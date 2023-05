Oroscopo della settimana, gratifiche in amore per i Cancro

Settimana molto romantica dove l'aspetto più significativo sarà l'intesa che stabiliranno la bella Venere ed il magico Nettuno, complice anche una Luna piena di rivelazioni, mentre in zona Cesarini ecco che il furbo Mercurio, ed il geniale Urano daranno la scossa giusta a metà dello zodiaco! Buona settimana ai dodici!

Ariete

Visto che state rinascendo al calore di una stagione zodiacale a voi molto più congeniale, non c'è motivo per cui vi dovreste far convincere da persone che non sentite come sicure ed affidabili a lanciarvi in relazioni o rapporti di scambio amicale se dentro di voi non sentite davvero al spinta energica della stima e del talento, fatti non foste per accontentarvi di nulla, ma solo per puntare a cose veramente intense, bene... guardate da un'altra parte, ci penserà la Lune nel fine settimana ad illuminarvi...

Toro

Ecco che con scatto felino ed abile mossa, questa settimana la vostra bella Venere farà accordi molto raffinati e fantasiosi con il magico Nettuno che saprà trasformarvi adeguatamente regalandovi al forma più idonea per adattarvi ad una serie di situazioni e di relazioni che trasformerete con un piglio davvero stupefacente, quasi attoriale, è arrivato il momento di sfruttare tutti i pianeti che giocano ruoli nevralgici nel vostro segno zodiacale ed utilizzare questo traffico planetario a vostro vantaggio anzichè subirlo...

Gemelli

Luna, Mercurio ed Urano vi fanno presente che non è il caso di affrontare di petto le situazioni che non vi rendono giustizia, né di essere aggressivi, sarà piuttosto utile fare appello ad una delle vostre migliori qualità : la furbizia ! E sarà proprio in virtù dei rapporti planetari che stabiliranno con i vostri gradi questi tre astri che saprete agire in maniera fulminea e geniale come sempre, senza perdervi troppo in chiacchiere ma lasciando agire gli altri e facendoli muovere come se fossero padroni del gioco finchè non darete il fatidico scacco matto che segnerà un bel colpo al lavoro, ed una presa di posizione a vostro favore nella vita sentimentale...

Cancro

Sarà proprio la vostra Dea Luna questa settimana a darvi la misura di quanto siete diversi tramite le valutazioni e le constatazioni di chi avete intorno, siete tornati a librarvi sui sogni come leggeri volatili che spogli di una certa insicurezza e pesantezza adesso frullano nell'aria rapiti da sogni e mille emozioni, ed è in questo flusso che la potentissima Venere che vestite della potenza Lunare nei vostri gradi farà accordi e studierà speciali intese con Nettuno, sarà tutto molto emotivo, romantico ed intenso, moltissime le gratifiche in amore, e grandi i vostri sentimenti che per tutta la settimana vi pervaderanno...

Leone

Carichi di energia grazia a Marte, e travolti da emozioni per mezzo di una Luna Piena compatibile ai vostri gradi che vi accenderà di istinto e passione, arriveranno anche tantissime risposte che non dovrete necessariamente ricevere sul canale comunicativo canonico, ma che dovrete leggere in tanti piccoli accadimenti che vi dimostreranno che ciò che pensavate aveva fondamento... anche quando vi siete ritrovati ad avere a che fare con eventi e persone di cui non comprendevate fino in fondo le posizioni o le finalità. Adesso di nuovo accesi, bhè muovetevi sinuosi come i grossi felidi da combattimento che siete, e cercate altri obbiettivi ben più gratificanti...

Vergine

Ecco una settimana diversa dalle altre per voi, durante questi giorni infatti non servirà raccomandarvi di affidarvi un po' alla fantasia poiché Venere e Nettuno vi pervadono di dolci sentimenti e visioni della vita più ampie e meno legate alla realtà che tanto vi è cara, sembrate presi da altro, dove per altro le stelle intendono altre parti di voi stessi, ed ecco che durante il fine settimana i giochi dei due scientisti planetari ovvero Urano e Mercurio vi faranno partorire genialmente alternative nuove e geniali che aiuteranno a risolvere molte problematiche al lavoro, ma sopratutto a trovare nuove strade per voi...

Bilancia

Questa è l'ultima settimana di ostilità della vostra Venere, ed ecco che si compiono una serie di percorsi, magari legati a qualche indice di crisi che però finalmente vi chiariscono voi stessi e le dinamiche che non volete affatto affrontare, ed eccovi pronti a saltare di nuovo nel gioco dell' amore, sopratutto quando venerdì un magico accordo Venere Nettuno per quanto sia contro, potrà generare una cascata di sentimenti che vi travolgerà segnando uno stacco definitivo tra una fase della vostra vita ed un' altra...

Scorpione

Continua questa sensazione di non sentirvi completamente dentro le cose che vivete, come se non ci fossero le conseguenze delle vostre azioni o dell' impegno o del sentimento profuso...ma non è così, per quanto il vostro cielo si trovi sotto un attacco combinato di pianeti che generano molto caos, il periodo serve e questa settimana sopratutto a lasciare andare tutto ciò che non vi permette di sentire veramente i vostri sentimenti diretti verso uno scopo unitario e chiaro, ma ci penserà Mercurio a darvi l' idea giusta, non siate precipitosi ed adattate le idee al vostro tempo reale...

Sagittario

Se la settimana vi serviva a riprendere fiato e a riposare dopo una serie di eventi non semplici da gestire, eccovi accontentati, ottimo momento per godere un po' del tempo ed affidarsi a qualche cura per il fisico che avete un po' trascurato ultimamente, ma da Venerdì gli astri sconvolgeranno questa calma apparente rendendo veloce di nuovo il tempo e gli eventi, facendovi piacevoli sorprese, e creando un'intesa che sembrava impossibile, ed eccovi redivivi cavalcare l'onda dell'entusiasmo e farvi di nuovo i più positivi dello zodiaco, il vostro cielo intanto suggerisce nuovi stimoli lavorativi e nuovi incontri sentimentali...

Capricorno

Moltissimi aspetti planetari tramano per far uscire allo scoperto una parte di voi che mostrate molto poco, ovvero la natura uraniana di cui siete anche costituiti, ed eccovi avete atteggiamenti che potrebbero lasciare di stucco chi vi conosce in quanto siete sempre tendenzialmente coerenti con il vostro carattere, ma che vi piacerà molto esplicare in quanto siete assolutamente convinti in questa fase della vostra vita che c'è del bello da inseguire in maniera diversa dal solito anche concedendovi ciò che di norma non lasciate accadere, bene dateci dentro!

Acquario

È divertente vedere che Marte si illude di mettervi in difficoltà mentre tradite tutto il contrario con i vostri comportamenti che nonostante le sfide e le difficoltà sembrano farvi venire voglia di alzare la posta in gioco e di desiderare un'altra montagna da scalare ed un progetto nuovo da finire, che proprio perché sta per concludersi già ne pretendete un'altro, sarete un po' in difficoltà in amore dove vi inseguiranno letteralmente e non sempre riuscirete a sfuggire o non dare spiegazioni, ma funamboli delle stelle come al solito vi divertirete a trovare ingegnose scuse per volgere la vostra attenzione dove veramente i vostri occhi brillano felici ormai da un po'...

Pesci

Se qualcuno di voi sta inseguendo un amore da tempo o se provate dei sentimenti intensissimi per qualcuno questa è la settimana perfetta per osare o provare il tutto per tutto, Venere potentissima ed amica vi sta facendo vivere un momento intensissimo in amore, e chi è già felicemente in coppia si rende felice con poco, sarete sempre efficienti e pieni di grandi iniziativa, anche nel lavoro sarete talmente morbidi da convincere chiunque ad approvare i vostri progetti le vostre intenzioni costruttive che non lasciano mai nessuno indietro...

