I sistemi di riposo contro la stanchezza

Riposare bene significa essere di buon umore, energici e vitali, eliminando il senso di irritabilità e stanchezza che si ripercuote negativamente sull’organismo e su tutte le nostre attività quotidiane. Dormire e riposare su un sistema di riposo adeguato, significa trarre il totale beneficio ristoratore per il proprio corpo e la propria mente. Dalla qualità del guanciale dipende la qualità del sonno e di conseguenza anche della vita in generale (diversi modelli compreso l’ortocervicale). Singoli, matrimoniali e francesi, anche le reti e i materassi devono rispondere a queste esigenze. Una meticolosa selezione dei migliori materiali naturali, unita alla continua ricerca di una tecnologia sempre più avanzata e alla scelta di un produttore leader offre il Top nel campo del sano riposo.

Consapevoli del fatto che un sano riposo migliora la qualità di vita, le migliori aziende si impegnano quotidianamente per garantire benessere fisico e psichico. La ricerca continua unita al costante studio dei materiali, delle tecnologie, delle tendenze di mercato e l’analisi delle esigenze dei propri clienti sono la linea guida per l’innovazione dei prodotti e dei processi aziendali al fine di realizzare prodotti per la massima soddisfazione dell’utilizzatore. Grazie alla particolare qualità dei materiali utilizzati e ai moderni processi di vulcanizzazione, tutte le zone di contatto sottoposte a differenti pressioni del corpo hanno la speciale caratteristica di adattarsi perfettamente, garantendo così una spinta attiva efficace e persistente in ogni situazione di riposo. È così superato il concetto delle zone a portanza differenziata poiché i sistemi multicomfort offrono una piacevole sensazione di benessere durante il relax ed un maggiore beneficio a tutte le parti del corpo. Tra i sistemi utilizzati c’è il lattice che acquisisce proprietà che garantiscono massimo indice di comfort. Il lavaggio con olio di cocco elimina eventuali scorie, lo rende igienico al 100% e inattaccabile da batteri e muffe. L’albero da cui proviene il lattice non viene estirpato, ma solo inciso, con procedimenti che rispettano i naturali tempi di ricostruzione della pianta, pertanto il lattice estratto è un prodotto naturale la cui fonte è costantemente tutelata. Grazie alla sua ineguagliabile elasticità, il puro lattice naturale al 100% asseconda la naturale conformazione fisica del corpo e principalmente della colonna vertebrale e favorendo una corretta circolazione sanguigna, linfatica ed il giusto rilassamento della muscolatura. La composizione fisica del puro lattice naturale al 100% del materasso garantisce una perfetta igiene e la totale assenza di acari, forme batteriche , altri micro-organismi. Tale caratteristica consente di evitare proliferazioni batteriche, causa di dermatiti o altre forme allergiche. I sistemi di riposo passano anche dall’attenzione verso i piccoli dettagli e la scelta dei materiali.

Una ricerca costante nel tempo per un’eccellenza siciliana

Quasi trent’anni fa, la RAC pose le basi del proprio successo, puntando sin dall’inizio e con lungimiranza, sul produrre e proporre «sistemi di riposo» evoluti e scientificamente testati, che favorissero un reale miglioramento della qualità del sonno, del riposo e della vita dei consumatori. L’azienda è diventata così antesignana di un nuovo modello d’impresa utile ed eticamente responsabile. Scelte di successo e impegno costante nell’apprendere e nel migliorarsi, hanno permesso al fondatore, oggi Amministratore Unico, Vito Conigliaro, all’impresa ed al suo management una costante crescita professionale, organizzativa e strutturale che, dopo essersi affermata in Italia e all’estero, oggi è chiaramente esplicitata, anche a livello locale, nel nuovo grande ed attrezzato impianto produttivo «poli-funzionale» inaugurato a Isola delle Femmine e, forse ancor di più, nelle eccellenti caratteristiche, davvero uniche ed esclusive, di ogni suo prodotto.

La stretta collaborazione fra le divisioni Design, Ricerca e Sviluppo, l’area Produzione e l’area strategico-commerciale fa si che tutto si realizzi secondo criteri di massima efficienza, accuratezza tecno-esecutiva, rigido controllo della qualità nonché alti standard di sicurezza igienico-sanitaria. Grazie al prezioso supporto logistico-organizzativo e all’approccio marketing-oriented della consulenza commerciale, la RAC garantisce ai suoi partners, competitività, tempestività e professionalità, garantendo in parallelo le adeguate risposte «smart» alle esigenze dei sellers e la piena soddisfazione del cliente-consumatore, che usufruirà sempre e comunque di prodotti efficaci, naturali ed eccellenti sotto tutti i punti di vista, senza tralasciare il prezioso requisito di un equilibrato rapporto qualità-prezzo.

RAC è il brand che esprime un lungo percorso, umano e imprenditoriale, fatto di passione, di impegno e di incessante ricerca di un’identità distinta e riconosciuta ovunque. Un percorso compiuto per creare dal nulla e in ambiente a dir poco “complesso” una fiorente realtà, tutta siciliana.

RAC con la scelta di materie prime conformi a rigidi protocolli di qualità, componenti provenienti da aziende leader in Europa come legno e lattice naturale certificati FSC, investendo nel fotovoltaico, nello smaltimento e/o riciclo degli scarti di lavorazione e, in generale nel ridurre l’impronta carbonica dell’intero processo produttivo, conferma il suo impegno nell’applicazione e nel rispetto di norme e protocolli di sostenibilità ambientale.