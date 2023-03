Bilancia, chiarite la vostra posizione con sincerità: l'oroscopo di oggi, martedì 28 marzo

Oroscopo Barbanera di oggi, martedì 28 marzo

Ariete. 21/3 – 20/4

La congiunzione Mercurio-Giove facilita la comunicazione, stimola la progettualità e agevola gli spostamenti. Darete il meglio in ogni situazione. Partite alla conquista di ciò che desiderate: potete cogliere lusinghiere e prestigiose affermazioni.

Toro. 21/4 – 20/5

Potrete fare incontri piacevoli, sia sul piano dell’amicizia sia su quello professionale, l’importante è che i due ambiti rimangano ben separati. In campo lavorativo attivate le vostre risorse “segrete”, per raggiungere gli obiettivi desiderati.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Mercurio e Giove esaltano la comunicativa e la naturale estroversione. Nuove amicizie e conoscenze interessanti aprono scenari luminosi. Emozioni ingarbugliate? Chiarire cosa volete sia da voi sia da chi vi sta a cuore vi renderà più sereni.

Cancro. 22/6 – 22/7

Poco entusiasmo nella relazione a due? Forse ci sono alcune cose che non vi va più di accettare: proseguite con passo sicuro su questa strada. Organizzate il viaggio che avete in mente da tempo, ma scegliete bene i compagni di avventura.

Leone. 23/7 – 23/8

Avrete l’occasione di muovervi, di conoscere luoghi nuovi. Saranno stimoli che vi consentiranno di vedere la realtà sotto una luce più promettente. Studio che passione! Potrete dedicarvi a corsi di formazione, universitari o di approfondimento.

Vergine. 24/8 – 22/9

Per tutta la mattina, la Luna in Gemelli può procurarvi piccoli fastidi: ritardi, smarrimento di oggetti, disguidi con i trasporti e relativa irritazione. Se misurate l’autostima in termini di efficienza e risultati pratici, provate a rivedere il criterio di giudizio.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Considerata la Luna e la coppia Mercurio-Giove all’opposizione, oggi è facile chiarire la vostra posizione con sincerità, non usate toni accusatori. Divertirsi insieme alle persone care aiuta a sciogliere le eventuali tensioni. Via libera al gioco!

Scorpione. 23/10 – 22/11

Dopo una mattinata dedicata alle faccende di casa, alle scadenze di fine mese e a tutte le questioni pratiche, vi aspetta un piacevole bagno di emozioni. Iniziative da proporre che favoriscano l’aggregazione. Cercate di apparire agli altri sotto un’altra luce.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Ritagliatevi maggior spazio per lo svago, per i brevi viaggi e per gli studi a cui tenete di più. Rimedio principe contro le peripezie della vita. Segnali di disagio che si manifestano con nervosismo, instabilità emotiva e movimenti maldestri.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Oggi tutto in apparenza sembra più o meno tranquillo, per cui potete fermarvi un attimo a raccogliere le idee, recuperare forza ed energia. Alcune tensioni nell’ambiente di lavoro vi danno da pensare, ma sono indipendenti dalla vostra volontà.

Acquario. 21/1 – 19/2

La giornata fila con il vento in poppa, grazie a un corteo di aspetti armonici. Allettanti proposte professionali ed eccitanti dichiarazioni d’amore. Una fortuna sfacciata vi accompagna al botteghino del Lotto. Giocate, avete numerose chance di vittoria.

Pesci. 20/2 – 20/3

Dalla Luna al risveglio non potete aspettarvi grandi cose, però attingendo alla farina del vostro sacco, potreste intascare un extra, operare con profitto. La sollecitazione all’intraprendenza, ma in conformità con i vostri principi, vi condurrà su strade nuove

© Riproduzione riservata