Oroscopo della settimana: i Toro sorprendono il partner, nuove strade per i Pesci

Settimana caratterizzata da sintesi positiva generata da una stretta fusione tra Mercurio e Giove che tenderanno a semplificare il percorso dei dodici, tanto in amore quanto al lavoro...

Ariete

È sempre un reinizio per voi, che anche se vi sentiti un po' traditi dal vostro Marte che pur essendo il vostro pianeta guida vi ha fatto il regalo di compleanno di stagione meno simpatico, ovvero quello di porsi in quadratura e spegnere un po' gli entusiasmi della compagine planetaria che per adesso si muove nei vostri gradi dandovi un po' di senso di stanchezza o dandovi molte possibilità senza però appetirne davvero una, pazientate e cercate di darvi stimoli, da giovedì sarà tutto più semplice...

Toro

Settimana più comoda in un periodo più agevole per voi che siete riusciti ad ordinare meglio tutto, a capire come gestire i vostri rapporti, sopratutto quelli al lavoro o di affari riguadagnando terreno, è arrivato il momento di riuscire a fare di tutto per fare funzionare al meglio la congiunzione Urano-Venere che da giovedì vi aiuterà a compiere uno scatto fulmineo e vantaggioso in amore, magari capovolgendo una situazione a vostro vantaggio, o a sorprendere il partner con un impeto che vi rimetterà in gioco...

Gemelli

Per voi la buona settimana inizia martedì, quando Mercurio e Giove vi daranno una spinta inaspettata e piena di grande voglia di fare e di agire, brillanti più che mai, potreste anche avere un pubblico o trionfare nel sociale, mentre l'aggiustamento che prevedono nei vostri sentimenti Urano e Venere si concretizzerà da giovedì, giorno in cui sarà possibile anche mettere in ordine molte cose nel vostro interiore e darvi l'energia giusta per concentrarvi con chi amate e chi volete veramente vicino...

Cancro

Settimana tra le più dense dell'anno per voi, in cui rispettivamente Marte agiterà i fuochi della passione rendendovi anche un po' più umorali, mentre Giove e Mercurio vi metteranno un po' di ansia da prestazione in seno al lavoro dove molte aspettative convergono su di voi e dovrete produrre come non mai, intanto, Urano e Venere non smettono di ricordarvi che potete fare di nuovo tutto a modo vostro in amore, e che la presenza di Marte che però si connette a Saturno vi regala un momento di lucida saggezza da utilizzare con il partner scansando anche qualche discussione di troppo, sospetti...?!... bhè avete il vostro intuito dalla vostra...

Leone

Più appoggiati di così a Giove e Mercurio non si potrebbe, sintesi mentale e grande possibilità di dare un senso ed un significato a tutto, buona carica mentale ed espansiva, attenti solo alla vigente quadratura Venere-Urano che esige un po' di tumulto in amore dove saranno sconsigliati i confronti troppo accesi e gli scambi d'opinione un po' troppo divergenti sulla coppia e sulla progettualità che avete in mente, non siate troppo istintivi o rischiate di compromettere un equilibrio ancora molto delicato e a fatica conquistato...

Vergine

Settimana di veloce e pratica applicazione di avvii tanto desiderati, di proposte che finalmente arrivano a concretizzarsi, è grazie al vostro pianeta guida che congiungendosi a Giove sintetizza in positivo una grande quantità di cose per cui potrete tirare un sospiro di sollievo, ed eccovi pronti a partire con l'appoggio di Venere e Urano che vogliono ribaltare un po' le cose in amore e darvi la certezza che i vostri investimenti affettivi rispondano positivamente. Grazie anche all'interazione tra Marte e Saturno eccovi accontentati anche nel ricevere, che finalmente avete imparato ad accogliere...

Bilancia

Vi attende una settimana da grandi trascinatori, con i poteri conferitovi da Urano e Venere riuscirete a trainare verso un obbiettivo qualcuno o qualcosa che amate o desiderate, anche in ambito familiare si decolla verso soluzioni davvero interessanti, in amore ottima la spinta potrete anche concretizzare al meglio nel week end, l'opposizione di Giove e Mercurio vi farà spendere in una grande e risolutiva oratoria che vi metterà al centro della scena senza obbligarvi necessariamente a dire o fare tutto, in maniera induttiva troverete la sponda che volete, mentre il vostro fascino lievita alle stelle...

Scorpione

Una settimana in cui solo il vostro intuito vi potrà servire al meglio, forse perché le disposizioni planetarie parlano di un Saturno che vorrebbe certezze anche per assicurarvi delle specificità al lavoro e verso incarichi più definiti e delineati, mentre le certezze affettive si fanno un po' più labili e vi porranno una serie di interrogativi, ed ecco che mentre tutto scorre in maniera un po' caotica questa settimana intorno a voi si concretizzano una serie di risposte che il vostro intuito aveva già previsto...

Sagittario

Poco importa il Saturno contro se a sostenervi ci saranno due velocissimi e risolutivi Giove e Mercurio che finalmente spostano dalla vostra mente pensieri stantii e che vi obliterano nelle scelte del quotidiano, pur rimanendo impegnati in un alacre lavoro di ricostruzione della vostra vita e delle vostre carriere ecco che le stelle vi danno un aiuto inaspettato facendovi risolvere molte cose che vi hanno condizionato per mesi, adesso è arrivato il momento di pensare al vostro futuro in chiave nuova...

Capricorno

Il cielo finalmente questa settimana vi regala la soluzione ad un cruccio lavorativo che finalmente vi pacifica con il contesto, è una settimana in cui dovrete sapere quando venire fuori e dialogare in maniera complessa e definitiva, e quando invece sorvolare e non scaraventare tensioni in ambito affettivo, ora che Venere è di nuovo dalla vostra parte più di una soluzione sarà possibile e la sintesi che aspettavate passerà veloce nel vostro cielo con un guizzo che sarete bravissimi ad afferrare...

Acquario

Settimana che riaccende i motori della vostra anima sempre creativa ed attiva all'inverosimile, Mercurio e Giove vi daranno tantissime idee e giovedì potrebbe essere uno splendido momento in società dove sembrerete brillare per loquela e grande simpatia, sfruttate bene questi giorni che vi restituiscono il vostro sociale positivo, mentre Saturno che vi ha resi più liberi si impregna della forza passionale di Marte continuate a mietere vittime in amore lasciando il vostro non so che di indefinibile...

Pesci

Bellissima settimana per voi che vi caricate di un Saturno reso passionale forte ed intenso da Marte, e da una voglia di sintesi di Giove, uno dei vostri guardiani che assieme a Mercurio vi rende capaci di uscire allo scoperto manifestando volontà ed intenzioni costruttive, ottimo quindi al lavoro, nella carriera e anche in amore dove vi sentirete molto protagonisti al centro della scena e gratificati da tantissime opportunità che sembrano costruire nuove strade ed entusiasmi che vi faranno sentire fieri di voi stessi...

