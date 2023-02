Vergine, atmosfera tutta rose e fiori: l'oroscopo di oggi, venerdì 3 febbraio

L'oroscopo Barbanera di oggi, venerdì 3 febbraio

Ariete. 21/3 – 20/4

Per stemperare la nota “pensierosa” messa in campo dalla Luna e da Mercurio, il segreto è nell’analizzare in profondità cosa veramente vi turba. Di coraggio e di combattività ne avete da vendere: reagite con prontezza a qualche contrattempo.

Toro. 21/4 – 20/5

Potrebbe essere una giornata come le altre, se non fosse la Luna a renderla magica. Una disposizione di spirito diversa renderà speciale la quotidianità. Soprattutto nelle collaborazioni, l’apertura e la disponibilità possono operare grandi trasformazioni.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Una mente capace di cogliere le sfumature vi mette in posizione di vantaggio. Approfittatene per dare maggiore concretezza ai progetti. In questo periodo qualche buona opportunità si presenterà, ma non aspettatevi che piova dal cielo.

Cancro. 22/6 – 22/7

L’opposizione della Luna a Mercurio può funzionare da stimolo per comunicare con gli altri attraverso i canali dell’ascolto e della comprensione. Per qualunque contrarietà potete rivolgervi al vostro intuito: vi fornirà la soluzione più efficace.

Leone. 23/7 – 23/8

Come dice il proverbio: “Nessuna nuova, buona nuova”. Il cielo tace, forse in sintonia con la vostra necessità di seguire le emozioni. Lavorate, più per dovere che per piacere, prestando poca attenzione alla qualità del vostro operato.

Vergine. 24/8 – 22/9

Atmosfera tutta rose e fiori, dono della Luna in Cancro, nelle vesti degli amici, solleva il barometro dell’umore e della fiducia in voi stessi. Metodo e fantasia, precisione e originalità, non può esserci connubio migliore. Risultati convincenti.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Attraversate una fase ricca di contraddizioni? Iniziate prendendone atto e guardando ai dubbi non come fumo negli occhi, ma come opportunità di crescita. Tenetevi alla larga da ricevitorie e affini, non è il caso di tentare la fortuna. La vincita sarà il risparmio.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Le questioni professionali vi assorbono molto, ma oggi gratifiche, incentivi e attestati di stima vi danno la riprova che il tempo è stato ben speso. L’entusiasmo per un progetto remunerativo andato in porto appiana le controversie con i colleghi.

Sagittario. 23/11 – 21/12

All’immaginazione, all’intraprendenza e alla tempestività unite una concretezza e un senso pratico insospettati, che vi rendono dei temibili concorrenti. Un unico suggerimento: no agli eccessi di gelosia retroattiva. Per tutto il resto, avete il via libera.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Le gratificazioni che arrivano dal lavoro e dalle amicizie compensano i musi lunghi che vi tocca sopportare in famiglia per la vostra latitanza. Qualcuno rosica per successo ottenuto? Il merito oltre che della fortuna è del vostro grande impegno.

Acquario. 21/1 – 19/2

È il momento di mettere da parte le preoccupazioni astratte e di risolvere in concreto questioni pratiche ed economiche importanti. Le stelle vi aiuteranno! Tenete duro, fate dell’organizzazione e dell’ordine le parole chiave, e tutto si sistemerà.

Pesci. 20/2 – 20/3

Situazioni dinamiche in famiglia: nuovi progetti bollono in pentola. Studio di argomenti appassionanti e persone con cui condividere gli entusiasmi. Il desiderio di stabilità affettiva incoraggia passi significativi per dare al rapporto un assetto nuovo.

