Oroscopo della settimana: passione per gli Ariete, diplomazia per i Toro

Settimana che vede una serie di faccende andare verso direzioni concrete e stabili, finiscono alcune interferenze ed i pianeti desiderano fare tutto più concreto per i dodici...

Ariete

Ecco una settimana che inizia con qualche pensiero in più che vi totalizza e che sarà utile a risolvere qualche problema o situazioni complesse a livello lavorativo, pratico e gestionale, ma avrete accanto la presenza di un'intelligenza lucida che vi farà da supporto e vi aiuterà a riprendere contatto con la vostra natura forte e risoluta, non temete sgambetti da nemici di poco conto, vedrete che tutto si aggiusta entro un fine settimana che promette un'altra musica e passione a iosa...

Toro

Settimana ancora più importante questa in cui molti pianeti si consolideranno in un aiuto ed un sostegno come non si vedeva da molto. Ed eccovi risolvere molto diplomaticamente ogni cosa intorno a voi e darvi la speranza che la vostra strada abbia una svolta piacevole e piena di grande sicurezza, intorno a voi si stabiliscono nuovi contatti e nuove intese, e poi arriverà Giove a far esplodere positività e gioia di vita...

Gemelli

Gli astri tornano ancora a chiedervi molto, ad obbligarvi a porvi alcune domande e riflettere bene sulle manovre giuste da utilizzare per non offendere nessuno ma per rimettere una serie di cose a posto rendendovi indispensabilmente presenti, le basi su cui affronterete tutto vi ricordano le stelle sono quelle che vi permetteranno di riconfigurare il vostro presente in maniera solida, poiché l' azione di Saturno non è affatto privativa della gioia, ma sicuramente permette di ottenere le certezze per il domani in tutti i campi...

Cancro

Una settimana piena di meravigliose tribolazioni in amore e nella vita sociale, che state per riempire di bellezza e di ritrovato sentimento, il guizzo delle passioni finalmente vi corrobora e vi fa rivivere un'età che vi fa tornare al meglio delle vostre possibilità affettive e relazionali, intanto visto che nelle scorse settimane vi chiedevate se un'attrazione fosse a senso unico, ecco che in questa avrete le risposte che cercavate e che vi faranno gongolare di gioia...

Leone

Settimana piena di fasi diverse, all'inizio troverete che le problematiche da affrontare saranno complesse e molteplici, ma dopo pochi giorni il sodalizio Sole/Urano vi darà il dono immediato di trovare una soluzione, o l'opportunità giusta che da tempo cercavate, adesso è arrivato il momento però di chiedervi che strada volete percorrere carrieristicamente, mentre il week end è ottimo per recuperare in amore e ritrovare un' intimità con il partner...

Vergine

Settimana piena di avanzamenti e di soluzioni in campi differenti, proprio da martedì avrete lo scatto e la spinta giusta per riuscire a risolvere prontamente anche le cose che di norma vi fanno saltare i nervi mentre aprirvi ad una comunicativa che rimuova quel senso di blocco e di pesantezza che ha caratterizzato il vostro ultimo inverno sembra dipanarsi, ed eccovi impegnati in questo fine settimana a rendervi di nuovo affettuosi e pieni di vita, anche solo per stare con amici e persone con cui sentirvi finalmente leggeri...

Bilancia

Periodo pieno di grandi manovre questo, sicuramente decisi a varare una nuova strategia e direttamente impegnati ad affrontare il tutto vi sentirete confortati da un ritrovato coraggio, non confondetevi se pensate che una qualunque delle vostre azioni o delle sortite comunicative che compierete possa in qualche modo generare effetti inconsulti, concentratevi piuttosto su quanto saprete essere motivati, convincenti e risolutivi. Ed ecco che tutto sarà come piace a voi: sotto controllo!

Scorpione

I pianeti di fronte ai vostri gradi zodiacali, quelli in Toro per intenderci si agitano creando situazioni di cui siete curiosi ma da cui vi sentite un po' esclusi, distanti, probabilmente avete voglia di sentirvi parte di qualcosa, e molto intorno a voi sembra creare delle dinamiche che vi fanno sentire lontani, ma è una vostra sensazione visto che il periodo vuole darvi più di una visione utile delle cose che tenderebbe a darvi chiarezza ed efficacia immediata, ed eccovi liberarvi in un intuito che vi renderà veloci e pronti, mentre in amore le cose si fanno palesi...

Sagittario

Il cielo vi sorprende con cambi di guardia che ribaltano le situazioni, rendendovi più precisi, attenti ai particolari e meno faciloni... mentre intorno a voi si avvicendano accadimenti che vi sorprendono un po', cambiamenti intorno a voi che ribaltano le carte in tavola e che finalizzano percorsi a cui avete partecipato in maniera positiva ed efficace, il cielo vi rende pronti a molti passi in avanti e vi raccomanda di mettervi nella condizione di ricevere e di accogliere ciò che la vita vi regala come un nuovo interesse che fa di tutto per richiamare la vostra attenzione...

Capricorno

Il cielo questa settimana crea molti movimenti nel settore delle fiammate, degli amori, della creatività e della voglia di estendere il vostro io personale a tutto ciò che fate, e così sarà pieni di carisma e di fascino, mentre seppure ad intermittenza vi sentirete di esprimere molto a parole, anche filosoficamente, forse avete tralasciato un po' il tempo di leggere e di curarvi del vostro fisico... bhè siete in tempo a recuperare visto che i pianeti vi stanno regalando una fase meno pensierosa...

Acquario

Plutone fa retromarcia e voi siete meno titubanti e meno sotto pressione, e finalmente potete godere di tante soddisfazioni che a lungo vi sono state negate, il vostro luminare Urano sembra invece volere fare i capricci e rendervi poco pazienti rispetto alle reiterazioni di schemi comportamentali da parte di persone che non si muovono bene nel vostro mondo, ma anche qui sarete furbi e saprete arginare gli ostacoli, in amore nascono passioni più leggere e divertenti...

Pesci

Anche se Saturno vi impone un periodo di austerity il vostro animo inquieto muore dalla voglia di comunicare , di esprimersi e di ricercare bellezza e movimento, visto che la sua presenza è incombente ci penseranno i pianeti in Toro amici a farvi creare le dinamiche che vi servono e che verranno trasformate in solide certezze di cui fruirete a piene mani... intanto in amore tutto sembra farsi più serio, più concreto e molti di voi sono vicini a prendere delle decisioni importanti per il resto delle loro vite...

