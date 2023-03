L'Ariete punta il focus sull’amore: l'oroscopo di oggi, venerdì 10 marzo

L'oroscopo Barbanera di oggi, venerdì 10 marzo

Ariete. 21/3 – 20/4

La giornata punta il focus sull’amore. Il partner è “altro” da voi. La coppia trova la sua massima e migliore espressione nel rispetto reciproco. Prendetevi la responsabilità di agire, però senza avere la pretesa di ottenere subito ciò che volete.

Toro. 21/4 – 20/5

Qualche dissidio per questioni di interesse, tuttavia il vostro umore positivo lascia emergere idee brillanti in campo lavorativo e finanziario. La situazione è in evoluzione, ma bisogna saperla gestire con metodo, organizzazione e molta calma.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Chi dice che il venerdì sia un giorno sfortunato? La Luna in Bilancia smentisce le dicerie e vi assicura lo spirito giusto per affrontarlo pimpanti. Dopo per aver portato a termine i vostri impegni, siete pronti per un’uscita con gli amici o una cena romantica.

Cancro. 22/6 – 22/7

Oggi vi tocca filare come treni, nonostante il livello delle energie sia prossimo allo zero. In aggiunta il partner si lamenta per la vostra assenza. Missione impossibile accontentare tutti, anche per superuomini o superdonne del vostro calibro.

Leone. 23/7 – 23/8

La Bianca Signora fa l’occhiolino a Marte, rendendo dinamica la giornata. A beneficiarne è la professione, specie se avete un’attività in proprio. Non preoccupatevi per una momentanea altalena nella sfera sentimentale: sono prove di collaudo.

Vergine. 24/8 – 22/9

Privilegiato l’ambito economico: lavorate parecchio, e l’estratto conto si rimpingua. Una mano santa per tutte le spese a cui dovete far fronte. In programma una serata tranquilla, senonché una piacevole telefonata o un messaggio cambia le carte in tavola.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Il trigono lunare a Marte risente solo in parte della disarmonia di Venere. Il partner fa le bizze? Due coccole e via per divertirvi con gli amici. In una discussione saprete tener testa al vostro interlocutore senza perdere l’aplomb e il sorriso.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La professione riserva gradite novità. Saturno in Pesci potrà davvero aiutarvi a cambiare in meglio la vita, se sarete costruttivi, fiduciosi e pazienti. Non opponete resistenza al vento di rinnovamento che investe il settore affettivo. Un colpo di scena!

Sagittario. 23/11 – 21/12

Cielo armonico sopra di voi, con il sestile della Luna in Bilancia. Il giusto amalgama di calma e iniziativa, di coraggio e diplomazia. In compagnia degli amici ritrovate voi stessi. Comunicazione fluida con l’ambiente. Gratta e vinci? No, grazie.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Munitevi di uno smacchiatore efficace: non è escluso che l’abito preparato con cura per il party elegante abbia bisogno di una veloce ripulita. Qualche dubbio rispetto all’immagine? Forse state cercando di fare colpo e temete l’insuccesso.

Acquario. 21/1 – 19/2

Favoriti dalla Luna, avete buone chance per guadagnarvi ammirazione e stima. Peccato che il partner sia geloso e non faccia niente per nasconderlo. Rapporti burrascosi con la dolce metà? Forse pretendete troppo e lo volete subito. Ammansitevi!

Pesci. 20/2 – 20/3

La Luna in questo venerdì vi guarda con un certo distacco. Quindi aspettatevi poche sorprese, ma fortunatamente anche nessuna seccatura. Con Saturno da poco nel vostro cielo, si apre una lunga fase di costruzione e di nuove necessità

