Oroscopo della settimana: giorni fantastici per l'Ariete, Gemelli iperattivi e geniali

La settimana sembra molto gestibile un po' per l'assetto planetario ritrovato, ma sopratutto perché Mercurio farà finalmente il bravo e riaccenderà la comunicazione nello zodiaco, trovate il modo di riprendere le fila di discorsi troppo a lungo lasciati in sospeso.

Ariete

Le stelle sono liete di annunciarvi finalmente una settimana fantastica, viva e piena della vis focosa intensa e allegra che vi ha sempre caratterizzati zodiacalmente. Il vostro luminare Marte ha ripreso a funzionare pienamente in trigono dalla sua focosa posizione in Leone e quel dispettoso di Mercurio finalmente torna a fare funzionare la comunicazione in tutto lo zodiaco privilegiandovi in sestile, solido e concreto. Nuovi amori, nuovi rapporti intensità ed una lieta notizia al lavoro: bentornati Ariete!

Toro

Seppure severe le posizioni dei pianeti sembrano volervi proporre una svolta importantissima. Venere si metterà di traverso, in quadratura, obbligandovi a considerare bene la natura dei vostri rapporti sentimentali e per molti di voi sarà il caso di confessare che ne necessitate di uno molto importante, dopo tanti buchi nell'acqua o rapporti interessati o illusori, mentre Plutone vi aiuterà a dare conferma a dubbi che nutrivate in ambito lavorativo e vi aiuterà a valutare bene su questioni affaristiche e professionali.

Gemelli

Settimana in cui il vostro amatissimo Mercurio funziona al meglio dello zodiaco, nei vostri gradi rendendovi di nuovo iperattivi e geniali. Il vostro cielo si ricompone di gioia di vivere e di entusiasmo, addolcito da un sestile di Venere in Leone amico che vi fa sentire spalleggiati da chi amate e pronti a fare delle serene valutazioni sui vostri affetti e sui vostri percorsi di vita. Solo nel fine settimana si scatenerà un po' di caos confuso, che non sarà di ostacolo, ma che vi renderà allegri e ridanciani.

Cancro

Sembrate in una settimana di ritiro dalle scene, forse una meritata vacanza dopo che si è acceso un intero universo. Il vostro cielo sembra avere voglia di rendervi felici in maniera diversa e farvi anche accettare che c'è tempo per certi sogni e certe ispirazioni, anche per dei sentimenti che potrebbero essere un po' troppo detonanti in questo momento. Rimandare sarà la parola d'ordine di questa settimana, mentre Mercurio vi fa tacere, e Plutone vi riporta un po' al passato e vi fa rivivere delle sequenze che saranno utili ad un ripasso generale della vostra vita. Forse stavolta è proprio recuperando qualcosa del passato che starete meglio.

Leone

Arriva Venere a placare l'iperattivo Marte che non smette di sollecitarvi da tantissimi punti di vista, il connubio di presenza nei vostri gradi farà si che conserverete la vostra forza e la vostra passione, facendovi però amare e desiderare di nuovo. Anche diplomaticamente non perderete nulla della vostra incisività e troverete il modo di venire a capo di tutto in maniera semplice ed immediata. È il cielo che si configura in una maniera nuova e riaccende i vostri gradi che liberi anche dall'opposizione di Plutone fino al prossimo anno vi rende di nuovo i re della foresta di stelle!

Vergine

Una settimana che esige da voi la scoperta di alcune verità, a voi stessi e nei confronti di terzi. Probabilmente vi siete ritrovati in una situazione in cui le complicanze rischiano di elidere la vostra immagine che in genere crea fiducia ed affidabilità. Sarete bravissimi in questi giorni a recuperare, e mentre alcune energie planetarie vanno a dormire per voi, siete liberi di dedicarvi a stancarvi mentalmente di progetti ed idee e a giochi diplomatici necessari al lavoro. Mentre in amore forse guarderete con più rilassatezza a sentimenti che giacciono nella vostra anima a cui sarebbe il caso di dare voce.

Bilancia

Se avete temuto per qualcosa che riguarda impegni scadenze e pagamenti o un qualcosa che abbia a che fare con notizie legali importanti che aspettavate, ecco che questa settimana vi regala liete novelle e serenità, meno agitati sentimentalmente e con mercurio in trigono ecco che la vostra liberalità torna ad essere un motivo portante della vostra costituzione personale. Più lucidi e meno oberati, eccovi servita l'estate che aspettate, è solo un inizio ma con meno paturnie del solito come se tutto scivolasse in una zona di più lucida e serena vibrazione anziché le solite logorroiche tensioni.

Scorpione

Ora che in questi giorni Mercurio finirà la sua tremenda e fastidiosissima opposizione eccovi di nuovo pronti a comunicare e a darvi le coordinate giuste per fare sì che nulla possa turbare il vostro equilibrio. Fermo restando che la quadratura della Venere inizia a farvi vedere con lucidità cosa in amore non è possibile, magari evitando di inseguire follei o sogni irrealizzabili, ogni aspetto anche se negativo può rivelarsi utile, e voi siete più bravi in situazioni di crisi. Ed ecco pane per i vostri denti, coraggio è l'inizio di una presa di coscienza che quanto mai vi sarà cara.

Sagittario

Eccovi una settimana che aggiusta tutto con Marte e Venere in caldissimo trigono, e finalmente quell'antipatico di Mercurio seppur rimane in opposizione smette di farvi i dispetti ma solo fino al weekend quando saranno proprio i vostri affetti più importanti a farvi saltare di nuovo i nervi. quindi massima calma, e ridatevi all'amore ed ai sentimenti adesso che potete e che vi sentite di nuovo carichi. Una bella occasione di realizzo potrebbe presentarsi grazie anche all'intervento di un amico.

Capricorno

Avete ancora una settimana placida da spendere dormendo beatamente sugli allori, prima che Plutone ritorni nei vostri gradi facendo riaffiorare vecchie questioni. Intanto però siete come rapiti da un sogno, come se qualcuno vi avesse innamorato e voi beatamente fluttuaste in questo universo quasi fatato, consapevoli di essere dentro una magnifica bolla di sogni che non farete nulla stavolta per interrompere almeno finchè non suonerà una sveglia chiamata realtà. Bravi, avete imparato a concedervi i sogni.

Acquario

Avete dichiarato la vostra vita privata off limits con l'opposizione di Marte, e adesso anche con quella di Venere non volete proprio impegnarvi in niente se non con il vostro sentimento preferito, l'amicizia, e la comunicazione che vi porterà mercurio che ha deciso di farvi riprendere terreno in ogni forma relazionale, ma lasciando fuori il privato e tutto ciò che è sacro per voi che lo concederete solo a chi vi vuole sinceramente bene. Se vi sentite anche approfittati eccovi accontentati con l'occasione di vuotare il sacco a chi ha sempre creduto di gabbarvi elegantemente.

Pesci

Sembrate presi da un Giove che vi semplifica tutto, ma gli altri pianeti sembrano un po' abbandonarvi dandovi la sensazione di farvi atterrare sulla realtà. A volte potreste rimanere Male per l'alterigia di Venere che vi snobba un po' e certo la quadratura di Mercurio non vi farà incontrare questa settimana persone troppo delicate. Fate quindi in modo di riuscire a preservare voi stessi da una serie di pianeti che vi danno un po' di fastidio, ma che grazie all' amicizia di Giove ed alla forte solidità che Saturno vostro ospite imprime, non riusciranno a togliervi le cose veramente importanti!

