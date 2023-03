Oroscopo della settimana, i Vergine pronti a una nuova vita sentimentale

Prima settimana di primavera, la bella stagione porterà moltissimo e darà modo ai dodici di utilizzare la settimana più piena di transiti dell'anno per calibrare obbiettivi, aspirazioni e desideri... buona primavera ai dodici!

Ariete

Non potrebbe iniziare meglio per voi questa prima settimana di primavera che inaugura il passaggio del Sole nei vostri gradi, è la vostra stagione e molti pianeti transitano nel vostro cielo, è assolutamente la ripresa perfetta per voi che tornate fortissimi e pieni di vita ed entusiasmo, anche se proprio Marte il vostro pianeta vi tradirà rendendovi un po' più stressati ma non c'è da stupirsi visto che la compagine planetaria vi rende iperattivi ed impegnatissimi...

Toro

Potreste si avere la sensazione di sentirvi un po' esclusi da movimenti e flussi intorno a voi, ma dovrete considerare con calma una serie di faccende che vi fanno far pace con il lavoro e con una possibilità di pianificazione più organica del tutto, ma distrattamente sarete impegnati moltissimo a farvi coccolare dalla bella Venere che vi conforterà non poco e vi restituirà nell'intimità un migliore rapporto con voi stessi, la salute ed il partner, intanto si preparano delle sorprese per il fine settimana...

Gemelli

La prima settimana di primavera prevede l'addio al vostro ingombrantissimo ospite Marte che per ben otto mesi vi ha tediato non poco, adesso siete tutti fibrillanti ed accesi per un nuovo progetto una nuova idea, una direzione nuova insomma, qualunque essa sia non volete smettere di concentrarvi verso qualcosa di diverso e costruttivo, ne avevate fortemente bisogno, ed eccovi accontetati, intanto la settimana prevede risalita in amore...

Cancro

È una settimana davvero importante poiché la Luna vi inizierà ad una primavera che vi vorrà vigili ed attenti a degli obbiettivi, a delle priorità che non potrete più rimandare, e questa settimana vi darà modo di focalizzarli, mentre sta per arrivare un Marte che porta scompiglio, e che le stelle vi raccomandano di anticipare preparandovi ad affrontare di tutto, sia in amore che imprevisti vari in famiglia, visto che lo sapete... giocate d'anticipo ed organizzatevi bene chiedendo anche aiuto al partner...

Leone

Seppure Plutone entrerà in opposizione, non senza prima aver caricato il Sole di energia sensuale e calda per voi da spedirvi in trigono e da impiegare in amore Sole, Mercurio, Luna e Giove si fanno amici e vi danno tutto il comfort possibile, inaugurando una primavera che promette già da questa settimana di iniziare a trasformare la vostra vita a partire da ordini semplici e via via più complessi... ma sempre all'insegna di un'ambizione importante...

Vergine

È bello potervi augurare una prima settimana di primavera molto bella, positiva e confortante, finalmente Marte esce da una quadratura che durava già dalla scorsa estate che vi ha letteralmente paralizzato in una sorta di stasi affettiva e relazionale, ed ecco che la bella Venere con il suo trigono dal Toro vi aiuterà a rifarvi una vita sentimentale, e una direzione importante viene segnata da un incontro fortunato che vi regala un meraviglioso innesco in una rete di nuovi rapporti che saranno importantissimi per voi, da ora in poi non osserverete la vita e le dinamiche altrui non vivendo le vostre, è tempo di scrivere una storia che riguarda voi!

Bilancia

Una settimana di primavera che promette moltissimo, ma che lascia però irrisolte una serie di nuove possibilità che saranno tutte da decifrare e da vivere, arrivano molti motivi planetari che sbloccano una serie di situazioni, che terminano in degli epiloghi finalmente pacificanti, mentre un incontro molto interessante vi lascia con il fiato sospeso riaccendendo pulsioni, l'opposizione della Luna invece vi rende emotivamente instabili il fine settimana...

Scorpione

Il vostro cielo affronta questa settimana un cambiamento epocale per voi, il vostro astro Plutone si trasferisce in Acquario, ed inizia un regime di quadratura molto significativo che innescherà un processo trasformativo che vi cambierà molto, sarete disposti a mettere in discussione ordini importantissimi della vostra vita, ma non vi farà paura, siete il segno che riesce a creare il meglio intorno a se proprio nei momenti in cui mettete in discussione tutto...

Sagittario

Mentre Marte vi regala una ritrovata leggerezza restituendovi il senso meraviglioso di una primavera che promette moltissimo, assieme alla Luna che vi da speranze e progetti nuovi che sembrano farvi andare verso una più felice realizzazione, cominciano le disfunzioni saturniane che vi obbligano a volte a girare intorno a qualcosa di logorroico che proprio non riuscite a metabolizzare, questa settimana vi servirà molto per accettare nuovi stati di cose e rendervi conto che senza l' opposizione di Marte sarete di nuovo liberi e più leggeri...

Capricorno

Prima settimana di primavera movimentata anche per voi, le quadrature dall' ariete vi mettono davanti a stimoli in continuazione che vi chiederanno moltissimo in termini di sfide e di competitività, ma siete pronti a rendere al massimo, la bella Venere invece amica in trigono dal Toro vi stimola a concludere alcuni percorsi in sospeso o traballanti, mentre vi fa riflettere in maniera seria su come estendere la famiglia in caso di coppie felici e collaudate...

Acquario

Mentre Marte smette di viziarvi in una posizione di trigono che però non ha mosso granchè è finalmente arrivata l' ora di risolvere in maniera definitiva una serie di incombenze che non vi hanno lasciato in pace da mesi, ma mentre tutto questo accade una grande compagine planetaria dall' amico Ariete vi propone un inizio primavera pieno di stimoli e di cose da fare e sopratutto da dire, dopo un lungo inverno comunicativo tornate pienamente entusiasti con la voglia di esprimervi parlare dialogare condividere e creare nuove relazioni...

Pesci

È una primavera piena di azione e di senso pratico ed oggettivo, anche sentimentalmente non siete i soliti sognatori romanticoni inconcreti ed insicuri, si stanno materializzando strade percorsi e possibilità di azione concreta e metodica, anche sane ambizioni da perseguire, mentre l' economia chiede il suo tributo e forse è giunta anche ora che pensiate al futuro in maniera un po' rassicurante e garantista per voi...

