Oroscopo della settimana, successi sul lavoro e un amore spensierato per i Vergine

Settimana che vede cambi planetari più rilevabili e meno filosofici, tutto diventa più dinamico con il risveglio di Mercurio, mentre Marte e Venere si daranno il cambio e si avvicenderanno nuovi amori per i dodici! Buona settimana a tutti!

Ariete

Direte addio a Giove che ha scatenato emozioni e sentimenti di ogni tipo in questi ultimi mesi e vi darà adesso modo di semplificare e sintetizzare tutto, se è vero che perdete Giove, è vero pure che Marte si ricarica di potenza e compirà le sue evoluzioni promettendovi dal week end una sferzata di nuove energie, al lavoro si aspettano risposte importanti, nella passione riacquisterete vis...

Toro

Ed ecco finalmente tutta la fortuna del pianeta Giove arrivare nei vostri gradi, sogni ed espansioni possibili e carichi di aspettative, mentre il cielo si tinge di colori vivaci non esagerate però a cercare negli eventi più di quanto non possano darvi in realtà, anche perché il rapporto che Giove subito intesserà sarà con Plutone e gestiranno delle consapevolezze e delle verità con cui dovrete fare i conti, mentre la Luna nuova vi fa rinascere nella pienezza della vostra primavera con un nuovo stile...

Gemelli

Coraggio, che Mercurio sta per rimettersi in moto, finendo così di funestare voi, i vostri rapporti e le vostre comunicazioni. Il cielo vi permetterà di ripartire e di creare nuove ed interessantissime dinamiche che con l'appoggio di Marte saranno anche più dirette ed efficaci. Concentratevi bene sul poco ma buono ed ecco che darete un senso anche a Giove che vi vorrà far fare a meno volentieri di tutto ciò che non amate più...

Cancro

La vostra fantasia romantica non tende ad avere limiti ed ecco che la vostra realtà si ammorbidisce, calano le tensioni con questa ultima azione di Marte e tornate ad essere morbidi. Del resto è Venere che vi coccolerà abbastanza, un sogno è diventato realtà ed un altro sogno prende vita e vi ripaga di tanta sopportazione, ottime notizie anche nel mondo sociale, mentre la vostra Dea Luna si fa nuova e vi convince a reinventare tutto intorno a voi...

Leone

Il vostro cielo va finalmente al contrattacco, il contatto con l'energia che Marte di fuoco come voi vi regala, e sarà l'alleato migliore per vedersela con la quadratura di Giove che vi metterà di iniziare un processo necessariamente reattivo verso qualcosa che vi ha tolto terreno e possibilità, inizia così la vostra azione eversiva che metterà in luce ciò a cui non vorrete più sottostare, chiarendo l'ostacolo e rendendovi consapevoli di come sia fatto il nemico, ma troverete nel fine settimana tutto ciò che vi serve in amore ed in famiglia, optando anche per una tattica uscita di scena in taluni casi...

Vergine

Un cielo bellissimo e generoso con voi, Mercurio vostro astro notturno vi fa cenno di preparare i bagagli grazie all'approvazione di Giove, e partire per trovare i successi professionali e le soluzioni intelligenti che solo voi sapete apportare, mentre al lavoro un allegro andante e nuove prospettive vi sostengono cambiano in quest'ambito anche altri rapporti, mentre in amore la dolcissima Venere vi spingerà finalmente a vivere l'amore in maniera fluida e spensierata...

Bilancia

Tornate ad essere padroni della diplomazia con il risveglio di Mercurio e con le destabilizzazioni con cui mai farete pace creerete delle nuove dialettiche di comunicazione, recupererete rapporti su alcuni versanti importanti mentre su altri preferirete evitare discussioni inutili arrivano ottime notizie in forma di accordi legali, e le dividerete solo con chi vorrete, e tornerete a pensare a sogni aspirazioni e progetti in amore, mentre chiarirete con chi vi sembrava ostile...

Scorpione

Impegnativa alquanto la vostra settimana che vede l'opposizione di molti pianeti tra cui Giove, la sua opposizione durerà un anno e vi metterà nelle condizioni di risolvere molte cose a livello pratico legale e lavorativo, i cambiamenti sembrano avvicendarsi, e quando tutto si farà complesso con l' inizio della quadratura di Marte reagirete in maniera efficace, credendo nella vostra possibilità di vincere le sfide e di dirigere la vostra energia su un amore che vi terrà impegnati per lungo tempo...

Sagittario

Ripartono molte cose, nuove direzioni, nuovi rapporti, nuovi percorsi che però vi inviteranno a guardare meglio dentro di voi e rendervi conto che siete pronti adesso a comprendere anche il punto di vista altrui e rendervi conto di alcune vostre criticità, il vostro ottimismo sembra minato da un Plutone che vi fa diffidare di qualcosa, o forse avete compreso qualche verità o problematica di qualche persona che amate...

Capricorno

Un bellissimo cielo per voi che sembrate fare di più e meglio per acquisire la forza che vi serve e gli elementi utili a realizzare sogni e progetti, il cielo vi rende invincibili, solo Marte ma ancora per poco vi da fastidio, anche la Luna vi vorrà più morbidi e dolci, e pronti a concentrarvi in amore, Mercurio vi regalerà di nuovo la facoltà di decidere immediatamente e con un fiuto infallibile per gli affari e per il futuro in generale, godetevi il momento la ripresa è finalmente iniziata!

Acquario

Una settimana davvero piena e complessa da gestire, tutti vi chiedono un di più proprio quando Marte vi fa sentire stanchissimi, ma sarete in grado di fare tutto con la solita genialità risolutrice, mentre il cielo vi rende più potentati avendo dalla vostra Mercurio che ricomincia a ridarvi genialità le quadrature dal Toro e dal Toro e l'opposizione di Marte non vi concederà pause mentre un po' di riposo è la cosa che desiderereste di più, forza c'è del nuovo da sfidare ed anche se non vi sentite pronti anche l' amore da giovedì si materializza...

Pesci

Mercurio ricomincia a che per voi che potrete occuparvi di cose nuove, incarichi a cui non avreste mai pensato, condizioni relazionali che tirano fuori tutta la vostra duttilità e coraggio affettivo, sempre più maturi data anche la presenza dell'austero Saturno vi sentirete presi più sul serio ed interpellati dove serve, gratificati ed anche più sicuri nel reagire quando vi sentite un po' osteggiati da sentimenti a parole altrui che non hanno nulla di costruttivo ma solo di ostativo, bene, siete cresciuti!

