Una Terra da salvare: è il giorno degli appelli

Proprio come il giorno di San Valentino ci spinge ad amare un po' di più i nostri cari, la Giornata della Terra è un promemoria per dedicare il nostro tempo, le nostre risorse e le nostre energie alla risoluzione del cambiamento climatico e dei devastanti problemi ambientali che ormai sono sotto gli occhi di tutti anche in Sicilia. Con bombe d’acqua, trombe d’aria, alluvioni, che già sono costate tante vite pure nella nostra Isola.

Oggi, 22 aprile 2023, ricorre il 53° anniversario della nascita del moderno movimento ambientalista. La celebrazione dell'eco-coscienza si svolge in più di 190 paesi in tutto il mondo ed è la festa non religiosa più ampiamente osservata nella storia.

La missione di chi organizza e propaganda la sua missione attraverso Earthday.org è diversificare, educare e attivare il movimento ambientalista in tutto il mondo. Nato dalla prima Giornata della Terra nel 1970, Earthday.org è il più grande reclutatore al mondo per il movimento ambientalista, lavorando con oltre 150.000 partner in oltre 190 paesi per promuovere azioni positive per il nostro pianeta. Diamo uno sguardo all’origine di questa mobilitazione per la salvaguardia della natura.

Nei decenni che hanno preceduto la prima Giornata della Terra, gli americani consumavano enormi quantità di gas al piombo attraverso automobili massicce e inefficienti. L'industria ha vomitato fumo e fango senza temere le conseguenze della legge o della cattiva stampa. L'inquinamento atmosferico era comunemente accettato come l'odore della prosperità. Fino a questo punto, l'America tradizionale è rimasta in gran parte ignara delle preoccupazioni ambientali e di come un ambiente inquinato minacci la salute umana.

Tuttavia, il palcoscenico era pronto per il cambiamento con la pubblicazione del bestseller del New York Times di Rachel Carson Silent Spring nel 1962. Il libro ha rappresentato un momento di svolta, vendendo più di 500.000 copie in 24 paesi, poiché ha sollevato la consapevolezza e la preoccupazione del pubblico per gli organismi viventi, la necessità di tutelare l’ambiente e il legame inscindibile tra inquinamento e salute pubblica.

La Giornata della Terra del 1970 sarebbe arrivata per dare voce a questa coscienza ambientale emergente e mettere le preoccupazioni ambientali in prima pagina.

Gaylord Nelson, un giovane senatore del Wisconsin, era da tempo preoccupato per il deterioramento dell'ambiente negli Stati Uniti. Poi, nel gennaio 1969, lui e molti altri furono testimoni delle devastazioni di una massiccia fuoriuscita di petrolio a Santa Barbara, in California. Ispirato dal movimento studentesco contro la guerra, il senatore Nelson ha voluto fondere l'energia delle proteste studentesche contro la guerra con una coscienza pubblica emergente sull'inquinamento dell'aria e dell'acqua. Il senatore Nelson ha quindi annunciato ai media nazionali l'idea di un seminario nei campus universitari e ha convinto Pete McCloskey, un membro del Congresso repubblicano attento alla conservazione, a servire come suo co-presidente. Hanno reclutato Denis Hayes, un giovane attivista, per organizzare gli insegnamenti nel campus e hanno scelto il 22 aprile, un giorno della settimana che cade tra le vacanze di primavera e gli esami finali, per massimizzare la partecipazione degli studenti. Quella Giornata della Terra ha ispirato 20 milioni di americani - all'epoca, il 10% della popolazione totale degli Stati Uniti - a scendere in piazza per manifestare contro gli impatti di 150 anni di sviluppo industriale che avevano lasciato un'eredità pesantissima. Questo è stato l’inizio. E fino ad oggi quella battaglia è andata avanti sensibilizzando decine e decine di milioni di persone in tutto il mondo. Ma purtroppo la strada è ancora lunga per poter dire che consegniamo ai nostri figli una Terra salva dalla distruzione ambientale.

