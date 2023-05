Oroscopo della settimana, irresistibili Cancro: in arrivo giorni di passione

Settimana molto significativa visto che i pianeti si riconfigurano, dai veloci che si muovono nel cielo del Toro al più lento, Plutone, che inizia a retrogradare nel cielo dell'Acquario, chi si appesantisce e chi si rende leggero tra i dodici...?!

Ariete

Ancora la posizione di Marte in Cancro non vi fa sentire totalmente smarcati da una serie di dinamiche, ma le vostre stelle vi spingono a provare un po' di tutto per movimentare la vostra vita, anche cose e persone che non vi convincono all'inizio del tutto, ma riporre di nuovo fiducia nella possibilità di investire e nella vostra capacità di trasformare se è il caso vi fa sicuramente onore, ottimo periodo per investire, solo siate cauti con il denaro e gli acquisti...

Toro

I passaggi planetari nei vostri gradi sono assolutamente floridi e molteplici, ma esigono un prezzo, ovvero un'attenta applicazione, ci penserà Mercurio a darvi metodo e vi aiuterà anche Venere a progettare delle piccole romantiche situazioni, Giove però esige sintesi e soluzioni, e vi mette nelle condizioni di dover fare di più, mentre le esigenze uraniane vi incalzano a volte lasciando poco spazio ai sentimenti...

Gemelli

In questa settimana sarete capaci di intellettualizzare la Venere che ancora solca i vostri gradi zodiacali, come se aveste bisogno di una revisione davvero oculata di tantissime sequenza che caratterizzano i vostri affetti e le vostre esigenze di relazione comunicativa, mentre tutto scorre, il cielo si fa acuto e vi rende capaci di dire al partner ciò che sentite o pensate, creando stima ed ammirazione anche tra gli amici e gli affetti tutto diventa chiaro...

Cancro

Questa settimana Marte e la Luna piena vi accenderanno e vi renderanno davvero irresistibili, ma subirete anche il loro richiamo come lupi mannari, assetati di passione ed orgoglio, il vostro cielo agita sempre più la frequenza vibrante dell'attrazione, e della creatività anche a costo di qualche rischio, non tentate però troppo la sorte, mentre la settimana non si potrà concludere meglio che con l'ingresso graditissimo della dolce Venere nel vostro segno...

Leone

Questa settimana segna la fine di tantissimi percorsi, accende desideri e consapevolezze, le rotazioni planetaria vogliono per voi avere una certa consignificanza e gestire la faccenda lavoro e relazioni varie in maniera netta e chiara, il cielo si fa chiaro e promette mille e più risvolti, sicuramente ciò che vi sembrava ambiguo o parziale si rivela nella sua proporzione, e se avevate dubbi ecco finalmente arrivare le certezze, sopratutto al lavoro dove qualcosa si palesa come meccanismo, in amore troverete le parole giuste per esprimervi con il partner...

Vergine

Anche per voi questa settimana sembra segnare la fine di una nebulosa incertezza e darvi conferme, che però potrete capitanare e gestire, avendo avuto la misura di come stanno le cose non faticherete a esternare sentimenti e pensieri, anche ammettendo che le direzioni che state percorrendo potrebbero non essere quello che desiderate, il vostro animo si rende forte e preciso, lucido e tagliente come un diamante, ed eccovi al punto decisivo, quando deciderete di avviare nuove modalità alla vostra vita…

Bilancia

Tra grandi responsabilità ed un ammorbidimento della vostra tensione mentale eccovi di nuovo ritrovati ed avvolti nelle vostre consapevolezze, il cielo vi fa immaginare nuovi traguardi e vi spinge a prendere coscienza della situazione che esige da voi attenzione ed un ultimo sforzo per rimettere le cose a posto, la vostra curiosità sentimentale da venerdì subirà l' urgenza di avere notizie di qualcuno e getterà nuova luce su rapporti che sembravano messi da canto...

Scorpione

Mercurio e Luna faranno di tutto per fare venire fuori questa settimana uno stato di cose emotivo che vi renderà pienamente la certezza della vostra realtà e del vostro sentire, forse molti di voi avranno qualcosa da tirare fuori, come vuotare un sacco troppo a lungo riempito, ed ecco che la catarsi può avere inizio, per voi si prospetta un fine settimana che magnifica l' inizio di un bellissimo trigono di venere che vi aiuterà ad affrontare ogni cosa meglio...

Sagittario

Giove e Venere si alterneranno infine dandosi un cambio della guardia visto che in questa settimana molto importante molti di voi compiranno notevoli evoluzioni, dal pensare in grande al rendersi conto delle esigenze primarie da soddisfare e da inserire in una quotidianità più forte e sicura, al resto si penserà più avanti, ed eccovi migliorare rapporti e comunicazione, vi sentirete più liberi ed affettuosi, e meno oberati da pretese ed esigenze, smarcati e senza vincoli...

Capricorno

È una settimana votata l'analisi e all'ammissione degli errori di valutazione, cambiare idea in corso d'opera è sempre sinonimo di intelligenza, fascino e versatilità ed ecco che sarete pronti a fare le giuste analisi e a chiarire i vostri sentimenti, ma senza avere la sensazione di perdere, anzi, è proprio per la possibilità che vi regalano i pianeti di trovare nuove strategie che vi semplificano i piani e vi ottimizzano i rapporti sentimentali che compierete ulteriori evoluzioni...

Acquario

La settimana prevede che l'evento più significativo sarà la retrogradazione di Plutone che ricambia le carte in tavola e vi fa perdere un po' di pesantezza, anche se sospenderà molte situazioni che sembrano per adesso soffocarvi, probabilmente molti di voi avranno già avviato moltissime dinamiche che sembravano tutte valide, ma ammettere che qualcosa non la volete fare più non sarà certo un dramma, anche l'avere a che fare con le persone che ritenete poco fluide non dovrà essere un obbligo e se rifiuterete qualche invito bhè ci guadagnerete in calma e spazio per i sentimenti veri...

Pesci

La settimana esige molta riflessione, da parte vostra e vi mette nelle condizioni di dover anche valutare più attentamente le responsabilità delle cose che desiderate, se non vi fa stare bene la condizione di sicurezza che avete costruito ci sarà sempre tempo per gestirla e trasformarla come più vi aggrada, eccovi di nuovo però accesi di sentimento e magia nel fine settimana dove la Luna splendida metterà l' accento su sentimenti a volte trascurati o posposti per la fretta di correre dietro a mille direzioni che ora Saturno ridurrà a vostro vantaggio...

