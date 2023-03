Sagittario, vitalità e forza fisica vi faranno brillare. L'oroscopo di domani, domenica 19 marzo

L'oroscopo Barbanera di domani, domenica 19 marzo

Ariete. 21/3 – 20/4

Lo spirito combattivo alimentato da Marte è supportato dalla Luna in Acquario, che suggerisce di metterlo al servizio di un progetto di gruppo. Molte occasioni da cogliere sul fronte delle conquiste. Divertitevi, ma rispettate i tempi dell’altro.

Toro. 21/4 – 20/5

Le prerogative della Luna alzano nel pomeriggio l’asticella delle aspirazioni professionali, anche perché dentro e fuori di voi s’innalza un coro d’incitamento. Com’è nel vostro, a un guadagno promettente ma incerto, preferite un introito più modesto ma sicuro.

Gemelli. 21/5 – 21/6

La giornata scorre in un clima di dinamismo e di apertura mentale con la Luna in Acquario. Condividete con gli amici desideri di ampio respiro. Serata perfetta da passare spensierati in allegria dove e con chi volete. Ottima per il gioco di squadra.

Cancro. 22/6 – 22/7

Le priorità nel lavoro richiedono impegno ma portano soddisfazioni. Programmi azzeccati vi aiutano a superare uno stallo e a mettervi in luce. Un legame affettivo o familiare è un nodo da sciogliere. La vostra vita ne trarrà gran giovamento.

Leone. 23/7 – 23/8

Oggi la Bianca Signora in Acquario vi mostra la sua faccia più luminosa e con il suo brillante anticonformismo, suggerisce naturalezza e spontaneità. Il passaggio di Mercurio in Ariete si preannuncia promettente per le vicende lavorative. Tenetevi pronti!

Vergine. 24/8 – 22/9

Attività, incassi e soddisfazioni sono a portata di mano. Impostate tranquillamente progetti che possano durare nel tempo senza farvi prendere dalla fretta. Qualche interferenza esterna mette un po’ a soqquadro la vostra organizzazione. Noie che durano poco.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Sostenuta dalla vostra fantasia e da un’energia forte, la creatività va al massimo aiutandovi a esprimere il vostro potenziale in idee originalissime. Intesa profonda con un vecchio amico, con il quale vi lasciate andare a confidenze molto intime.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Interessi filosofici e spirituali, forse in un’associazione umanitaria. È possibile che dobbiate aiutare qualcuno: fatelo senza fanfare né vanterie. La Luna in quarta casa vi ricorda che è arrivato il momento di mantenere una promessa fatta ai vostri cari.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Vitalità e forza fisica che vi daranno l’energia per uscire, fare nuovi propositi, rispondere adeguatamente agli stimoli offerti dagli amici. L’amore è sensuale, i colpi di fulmine colpiscono laddove meno ve l’aspettate. State in campana!

Capricorno. 22/12 – 20/1

Giocate oggi il bell’asso nella manica rappresentato dal sestile Mercurio-Plutone. Le vostre idee sono valide e saprete esporle con convinzione. Coltivate gli spazi extra lavorativi per rilassarvi, specie se ultimamente ci sono dei contrasti con i colleghi.

Acquario. 21/1 – 19/2

Ottimi risultati sia nella professione che nello studio. La mente è aperta, flessibile, curiosa: potreste mettere a segno un colpaccio da maestri. Esaminate alla lente di ingrandimento emozioni e desideri: scoprirete chi siete e dove volete andare.

Pesci. 20/2 – 20/3

La sfera familiare attraversa una fase delicata? Con la vostra sensibilità, potrete comprendere il non detto e sciogliere così qualche nodo. Un amore segreto vi attrae? Avete il fuoco nelle vene, ma non esagerate a svelare troppo le emozioni.

