica, progettata e raffinata, difficile sbagliare dunque per chi ne beneficia. Ecco chi sono i protagonisti di questa configurazione:

Leone e Gemelli

Chiaramente poiché sono proprio i segni che ospitano rispettivamente Marte e Mercurio, configurazioni consignificanti, l'energia Leonina di Fuoco si sposa benissimo con il rosso pianeta dell'azione, si fa ancor più volitivo Marte nel regno dell'io, chiaro, imperioso e voluttuoso. Mentre Mercurio è in uno dei suoi regni, anzi, proprio nel segno zodiacale che patrocina, l'intelligente, brillante aereo Gemelli, inutile quindi dire che i due segni qualunque cosa diranno e faranno avranno un' altissima probabilità di sicura e serena riuscita.

Bilancia

Assolutamente in terza posizione su questo aspetto visto che trigono di Mercurio e sestile di Marte le danno i mezzi per infine risolvere e vincere le battaglie giuste in cui si sono lanciati.

Ariete

Che godendo di sestile di Mercurio e trigono di Marte e della bella Venere per giunta si lancia in amori ed affari di passione come non faceva da tempo, ed ecco che l'esplosione di sensi che il primo segno incarna rende quest'estate calda ed avvolgente.

Scorpione

Che avrà davanti tutte le soluzioni a ciò che gli impediva di essere felice, e finalmente potrà ripartire su nuove basi.

Ma vediamo come tocca anche gli altri segni zodiacali:

Toro

Poco coinvolto da tutto questo, e molto indaffarato a gestire ben altro.

Cancro

Perso nel trasognato tentativo di migliorare la sua vita sentimentale, anch'egli poco interessato...

Vergine

Andrà meglio quando Mercurio si sposterà in Cancro, non vi serve per adesso agire troppo ma aspettare risposte valide...

Sagittario

Configurazione che vi fa dire addio a molte cose e che vi lancia di nuovo nel mondo delle relazione ludiche e meno cervellotiche...

Capricorno

Servirà a capire il quadro di insieme e comprendere dov'è la falla che vi impedisce di ultimare un progetto...

Acquario

A voi Mercurio ha dato moltissimo, ma Marte e venere voglio solo dirvi di salvare alcuni rapporti anche se siete stati distanti ed avete poca voglia di ascoltare...

Pesci

Mercurio sarà gentile con voi tra poco, ma quel Marte vuole suggerirvi di essere più pratici in amore e non farvi sfuggire qualche bugia...

E adesso andiamo a scoprire cosa dal 26 giugno succede con Urano e Marte in quadratura, visto che sono pianeti un po' esuberanti, e che potrebbero decisamente sconquassare le configurazioni celesti, essendo un elettrico decisionista il primo ed un guerriero il secondo, seppure la quadratura è un aspetto che tenderebbe a bloccare le forze planetarie in campo i due pianeti sono incontenibili, l' uno come un uragano, l'altro come una vampata di fuoco, quindi succede che Ariete, Leone, Sagittario saranno attraversati da moti davvero intensi, ma le stelle vi consigliano di non agire proprio adesso, magari scaraventate nella passione o nello sport questo tipo di energia, ma evitate ogni scontro o inizio poco chiaro...

Acquario e Scorpione sanno già che non è il caso di agire, stanchi e spossati entrambi dai precedenti transiti, il primo non si risparmia in termini creativi e si abbandona a passioni che lo distraggono, il secondo alla ricerca di un perché lo troverà, misurando i rapporti in base a ciò che riceverà dagli altri rimanendo immobile...

I segni di terra Toro, Vergine e Capricorno devono assolutamente concedersi lo stacco che consegue a grande fatica dopo aver generato progetti e una mole di lavoro che seppur lodevole potrebbe avere creato più complicanze che non soddisfazioni, sospendete e fate in modo che siano i fatti e la partecipazione delle altre persone a darvi la misura di come avete agito, vi si raccomanda di non rischiare troppo in termini professionali o economici...

Mentre i Gemelli rimangono illesi e produttivi a livello intellettuale da questo aspetto, il Cancro si libera di incombenze che non lo riguarderanno più... Pesci un po' di fastidi per cose che non funzionano o si rompono; Bilancia muore dalla voglia di agire e tornare a godere delle relazioni.

L'aspetto che però sembra più di ogni altro confondere i dodici è la quadratura Mercurio-Nettuno dal 25 giugno, l'analisi logica il primo, pianeta trasognato e trasognante a volte molto caotico il secondo, è una configurazione davvero fuorviante poiché le nebbie ed i miraggi nettuniani tenderanno a nascondere qualcosa misteriosamente, ma Mercurio non ci sta anche se rischia di perdersi in un mare troppo vasto di emozioni e dubbi, quindi:

Vergine

Detesta per natura la fantasia caotica e fluida, non vuole questo per adesso, anzi, e tollererà meno di tutti le fughe di cose o persone che non vogliono più spalleggiarli o sostenerli per le loro ragioni, è il segno più messo in crisi da questo transito...

Gemelli e Sagittario

Avranno un momento di down ma nulla che non serva a farli ripartire, decideranno che è inutile in amore cercare una realtà oggettiva, ma seguire la fenomenologia dei sentimenti alcuni dei quali a volte persi nel tempo...

Cancro, Scorpione e Pesci

Decisamente colpiti in maniera emotiva, ma in realtà la situazione esige molta pratica, ovvero revisionare e rivedere la maniera in cui si ha agito darà tutte le risposte, ma non perseverare con gli errori di valutazione che tengono conto del vostro punto di vista che non vale più o meno di quello altrui...

Leone e Acquario

Irritato il primo e disgustato il secondo per tutti gli atteggiamenti poco chiari ambigui e competitivi delle persone, un po' di filosofia che tende a fare retorica sull' inaffidabilità della gente e di quanto si sentono approfittati data la Magnanimità del primo e l'amicalità del secondo...

Toro

Sarebbe il caso di non fare finta che tutto va bene perchè sottovalutare un problema o essere leggeri nelle procedure potrebbe comportare ulteriori fastidi...

Ariete

Se di dubbi si tratta ne nutrite solo sulla chiarezza delle persona su cui dovrete decidere se puntare sentimentalmente o no...

Bilancia

Più che dubbi non vi fate una ragione rispetto a chi non è voluto rimanervi accanto...

Capricorno

Avendo capito da un po' qual' è il problema adesso rimane il dubbio su quando agire, ma non certo il come...