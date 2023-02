Oroscopo della settimana, l'Ariete è il segno del momento

Giove e Venere si congiungono in un tripudio di amore ed ambizione, si risvegliano i dodici, complice anche un Mercurio in Pesci che tenderà a toccare le corde più profonde di ogni tipo di interesse...

Ariete

Siete il segno del momento, avete nei vostri gradi una splendida Venere ed un potentissimo Giove che si congiungeranno in maniera stretta regalandovi una forza un' energia ed un ottimismo che vi farà stare benissimo, è la congiunzione più fortunata che lo zodiaco possa creare, ed è tutta vostra, benessere, piacevolezza ed amore, ma anche grande soddisfazione pratica ed economica, ecco che tornate ad essere i capi dello zodiaco!

Toro

È un po' tutto da rimettere in ordine per voi, state attraversando un periodo con un Mercurio non semplice da gestire e con una voglia di riprendere le fila di tanti rapporti professionali ed affettivi che sembrano avervi fatto penare non poco, la vostra grande disponibilità affettiva però vi spinge ad essere positivi e a rendervi migliori appellandovi al vostro innato ottimismo, si preparano alcuni progetti che sembrano che sembrano darvi speranza ed anche se non c'è nulla di effettivamente concreto per adesso la nuova prospettiva sembra darvi forza e coraggio...

Gemelli

È una settimana in cui c'è molto intorno a voi e sarete sempre più coinvolti in pensieri, valutazioni e relazioni che sembrano avvincervi sempre di più, peccato che Mercurio vi impedisca di concretizzare e di scegliere realmente che direzione seguire, poco male se un esposizione a stimoli per adesso vi travolge anche se nonne coglierete una vera e propria risultante, adesso il cielo vi rende permeabili a nuove suggestioni come se volesse preparare un terreno molto fertile rispetto alle nuove vicissitudini che arriveranno...

Cancro

Le configurazioni di Venere e Giove vi stimolano non poco, ma potreste essere presi da una certa faciloneria che vi impedisce di guardare realmente a ciò che vi rende forti, agli obbiettivi primari, non fate l' errore di interessarvi di cose e di persone futili, concentratevi su voi stessi, vi aiuterà la Luna a mettere a fuoco e ad avere quell' intuito giusto che vi farà scartare direzioni troppo semplicistiche e a ridarvi il senso dell' obbiettivo affettivo che per voi rimane sempre la cosa più importante da mettere al sicuro...

Leone

Ottimo aiuto quello di Giove venere che tutti di fuoco aiutano la vostra famiglia ignea a rendersi più energici e pieni di positività, amore ed affetti in primo piano anche se altre configurazioni ancora non vi avvantaggiano, ma dovrete cercare di capire che i tempi per tutto sono da rispettare, anche se in ambito lavorativo ancora c'è molto da sistemare ecco che si affacciano nuove prospettive e perchè no dei cambi radicali possibili che vi potrebbero fare decidere di stravolgere tutto in nome del vostro benessere e dei vostri affetti...

Vergine

I regimi oppositivi dei pianeti in questo periodo non vi fanno certo gioco, e voi vi potreste sentire come in un periodo di rivalutazione di voi stessi e dei vostri rapporti, forse non vi sentite nelle condizioni di padroneggiare i vostri rapporti ed il vostro muovervi negli affetti, o semplicemente pensate che spesso vi manca il terreno sotto i piedi, non siate troppo severi con voi stessi, le configurazioni di Giove e Venere vi esortano a mettere più sentimento nelle cose che fate, e a rendervi più calorosi con i vostri affetti...

Bilancia

Configurazioni fortissime nel vostro cielo per voi visto che verrà coinvolta venere il vostro astro guida, che assieme ai titani planetari vi spingerà a compiere evoluzioni davvero significative, decidere se diventare grandi ed ambire ancora di più a livelli costruttivi che sembrano richiamarvi ad un'ambizione più ampia saranno le tensioni cardine di questa settimana che esigerà da voi una grande capacità d' analisi ed una fortissima volontà di riuscire a compiere quel salto di qualità che tanto desiderate...

Scorpione

Stanchi di una lotta lavorativa che vi impone sempre di passare da uno stato di tensione all'altro ecco che sarà Mercurio a darvi l'incentivo giusto per prendervi un po' di tempo per voi e gestire delle faccende un po' più personali, avete finalmente maturato l'idea che siete attratti da qualcosa, da qualcuno, e che i tempi troppo sacrificati del vostro edonismo sembrano darvi molte direttive a cui non volete sottrarvi, se questa settimana sarà utile a farvi comprendere che la priorità al vostro benessere è fondamentale ecco che sarà un vero successo...

Sagittario

Probabilmente sentite intorno a voi che qualcosa sta cambiando, come se non riusciste del tutto a decodificare la natura affettiva o relazionale dei vostri rapporti sociali ed affettivi, ecco che la vostra realtà sembra darvi una tensione davvero importante su cui riflettere, forse il vostro agire d' istinto a volte non tiene conto della delicatezza altri, ma concentrarvi sulla vostra ricerca affettiva e personale sembra l'obbiettivo che vi prefiggete in maniera molto autonoma e scaltra, ed ecco che alcune novità e relazioni neofite si guadagno più spazio e fiducia...

Capricorno

Una settimana che inverte le tendenze che hanno caratterizzato gli ultimi mesi della vostra vita, ecco che le vostre ambizioni sembrano avere più spazio, con un Mercurio che rimette a posto le idee dopo una crisi valutativa che vede come protagonisti i collaboratori o l'ambito lavorativo, mentre in amore la dura quadratura di Giove e Venere vi mettono nelle condizioni di riconsiderare il vostro impegno affettivo,m le esigenze del partner e fare chiarezza su quanto sentimenti e realtà possano davvero essere compatibili...

Acquario

Fino a Giovedì il vostro impero della mente è integro ed inscalfibile, Mercurio e Saturno vi rendono delle macchine da guerra al lavoro, e finalmente avrete la sensazione di aver doppiato dei passaggi davvero importanti che maturano la vostra carriera, ma il cambio di Mercurio da metà settimana vi spingerà ad utilizzare più la fantasia e l'estro che sono due tratti distintivi del vostro essere, e se poi aggiungiamo che Venere e Giove vi rendono invincibili in amore bhè che dirvi.... buona settimana!

Pesci

Arriva Mercurio a svegliare la vostra comunicazione, arriva di nuovo quella dolce e suadente comunicativa che solo voi romanticoni dello zodiaco sapete proporre, ecco che le relazioni si fanno più dirette, consistenti ed autentiche facendo riscoprire la valenza affettiva di ogni fattore che sembra caratterizzare il rapporto, sarà un Mercurio utilissimo da usare in ambito lavorativo e a renderlo ancora più efficace saranno i contatti professionali a cui darete un saggio della vostra efficienza e del vostro modi di porti che sembra essere curativo nei confronti delle problematiche da affrontare...

