Vergine, l’amore vi coglie di sorpresa in viaggio: l'oroscopo di oggi, venerdì 31 marzo

L'oroscopo Barbanera di oggi, venerdì 31 marzo

Ariete. 21/3 – 20/4

L’ingresso della Bianca Signora in Leone rimette in sesto il vostro stato d’animo e riconferma la credibilità di recente adombrata. Apertura e ottimismo! Clima ideale per uscire, sfoggiare un look raffinato, incontrare facce nuove. Forte presa sugli altri.

Toro. 21/4 – 20/5

Marzo si chiude in bellezza con Venere congiunta a Urano. Una configurazione elettrizzante, foriera di novità, colpi di scena e... di fulmine. Galeotto fu il web? Buttatevi! Concedendovi la possibilità di un approccio all’amore libero e senza etichette.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Sole in Ariete e Luna in Leone: la giornata imbocca la direzione giusta. Una sferzata di energia con la quale superate i disguidi della quotidianità. A darvi manforte avete un gruppo di amici pronti a sostenervi, rallegrarvi sospendendo ogni giudizio.

Cancro. 22/6 – 22/7

L’aspetto più significativo nel cielo di oggi è la congiunzione Venere-Urano. Una combinazione sorprendente che spalanca orizzonti inediti. Probabili cambi di rotta affettivi. Conoscenze intriganti sui social, diverse da quelle che di solito vi attraggono.

Leone. 23/7 – 23/8

La sponda a cui afferrarvi di fronte a eventuali incertezze ve la offre il Sole in Ariete, che promuove una reazione forte, positiva e immediata. Nostalgia del tempo che fu? Scandagliate a fondo per far emergere ciò che è rimasto nascosto sotto la superficie.

Vergine. 24/8 – 22/9

L’amore vi coglie di sorpresa durante un viaggio, un convegno, un corso di studi, e vi colma di regali da accettare senza indugio e senza condizioni. Siete nel posto giusto al momento giusto per afferrare al volo un’opportunità che potrà cambiarvi la vita.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Ottima conclusione del mese sotto lo sguardo benevolo della Luna in Leone. Divertitevi e cogliete l’occasione per un chiarimento con la dolce metà. Dagli amici ricevete conferme, sicurezza emotiva e ottimi suggerimenti per fare bella figura a una festa.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Umore bizzoso, con la Luna in Leone opposta a Plutone. Buona parte delle responsabilità sono da attribuirsi al comportamento imprevedibile del partner. La vostra possessività scatena rivendicazioni. Una spiegazione a cuore aperto potrebbe salvarvi.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Complice il Sole in trigono alla Luna in Leone, marzo termina con una pioggia di doni. Tra i più graditi, spicca un viaggio ricco di soddisfazioni. Un piccolo neo: le spese straordinarie a cui potreste andare incontro e per le quali dovrete attingere alle riserve.

Capricorno. 22/12 – 20/1

La congiunzione Venere-Urano porta una ventata di novità nella vostra vita affettiva. Aprite il cuore e la mente a un futuro tutto da inventare. Se il partner c’è, festeggiate una bella notizia, se siete soli, in un battibaleno potreste ritrovarvi in due.

Acquario. 21/1 – 19/2

Malmostosa l’opposizione Luna-Plutone. Probabile che vi crei qualche imbarazzo nella coppia, portando alla ribalta fatti e misfatti del vostro passato. Incontro con una persona emersa dal tempo che fu quasi per magia, che avreste preferito non rivedere.

Pesci. 20/2 – 20/3

Venerdì intenso. Probabili avventure, flirt nati, anzi esplosi nella vostra cerchia di amicizie, che promettono emozioni e scoperte felici. Un bel fine mese, soprattutto se avvertite il bisogno di dare una scossa alla vostra vita sentimentale.

