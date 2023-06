Oroscopo della settimana: buone notizie per i Cancro, Ariete pronti a iniziare nuovi progetti

Settimana che vede Mercurio in Cancro e che addolcisce l'estate rendendo la socialità più dolce ed affettiva, buona settimana ai dodici!

Ariete

Venere e Marte saranno la vostra assicurazione per un bel po', il vostro cielo è davvero fortemente invaso da energie molto dinamiche e pronto a gestire una serie di vicissitudini amorose che da tempo erano assenti, passione ed impulso regnano sovrani. Ma c'è di più il vostro animo sente il bisogno di iniziare altre cose, vi sentite pronti ad agire di nuovo su piani davvero efficaci e pieni di tanta speranza, le stelle vi raccomandano discrezione e di non permettere a nessuno di distrarvi o di criticare il vostro operato...

Toro

La lunga presenza di Urano nel vostro cielo non vi abitua sicuramente alla sua natura da uragano e spesso vi sentite come squassati dai suoi turbini, dai suoi imprevisti, i colpi di scena con le quadrature a Venere e Marte saranno davvero tantissimi e potreste prendere le vostre occupazioni in maniera fin troppo leggera o pesantemente di petto, sarebbero degli errori in entrambi i casi. Le stelle raccomandano questa settimana diplomazia poiché la comunicazione potrebbe essere costellata di fraintendimenti che compromettono alcuni rapporti, mentre con Nettuno così trasognato e trasognante potrete sentire che in amore state forte proiettando un po' troppo...

Gemelli

Una settimana caratterizzata dalla poliedrica ed analitica azione di Mercurio che vi bombarderà di stimoli e pensieri costruttivi, anche un po' eversivamente visto che la sua iperatttività sarà volta a darvi una certa ansia che sfocerà nel partorire una nuova idea che canalizzerà le vostre idee in un progetto creativo, un'iniziativa molto bella, o qualcosa che rivoluziona amore e rapporti, sarà il week end la parte più bella della settimana quei giorni in cui il vostro cielo si immergerà in qualcosa di davvero costruttivo ed intenso, e che brillerà di passione nel privato...

Cancro

È estate ed il Sole brilla caldo nei vostri romantici gradi che assicurano a voi e a tutto ciò che amate una nuova luce ed ecco all'orizzonte arrivare anche Mercurio che questa settimana vi aiuterà a comunicare e costruire dialoghi ed intese con chiunque avete intorno come se l'essenza dei sentimenti diventasse aperto dialogo, ponte ed intreccio, con la vostra dolcezza tra l'altro irresistibile, avrete la possibilità di creare ponti e legami davvero importanti, il cielo vi riempie di gioia, in famiglia o nelle occupazioni domestiche eccovi accontentati: arriva una bella notizia lungamente attesa...

Leone

Forza non ve ne manca assolutamente in questo momento pienissimo ed intenso Marte e Venere fanno da padroni e vi animano di vigoria e passione, impulso ed istinto, peccato che dovrete saperlo dosare con Urano contro che quadra proprio agli amanti dello zodiaco. Ed ecco che vi si raccomanda prudenza e diplomazia ad inizio settimana, mentre le condizioni che riguardano i sentimenti si fanno piene di conflitto aperto che però ha lo scopo di culminare in un progetto di vita verso il quale sarete bravissimi ad indirizzare il partner e a creare la vostra felicità come la desiderate...

Vergine

Forse avrete bisogno di sentirvi spalleggiati e di sapere che le vostre fatiche funamboliche sono al servizio di più persone, anche se la sensazione di dover trainare tutto da soli vi pesa un po' per questo grazie a Mercurio muterete il dialogo e troverete che la vostra realtà ha solo bisogni di un po' più di dolcezza, presenza ed affetto, ed eccovi accontentati, ci sarà se esplicherete di più, ma nulla vi potrà esentare di correre su e giù ancora una volta al fine di fare fronte ai mille impegni e scadenze che proprio non volete rimandare ed il bisogno di percepire che saranno tutti rivolti positivi...

Bilancia

Quando da questa settimana Mercurio comincerà a farvi i dispetti comincerete a valutare quanto il vostro animo ha bisogno di pensieri puliti e poco invasi dal circostante o da gente che vi da turbamento, ma Marte non vi risparmierà la possibilità di scontrarsi con persone un po' aggressive o di incorrere in qualche alterco che prevede una difesa delle vostre posizioni, scatterà in voi un senso protettivo per tutto ciò che ritenete sacro vi appartenga, ed eccovi un po' più desiderosi di trovare conforto nell' amore e nel sostegno del partner che non mancherà, anche se le condizioni della coppia non sono quelle che per adesso desiderate in cuor vostro...

Scorpione

Insopportabili Marte e Venere in quadratura che vi snervano in una serie di rapporti, mentre Nettuno vi fa sentire lo stress emotivo di tutto questo accadere planetario decisamente contro, ma ecco che dal niente il vostro simpatico amico Mercurio riesce a darvi la via di fuga, favorendo leggerezza e dialoghi e rapporti più costruttivi e scambievoli mentre le vostre anime sembrano partorire qualcosa di fortemente creativo al lavoro, del resto il vostro è il segno che rende meglio di tutti nelle crisi o nei periodi di stress in cui la pressione genera genialate senza precedenti...

Sagittario

Ed eccovi risalire e riprendere quota, con la sensazione di avere mollato delle zavorre logorroiche che vi appesantivano e rendevano un po' farraginosi i vostri rapporti, ed eccovi di nuovo essere ottimisti e senza paure, solo Nettuno vi fa temere ansie, ma più per terze persone che non per voi stessi che tornate a cavarvela in maniera decisamente più sintetica ed efficace, nessun rimpianto per ciò che vi lasciate alle spalle che ha occorso di molti ripassi, adesso è il futuro adesso è l'immaginare una nuova dimensione la sfida che vincerete trionfalmente...

Capricorno

Mentre Mercurio si farà opposto e vi costringerà a pensare bene a ciò che dite o a chi o come vi relazionate, ecco che le soluzioni che da tempo cercavate si fanno nitide e chiare, come se comprendesse che avevate tutto sotto gli occhi da parecchio e che non avete avuto la prontezza di cogliere nel suo significato, ed eccovi accontentati nella ricerca di qualcosa che però andrà gestito con calma e da soli, non vi si consiglia di condividere troppo ciò a cui siete pervenuti, forse in maniera scaramantica...

Acquario

Mentre Mercurio vi saluta dicendovi che è stato un piacere e consegnandovi tutti quegli inizi che vi servivano per varare nuove rotte che vi porteranno lontano, arriva un calmante planetario che vi aiuta a consolidare, stabilizzare e a rendere concreti i vostri progetti più importanti, ed eccovi fortemente coesi e meno dispersivi con la sensazione di avere tutto in mano, mentre in amore Venere e Marte fanno di tutto per buttarvi letteralmente addosso una serie di stimoli e di vicende intriganti che con allegria e creatività vi gestirete sornioni fuggendo dove serve e rendendo curiosissimi alcuni che vi osservano, scatenatori di gelosie ed impulsi…

Pesci

Mentre Mercurio vi riaccende e dal suo trigono d'acqua tornando amico e complice perfetto, il cielo è davvero pienamente attivo, e lo scanzonato aspetto mercuriale che vi rende di nuovo gioviali e socievoli e con tantissima voglia di fare depista dall'azione ben più profonda ed interiore di Nettuno e Saturno che retrogradando entrambi seminano un po' di dubbi ed incertezze per alcuni, a livello emotivo uno e sul piano economico e lavorativo l'altro, sembra tocchi a voi alleviare gli effetti di questi due pianeti in chi amate, poiché per alcuni nella ruota zodiacale si avvantaggeranno altri invece subiranno e voi correrete sempre in soccorso di chi ha bisogno...