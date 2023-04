Oroscopo della settimana: pianeti che scaldano gli animi rendendo i segni più vivi

Settimana molto complessa in questa primavera placida che sembra ferma mentre i pianeti scaldano gli animi tendono a fare venire fuori le coscienze e a ricercare una maggiore coscienza che renda più vivo tutto...

Ariete

Curiosità e voglia di essere presenti e di riassaporare le vostre relazioni sarà quello che caratterizzerà questa settimana in cui ancora una volta Giove vi tira su il morale e vi fa sorridere in mezzo al turbinio della vostra vita, anche se Marte indaga nelle profondità dei sentimenti, a volte vi mette qualche dubbio e vi fa retrocedere non vi tirerete mai indietro fino in fondo e troverete la maniera per consolidare un amore, una posizione lavorativa e vivere la vostra socialità...

Toro

Iniziato il vostro periodo e il Sole munifico riscalda i vostri gradi facendovi fiorire, grande ripresa di energie e di forza interiore, il vostro cielo sembra esservi solidale, anche se il resto del planetario vi confonde un po' non lanciatevi in cose di cui non siete del tutto convinti, tanto in amore quanto al lavoro, potreste fare qualche errore di valutazione se leggerete con poca attenzione ciò che vi sta intorno, sopratutto negli affari siate oculati e non afferrate la prima occasione...

Gemelli

Pianeti che parlano di grande bisogno di intensità e di spendersi con maggiore impegno in ogni aspetto della vostra vita, solo il vostro Mercurio sta facendovi fare le bizze riaccendendo una certa tensione da insicurezza nella relazione ed un inquietudine da stress che vi ronza intorno facendovi creare una nuova e fortissima avventura, ma che esige da voi attenzione che non sempre riuscite a fornire con costanza...il vostro cielo vi distingue sia intellettualmente che nei sentimenti visto che per adesso preferite vivere più di Venere che non di mercurio, ma dovrete impegnarvi di più in amore...

Cancro

Marte ha cominciato a trasformare un po' tutto in campo di battaglia ma forse è ciò che ci voleva per muovere le acque e cercare di ottenere il massimo dal mondo pratico ed addivenire a conquiste e traguardi che vi faranno stare bene, e che vi compensano, forse però non vi accorgete che queste fatiche sono preparatorie e devianti del vero focus dell' azione marziana che questa settimana comincerà a suggerirvi che è nella relazione che non trovate il riscontro che desiderate, ed in taluni casi si potrà dialogare, in talaltri forse sarà migrare verso altri investimenti affettivi la strada più idonea...

Leone

Una settimana in cui la mediazione e la diplomazia saranno davvero essenziali, poiché i pianeti ormai vi confondono quasi per partito preso è arrivato il momento con fierezza di mettere al sicuro voi e tutto ciò che vi riguarda, se non vi sentite troppo capiti dal partner lasciatevi un alone di mistero che non dice tutto ma che permetta all' altro/a di incuriosirsi di nuovo di voi e di creare un dialogo a richiesta, mentre nel lavoro se non vi sentite ancora una volta messi in risalto e gratificati come vorreste non affannatevi troppo a cercare modi di brillare ma lasciate saggiare intelligentemente la differenza di cosa comporta un “ con o senza di voi “...

Vergine

Finalmente un cielo che vi supporta e che vi chiede semplicemente ad inizio settimana di essere fermi ed assertivi dove vi serve, la velata attitudine al comando che in fondo al vostro animo per carattere nutrite sarà finalmente incoraggiata da ottimi influssi planetari, ora che il Sole vi fa sentire più forti, Marte più appassionati, e che la stagione a voi è congeniale garantendovi un nuovo inizio ed un avvio di cose tanto agognato dopo lunghe stasi un po' oppressive ecco tornare in voi la voglia di vivere e di relazionarsi, molti di voi troveranno gratifiche sul lavoro, altri in amore riscoprono cosa desiderano veramente...

Bilancia

Cominciano lentamente a farsi vedere le novità ed i progressi che Venere un po' distratta dal suo passaggio nel divertente cielo dei Gemelli che la fa si sentire movimentata ma dubbiosa ed incerta e con qualche dubbio in generale, eppure la bellezza che vi caratterizza e la ricerca della stessa per adesso è al top, lo zodiaco traduce per voi un cielo un po' irregolare, magari qualche viaggio sarà chiarificatore o rilassante per molte coppie o single che hanno bisogno di ritrovare il senso dell' assetto affettivo, mentre un moto di positività crescente investe la dimensione del lavoro gratificandovi ancora una volta...

Scorpione

Settimana di grande recupero per voi che siete sempre pronti a lanciarvi in sfide complesse, al lavoro si agisce sempre di più, Marte con la sua energia del fare agisce come il migliore alleato possibile in una dinamica che vi rende insaziabili di brame volte solamente a desiderare la ripresa della vostra vita e della vostra centratura, i pianeti sono d' accordo nel darvi tutte le possibilità che veramente cercate, ed ecco che partiranno nuove avventure, mentre il fine settimana si presenta molto dinamico e piccante, ottimo per i single e per chi cerca conferma in una relazione...

Sagittario

Finalmente torna il vostro carattere ottimistico e morbido, le indagini cervellotiche dentro di voi sono finite ed il percorso è stato fatto in maniera eccellente, ed eccovi rinnovati e pieni di energie, con nuovi piani a cui pensare, progetti nuovi da nutrire, e mentre tutto scorre opterete per un “ senza fretta “ che vi lascerà lo spazio adatto per creare delle vostre dimensioni di comfort e di saggezza che vi rilasseranno, una specie di consapevolezza nella fisiologica natura delle cose per cui nutrite un' immediata fiducia si impadronisce di voi facendovi tornare amabili e generosi come sempre e lasciandovi lo spazio per vivere nuovi amori...

Capricorno

Curioso vedere come il vostro segno granitico a volte manifesti la natura Uraniana del vostro essere, quella che ha bisogno di indipendenza e di creare le proprie di regole, e ciò accade proprio durante il transito di Marte in opposizione, ovvero sotto pressione rendete meglio... ed ecco che non ci starete proprio ad accettare imposizione o regole dettate da esigenze non collimanti con le vostre, se i dubbi che nutrivate sono diventati certezze questa è la settimana ideale per redigere un nuovo atteggiamento che generi una realtà a vostra misura, non siete nati per sopportare all' infinito, tanto in amore quanto al lavoro...

Acquario

Vi sentirete come alla fine di una battaglia lunga ed annosa, come se aveste conquistato il vostro mondo ideale, ma senza troppo esserne entusiasti come al solito visto che siete sempre pronti a gestire le cose in maniera del tutto originale, il vostro cielo è decisamente saggio nello spegnere un Mercurio e le sue cervelloticità, mentre vi rilassate e pensate ormai che dopotutto ogni cosa è affrontabile, un po' distratti ma mai con la guardia bassa vi fate amare e coinvolgere da una persona che vi ha rapito il cuore e non dovendo fare pressochè nulla, sboccia l' amore che tanto vi scalderà il cuore e vi farà rilassare le spalle dopo le vostre grandi imprese...

Pesci

State lasciando tutti di stucco con il vostro inedito fare da padroni e da grandi controllori e garanti di un'ordine che vi da pace e serenità, ecco che le condizioni sono davvero stupefacenti e vi mettono nella posizione di dare il meglio di voi, la presenza di Saturno come vedete è autoritaria e garantisce una logica efficace che padroneggiate benissimo, il vostro animo sembra rincuorato e vi sentite bene nel vostro rapporto ed in pace con voi stessi, adesso prendetevi cura di voi e mentre darete le direttive curerete ciò che vi fa stare bene e vi rende sereni...

