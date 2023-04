Oroscopo della settimana: c'e aria di nuovo per il Toro, ritrovato entusiasmo per i Gemelli

La Luna si fa nuova in Ariete, Mercurio ridiventa retrogrado, Sole e Giove iniziano ad illuminare il Toro ed i segni di terra, una settimana a cui non manca assolutamente nulla, si riconfigura il cielo e cambiano radicalmente le prospettive dei dodici segniò.

Ariete

La vostra stagioni zodiacale si chiude con una Luna nuova che vi regala una maggiore consapevolezza, chiarezza e voglia di azione, di rilegare voi al flusso degli eventi e delle emozioni. Questa settimana anche in seconda casa vi aiuterà ad essere molto più oggettivi e a rendervi conto meglio di tutto ciò che vi serve per vivere il week end in piena socialità e compagnia. Sarà una settimana in cui vedrete materializzate molte delle vostre intenzioni, idee e sentimenti.

Toro

Coraggio, in settimana il Sole illuminerà i vostri gradi e determinerà una grandissima positività, attivando e positivizzando meglio Urano in attesa di un Giove che vi magnificherà e porterà via questo periodo di grande stasi che vi ha visti in panchina per molto tempo. Il vostro cuore già sente aria di nuovo e le novità sono solo all'inizio, ecco che finalmente risorgete.

Gemelli

Ottima occasione quella rappresentata da Venere e Mercurio nei vostri gradi che vi sospingeranno a rimettere in ordine alcuni rapporti e a rendervi conto che tutto è risolvibile, mentre i movimenti intorno a voi cominciano ad essere più fortunati e meno caotici. Ed ecco che niente potrà fermare un ritrovato entusiasmo e la vostra grandissima voglia di socializzare, ottimo periodo per i single per cui sboccia l' amore.

Cancro

La presenza di Marte è assolutamente incisiva nel vostro cielo e vi porta si ad essere più passionali ed intensi, ma determina anche un'azione un po' più nervosa e piena di pressione. Al lavoro provate ad alleggerire poiché sembrate nel pieno di qualcosa di incontrollabile e che polarizza la vostra attenzione in maniera totalitaria. Anche in amore un po' di corde tese, poiché siete sospettosi e facilmente insicuri per una non totale attenzione dal partner.

Leone

Settimana di analisi utile e preparatoria, sembrate raccogliere tutti i dati che vi servono per gestire una condizione ideale che vi renderà preparati ad accogliere cambiamenti nel settore lavorativo che non vi aspettavate, ma che imparerete a gestire nel migliore dei modi. Fate chiarezza, poiché dal fine settimana le quadrature del Sole e la retrogradazione di Mercurio non vi faciliteranno la comprensione di una serie di cose e persone che sembrano sfuggirvi.

Vergine

Sicuramente c'è di che gioire visto che la vostra vita sta per essere corroborata da Sole e Giove, ma il cielo è davvero fluido. Nello stesso tempo Mercurio diventa retrogrado e vi impedisce di coordinare bene le cose in tutto questo caos e vi paralizza a volte nell'esprimere con le parole i sentimenti. Val ben la pena di un po' di impacciatezza da sopportare in cambio delle buone notizie che Sole e Giove vi porteranno. Coraggio, fatevi solo consigliare da chi vi vuole bene per dirigere meglio questa agenda della vostra vita finalmente piena e dinamica.

Bilancia

La Luna nuova in opposizione vi obbligherà a nuove condizioni, nuove visioni della cosa e grandi decisioni da prendere. Il vostro lavoro è decisamente più intenso e vi chiede di più, in amore ci saranno una serie di occasioni importanti da sfruttare, grandi cambiamenti, importanti incontri, anche se Mercurio vi impedisce con il suo moto retrogrado di accedere a dimensioni davvero ambiziose, ma senza dover faticare troppo. L'unico stress sarà gestire tutto in maniera pronta e veloce.

Scorpione

In tutto ciò inizia la stagione zodiacale a voi opposta, questo non significa che andrà male, ma che vi spingerà a vedere le cose da tutt'altro angolo. Mentre l'attenzione sposta il focus su qualcosa di oggettivo e di definitivo, le cose non sempre andranno per come vi aspettate, è un periodo movimentato che vi sorprende e vi indica nuove possibili strade e vi affianca qualcosa di nuovo e di potenzialmente prezioso e duraturo. Forse un incontro potrà farvi prendere una svolta nella vita sentimentale.

Sagittario

Se pondererete bene le vostre possibilità potrete operare in maniera da potervi permettere qualcosa di risolutivo, che sia nella vita pratica economica o affaristica della vostra vita. C'è bisogno di di essere attenti ed oculati, ma l'occasione che vi permette di dare una svolta sembra stare arrivando. Troverete che al di là dei giudizi e delle valutazioni improprie, ecco che si materializzeranno tantissimi risultati positivi che vi convinceranno a vivere in maniera più spensierata senza troppo badare a giudizi o chiacchiere della gente.

Capricorno

Ecco di nuovo i cari vecchi Capricorno che si arrovellano su tante cose su cui volete risposte e certezze, un po' ad interrogarvi su parecchie cose con la Luna nuova in quadratura e con Mercurio retrogrado. Ma il fine settimana sarà corroborato dal trigono Giove Sole che vi ridarà coraggio, ottimismo positività e grandi risoluzioni pratiche, aumenterà la voglia di fare e di agire, consigliatissima dalle stella attività fisica.

Acquario

Funamboli ancora una volta sorpresi dalle stelle a dover ovviare a frasi contraddittorie e situazioni veramente antitetiche, forse non basterà qualche giorno, ma è una vostra attitudine spiccata quella di mettere la giusta distanza tra voi e le cose che vi turbano. Anche la comunicazione a volte potrà sembrare un po' schizofrenica confrontandovi con gli altri, le stelle semplicemente vi consigliano di attingere alla forza adamantina della vostra intelligenza e al distacco che i vostri ghiacci sono utilissimi a creare.

Pesci

Le stelle ribaltano in questa nuova riconfigurazione del cielo le posizioni canoniche, mentre normalmente siete approssimativi e morbidi il vostro ospite Saturno vi imporrà di essere precisi e molto puntuali con gli altri e carichi di assertività cercherete certezze anche quando per colpa di Mercurio le comunicazioni con gli altri sembreranno deliranti. Eppure sorprendentemente prenderete con piglio sicuro in mano le situazioni e saprete anche colpire positivamente il partner e tutte le persone che avete intorno...

