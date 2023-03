Ariete, la vita di relazione è in fermento. L'oroscopo di oggi, lunedì 20 marzo

L'oroscopo Barbanera di oggi, lunedì 20 marzo

Ariete. 21/3 – 20/4

La vita di relazione è in fermento. I nuovi contatti promettono risultati importanti, sia sul piano professionale che su quello economico. Chi cerca il suo primo o un nuovo impiego procederà a vele spiegate. Le novità sono incoraggianti.

Toro. 21/4 – 20/5

Serenità nei rapporti di amore e di amicizia. Apprezzate ciò che avete, vi destreggiate abilmente tra umori ed esigenze nella vita domestica. Agite di astuzia e puntate su fascino e creatività, per acquisire maggiore visibilità dove più desiderate.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Le iniziative lavorative procedono senza intoppi e sul piano professionale registrate progressi. Sarà per questo che in famiglia siete poco pazienti? Buoni risultati negli studi, a patto di mantenere alto il livello di concentrazione e di evitare distrazioni.

Cancro. 22/6 – 22/7

La Luna e Urano dipingono scenari cangianti. Pensieri romantici, situazioni piacevolmente variegate, un feeling fortissimo con la persona del cuore. Teneri ed espansivi, bendisposti verso gli altri, spontaneamente seguirete il flusso delle emozioni.

Leone. 23/7 – 23/8

Il Sole entrando in Ariete apre la porta alla primavera. Una stagione che promette nuove fioriture e fornisce nuove sementi da mettere a dimora. Cogliete le opportunità che vi vengono offerte ora e che magari vi avevano soffiato da sotto il naso.

Vergine. 24/8 – 22/9

Urano sempre al vostro fianco è pronto a promuovere l’immagine migliore di voi: riuscirete a non cedere al disordine e alla confusione. Amici carissimi spendono parole tranquillizzanti, ma abbandonate il vostro atteggiamento pignolo.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Un progetto che stentava a decollare, fatti i dovuti aggiustamenti, oggi sembra avere buone anzi ottime probabilità di riuscita. Riproponetelo! Una questione di principio potrebbe indurvi a sfoderare una combattività che spiazzerà gli avversari.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Per uscire dalla crisi emotiva occorreva l’iniezione di fiducia della Luna in Pesci. Un pizzico di elasticità vi aiuta ad apprezzare ciò che avete. Desideri e sogni in prima linea, serenità familiare, vincite al gioco, viaggi ed esperienze esaltanti.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La Luna è storta in Pesci, ma l’arrivo del Sole in Ariete preannuncia un nuovo inizio. Celebrate l’equinozio di primavera iniziando grandi pulizie. Fate spazio in casa, soffitta, nell’armadio e dentro di voi, buttando tutto quello che di cui vorreste liberarvi.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Con l’aiuto di Urano, la Luna in Pesci rattoppa abilmente le vostre finanze, messe alla prova da uscite e vecchi debiti (quasi) dimenticati. Con un po’ di adattabilità in più, potrete aggirare alcuni scogli interposti fra voi e la persona amata.

Acquario. 21/1 – 19/2

Bella stagione la primavera! Ringalluzzisce l’animo e riscalda con i suoi tepori. Lasciatevi attraversare dalle sue invitanti promesse. Alcune novità o un progetto in dirittura d’arrivo. Liberate la fantasia per vivacizzare un poco il tran tran.

Pesci. 20/2 – 20/3

Urano e Plutone, gli alleati per dare alle vostre occupazioni un tocco di novità. L’esperienza maturata fa da ponte tra il passato e il futuro. Un viaggio a sorpresa per ragioni di lavoro si trasforma in una piacevole occasione di divertimento

