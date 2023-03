Oroscopo della settimana, Cancro in stato di grazia ma occhio alle bugie

Ultima settimana di quel quasi eterno Marte in Gemelli, mentre Mercurio e Venere giocano a movimentare lo Zodiaco ecco i dodici come fremono aspettando la primavera...

Ariete

Passerete questa settimana ancora in compagnia della bella Venere che sembra darvi sempre più positività ed ottimismo nelle vostre dinamiche sentimentali che sembrano via via concretizzare sempre di più una ritrovata fiducia nel partner ed in voi stessi, la settimana si concluderà con il furbo Mercurio che sembra intervenire a darvi ragione e a farvi sentire al centro dell'attenzione per tutti, anche una novità lavorativa o una proposta professionale potrebbero arrivare ad allietarvi...

Toro

Siete tripidi visto che sta per arrivare la bella Venere nei vostri gradi e finalmente il cielo si illumina di colore e speranza, impiegherete la settimana a sistemare qualche pasticcio lavorativo e a rendervi conto che la vostra realtà è via via sempre più sanabile e perfettibile, visto che avete provato a cambiare strada e a arrendervi conto che le solite formule non vi portano a nulla ecco finalmente arrivare i risultati delle variazioni che avete inserito, attenzione per il troppo entusiasmo a non dare credito a chi non lo merita...

Gemelli

Finalmente le stelle sembrano darvi stimoli più dinamici e creativi e voi sarete divertiti come non mai in questa settimana in cui le stelle sembrano pianificare l'abbandono di Marte tanto sperato nei vostri gradi e di rimettere in modo i meccanismi che vi fanno vivere le relazioni in maniera serena e briosa, finiranno anche alcuni stress che vi hanno funestato, la realtà sembra chiara e voi di nuovo pronti a tuffarvi in mille e più iniziative nuove che tanto desideravate si potessero materializzare...

Cancro

Continua uno stato di grazia fortunato garantito dalla bella Venere che sta facendovi rivivere l'amore e le piccole soddisfazioni del quotidiano in maniera corroborante e pieni di fiducia, il vostro animo gentile si sta liberando dalla morsa di un Plutone troppo a lungo in opposizione, e mentre i pianeti veloci vi supportano benevolmente ecco che bisognerà semplicemente stare attenti ad un Marte che tra poco arriverà a rendere tutto un po' più focoso e movimentato, mentre Mercurio che entro il fine settimana entrerà in quadratura vi metterà a rischio facendovi dire forse un po' troppo o venendo a sapere di qualche piccola bugia che vi obbligherà a rivedere qualche rapporto...

Leone

Molti nodi sono venuti al pettine e state facendo un po' i conti con la realtà che sembra di nuovo riattivata e che vi consente di fare molto di più del solito, intanto però il vostro ambito lavorativo si presenta sempre un po' incerto e fa vivere degli alti e bassi che però riuscite a controllare meglio, il cielo vi vuole più sereni con l'entrata di Mercurio in Ariete dove comunicazione e chiarezza sembrano di nuovo tornare solidi e vi aiuteranno anche a stendere delle relazioni più furbe serene e solide ed anche a pensare un po' all'economia e a situazioni un po' più oggettive, non fidatevi delle voci di corridoio...

Vergine

Seppure i movimenti planetari vi fanno sentire un po' tagliati fuori da alcune dinamiche i movimenti di Mercurio saranno comunque efficaci ed indicativi per molte ottime opportunità, sentimentalmente forse vi siete impigriti o paralizzati rispetto a qualche cosa detta male o ad impressioni che finiscono per condizionare il vostro modo di agire, sembra però che riscatto e passione possano avere luogo attivandovi e recuperando una certa padronanza di voi stessi, più sicuri nel distribuire le energie e le risorse ecco che farete del vostro meglio per riuscire a comporre la sicurezza che vi rimette in moto...

Bilancia

Interessantissimo il cielo per voi che state finendo di riordinare tutto per tutti, e sempre più puntualmente vi potete gratificare di essere stati risolutivi e pronti per tutto, il cielo vi garantisce però a metà settimana un risveglio di coscienza e finalmente i vostri sensi estetici e goderecci sembrano di nuovo tornare a manifestarsi, e a prendere nuova forma, accettate qualche invito e lasciatevi trasportare nel gioco della seduzione, è arrivato il momento di giocare ancora...

Scorpione

Proprio adesso che manca pochissimo ad un vero e proprio cambio planetario che finalmente dopo più di sette mesi vi restituisce l'uso di Marte, non confondetevi e non date retta a quel Mercurio che vuole istigarvi a dire un po' troppo anche se avete ragione su faccende pratiche che sembrano darvi la migliore prospettiva a lavoro dove tra un po' scatterà un nuovo ruolo per voi, e nelle relazioni che se vi sono sembrate un po' spente le riscoprirete attive fortemente coinvolgenti, è una settimana di attesa, rendetela placida e scorrevole senza forzare in nessun ambito la mano...

Sagittario

Vi farà piacere sapere che questa è l'ultima settimana di Marte in opposizione e che finalmente potrete contare su una schiarita, ma non sarà una settimana semplice poiché gli strali del pianeta sembrano intensificarsi e porvi davanti ad un ultimo bivio comunicativo, volendovi insegnare che le esagerazioni fanno più danno che altro, il vostro entusiasmo deve essere calibrato come una risorsa e non come un arma che spesso vi fa debordare, ecco che le stelle si assestano verso configurazioni più serene e nuove lasciandovi anche la possibilità di accettare un nuovo incarico, in amore ancora confusione...

Capricorno

Stupendo trigono di Venere e grande fluidità planetaria saranno i doni di questa settimana per voi, ecco che le stelle vi vogliono ancora una volta anomali rispetto alla natura del vostro carattere che si ammorbidisce sempre di più ed abbraccia nuove possibilità di relazione ed espressione, arriveranno anche conferme professionali molto importanti e dei nulla osta che vi serviranno per convincervi a partire con qualche progetto che da tempo coltivate, osservate bene gli sviluppi affettivi, vi riserveranno piacevolissime sorprese...

Acquario

Questa settimana vivrete una sensazione che non proverete più per i prossimi tredici anni, ovvero prima che Plutone entri nel vostro segno zodiacale, siete totalmente disabitati, e vuoti nei vostri gradi, nessun pianeta da ospitare dopo l'abbandono di Saturno, che meraviglia, è proprio quel senso di libertà che vi appartiene così tanto che vi spingerà a fare brillare il serbatoio creativo dentro di voi che sentite esser pronti a nuove ed entusiasmanti capitoli della vostra esistenza, felici di voi stessi e soddisfatti e con molti obbiettivi messi a segno, adesso la spinta giusta arriva in amore e nelle relazioni che vi chiederanno di esprimervi di più...

Pesci

Siete il segno con la settimana sicuramente più movimentata, ecco che un alternarsi di pianeti vi mette nelle condizioni di trasformare rapporti e cambiare alcune relazioni in maniera significativa, il cielo è decisamente pronto a farvi evolvere anche al prezzo dell'abbandono di ciò che vi sembrava solido, a vantaggio di ciò che vi fa sentire veramente vivi, il gioco dei pianeti inoltre vi vuole più decisi al lavoro dove un colpo di mano vi darà modo di affermarvi e preparare il terreno per qualcosa di veramente ambizioso...

