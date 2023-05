Oroscopo, gli effetti della luna piena in Scorpione: mille emozioni per Gemelli e Pesci

Chi ha paura della luna piena in Scorpione? Non è affatto una Luna di cattivo augurio, anzi, è proprio la Luna che serve per buttare via il malessere e per prendere contatto della parte di noi che vogliamo trasformare, vediamo cosa muterà nei dodici segni.

Ariete

Non siete per natura troppo loquaci, ma sotto questa Luna sentirete la voglia di dire tutto ciò che volete esorcizzare, tutto ciò che non vi è andato giù, anche se le stelle altre vi raccomandano di fare attenzione a non urtare i sentimenti altrui.

Toro

Con tutto il movimento planetario che ospitate per adesso ecco che la Luna vi mette nelle condizioni di fare un ripasso della vostra intera vita dandovi delle scadenze e cercando di far sì che la vostra realtà finalmente cambi in meglio.

Gemelli

Sarà una Luna molto emozionale per voi poiché sentirete il bisogno di contattare emozioni dentro voi stessi ed attingere al serbatoio segreto dell'anima che dentro di voi sentite traboccare di sentimento, anche intorno a voi ci sarà chi vi emozionerà.

Cancro

Stupenda Luna di trigono vi aiuterà moltissimo a sconfiggere le paure e a darvi il coraggio giusto per manifestare sentimenti e passioni, una versione di voi finalmente che non crea illusioni ma che cerca un vero contatto emozionale.

Leone

È una Luna di fortissimo impatto emozionale per voi dalla posizione di quadratura, metterà voi ed il partner di fronte a ciò che non funziona nella coppia, anche a casa o in famiglia, al lavoro e nei vostri luoghi del quotidiano sopporterete davvero poco.

Vergine

È una Luna che vi mette faccia a faccia con dei sentimenti nuovi, rinnovati, ma anche contrastanti con altri. C'è molto dentro di voi da mettere a posto, una nuova realtà sentimentale che esige lucidità e chiarezza, forse non è come credete che sia.

Bilancia

È una Luna proprio davanti casa, sotto gli occhi, inevitabile, quindi sarà facile ammettere cosa vi fa star male, ed in cosa consista la soluzione. Troverete solidità nel recinto dei vostri affetti che vi sosterranno sempre.

Scorpione

Sceglierete da protagonisti di questo passaggio ciò che veramente volete guardando da lontano alle suggestioni ed alla vita da cui vi siete sentiti a lungo sottratti. Andate a prendervi ciò che volete, è ora di uscire dal solito ripetitivo ciclo di cose che non vi appaga più.

Sagittario

Desiderio di fuga e di stare nel vostro guscio intimo, senza che nessuno vi possa ledere nei sentimenti. Il vostro è un periodo di cura e di autoprotezione che segnerà una maggiore cautela nelle relazioni da oggi a venire.

Capricorno

La Luna tenderebbe a lenire le asperità che Marte vi provoca, non potrà farcela con tutte, ma sicuramente è una Luna che vi suggerisce di staccare un po' la tensione ed il logorio continuo delle vostre ripetitive condizioni e vi spingerà a fidarvi degli amici.

Acquario

È una Luna di grande asprezza questa quadrata, ma le emozioni saprete controllarle, anche se avete bisogno di sicurezza. Ricordate che nulla può la punta avvelenata di uno Scorpione contro una parete di ghiaccio eterno dell'Acquario, siate forti!

Pesci

È una Luna che vi fa maturare molto sentimentalmente e che vi sprona ad essere non troppo prigionieri di questo Saturno che ospitate che vi chiede ordine. Il compito del percettibile astro sarà di farvi sentire emozioni a volte anche trasgressive.

