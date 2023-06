Oroscopo della settimana: successi sul lavoro per i Toro, giorni romantici per i Leone

Ed ecco finalmente la settimana del solstizio, si cambia stagione, buona estate ai dodici!

Ariete

Settimana molto varia per voi, ottimo in amore dove continuano le energie tutte fuoco e passione di Marte e Venere agitati per quest'estate accesi fanatici e pieni di ottimismo, mentre mercoledì il Sole vi sarà per la prima volta nemico in questo anno astrologico che avete inaugurato, dichiarando quadratura e facendovi sentire un po' stanchi ed oberati di impegni, mentre i contrasti di Nettuno tenderanno a rendere confusi alcuni rapporti, delle comunicazioni non troppo felici poiché qualcuno giocherà ad essere ambiguo, non cadete in trappola...

Toro

Anche se Marte e Venere hanno drasticamente sconvolto un po' la vostra vita sentimentale e adesso vi fanno i dispetti dal Leone che non vi guarda di buon occhio ecco che in compenso sarà una settimana molto importante per tutto ciò che riguarda una serie di successi al lavoro, e consolidamenti di accordi che non sono stati affatto semplici da seguire negli ultimi mesi, potenza dei due grandi re planetari, Giove e Saturno che riescono a farvi trovare un accordo anche dove la situazione sembrava senza via d' uscita...

Gemelli

Una settimana piena di cose da fare e da comprendere anche nonostante qualcuno tenda a rendervi confusi o a porvi domande o interrogativi su posizioni di interesse poco chiari, meno male che ci penseranno Marte e Venere a portare però quel dinamismo, brio e voglia di fare che vi aiuterà a stare meglio con il partner ed a riconoscere tantissimi elementi affettivi certi e costruttivi sui quali potrete contare, il vostro lavoro intanto si dovrà misurare con qualche competitor che vi metterà però nelle condizioni di dare il meglio...

Cancro

È la settimana più amata dell'anno per voi, che da mercoledì si colorerà d'estate, inaugurando la vostra stagione non solo in senso temporale, ma come stato dell'anima che sembra vibrare come non mai, questa settimana avrete la sensazione che anche se le cose non vanno come vorreste siete semplicemente felici di esserci e di gioire delle vostre quotidianità, delle vostre vite, e dei vostri sentimenti che sono sempre il motore più importante per voi, sarà una settimana in cui potrete ricevere la notizia che una certa annosa questione è stata finalmente risolta...

Leone

È vero che la configurazione del Sole vi renderà più romantici e più disponibili ai sogni ed al mondo onirico, il vostro cielo del resto è sempre costellato dalla presenza di Marte e Venere, ma forse i moti ondosi di Nettuno vi agiteranno mettendo dentro di voi una serie di dubbi o un pathos esagerato nelle questioni romantiche e con gli accordi creati con il partner, ed eccovi comunque fare pace nel fine settimana con voi stessi e con le vostre tensioni riappacificandovi anche al lavoro dove le prospettive finalmente rivelano l'andazzo che sospettavate da tempo...

Vergine

Una settimana di montagne russe a livello emotivo, sentirete il bisogno di certezze, di chiarezza, ma non trascurerete di fare una lucida retrospettiva rispetto a cosa vi ha portato a trovarvi in queste condizioni che sembrano davvero togliervi molta energia, forse sarete sinceri con voi stessi e comprenderete che è solo il ritorno di una serie di cose dette male o di relazioni che non avete curato in maniera adeguata, Mercurio e Nettuno sembrano confondervi non poco e vi daranno modo di capire anche intuitivamente che qualcuno è stato molto più lungimirante di voi...

Bilancia

Anche se le interlocuzioni e la comunicazione non va proprio come vorreste, le stelle vi raccomandano di fare del vostro meglio per decidere che comunicare ed aprirvi è comunque la strada, e la percorrerete come più coraggio ed ottimismo, proprio perché avete superato in questi mesi parecchie prove e vi siete resi conto di qualche errore di valutazione che può esservi costato qualche rapporto ecco che ritroverete la voglia e l' ottimismo per un nuovo inizio all'insegna di una rinnovata vigoria sentimentale, che cerca imperterrita la propria dimensione, ed anche per le coppie collaudate ecco che verrà di nuovo il sole di un' estate ancora da inventare...

Scorpione

Un cielo che da mercoledì vi conforterà con quell'appoggio che solo l'aspetto di trigono sa dare, il vostro animo si rincuora e sembra affrontare meglio il fatto che sapete di dovervi preparare ad affrontare una serie di situazioni familiari che sembrano comunque ormai non procrastinabili, mentre Marte e Venere vi faranno ricordare cosa volete veramente e perchè non siete ancora pronti a viverlo in maniera totale, intanto al lavoro si configura un' occasione nuova, Mercurio vi porterà un colloquio importante che potrebbe di molto cambiare le carte in tavola...

Sagittario

Sembrate di nuovo scalpitanti ed esuberanti, a volte con qualche eccesso, forse per recuperare un tempo perduto, o ritenuto tale, è la vostra voglia di iniziare l'estate in maniera propositiva nuova ed apotropaica, come una vera e propria volontà di stare bene e di non seguire inutilmente regole che non vi appartengono più, ed eccovi pronti in amore ad estendervi in maniera ampia e radiale, alla ricerca forse di una nuova configurazione che vi potrebbe rendere felici davvero non facendovi più avvertire questa sensazione di incompletezza...

Capricorno

Nonostante stiate barcamenandovi in una situazione davvero interessante i pianeti vi toglieranno un po' di prospettiva in questa settimana che inizia dichiarando che è estate, che per natura è la stagione che vi si oppone, ed eccovi impegnatissimi in altro ed in condizioni di osservazione attenta di tutto il circostante, non cedete alle tentazioni della rabbia, e tenete duro, le stelle non vi consigliano di esternare troppo del vostro disappunto rispetto ad altri, ma di esplorare bene dentro di voi le ragioni di una certa rabbia o gelosia...

Acquario

Il Sole mercoledì smetterà di esservi congeniale e scatenerà una serie di dinamiche che prenderanno campo in maniera decisamente evolutiva, il vostro cielo è davvero promettente in termini di idee e chiarezza, a volte sarete spiazzanti, e preferirete parlare con i fatti o brillare per la vostra assenza, forse vi sottrarrete a tutto ciò che vi sembra ambiguo o interessato ma non per questo vi struggerete, anzi in genere la vostra reazione è quella di riconfigurare la vostra realtà in maniera creativa, in amore siete molto osservati ed anche professionalmente sembrate mettere una certa distanza tra voi e chi non stimate affatto...

Pesci

Ed ecco che la settimana vi sorprenderà non poco, vi aiuterà propulsivamente la spinta del Sole in trigono pura ricarica di energia, mentre I re dello zodiaco sono dalla vostra parte, Giove e Saturno vi daranno sicurezza e contribuiranno in maniera felice a rendervi forti, configurati abili, al lavoro potrebbero arrivare piacevoli conferme, mentre in amore vi viene restituito il merito di essere riusciti a salvare tutto e tutti, ed eccovi di nuovo beati nella consapevolezza che l' evoluzione degli ultimi anni vi ha trasformato completamente...