Scorpione, meglio una lavata di capo che un flop. L'oroscopo di domani, sabato 4 febbraio

Oroscopo Barbanera di domani sabato 4 febbraio

Ariete. 21/3 – 20/4

Facile capire che oggi tutto va per il meglio e che avete riacquistato sicurezza. L’apporto di Fuoco della Luna in Leone chiama all’azione. Padronanza dei gesti, controllo emotivo, una forza di volontà che abbatte gli ostacoli come birilli.

Toro. 21/4 – 20/5

La Luna si avvia alla sua fase di pienezza, ma la sua luce più che magiche suggestioni provoca un’inquietudine a cui non sapete dare un nome. Prendete atto che sarete meno efficienti del solito, e che qualche ciambella riuscirà senza buco...

Gemelli. 21/5 – 21/6

Siete una miniera di energia e concludete gli impegni lavorativi con soddisfazione e idee vincenti. I progetti professionali procedono senza intoppi. Se siete in cerca di un cambiamento, nuovi contatti vi offriranno opportunità interessanti per la carriera.

Cancro. 22/6 – 22/7

Concentratevi sulle possibilità, tenete sempre vivo dentro di voi un ambizioso sogno nel cassetto e introducete leggerezza nei pensieri. Provate a essere più solleciti nei confronti di chi può aver bisogno di voi, certi confronti sono utili.

Leone. 23/7 – 23/8

L’aspetto stimolante che intercorre fra la Luna e Giove ha il duplice effetto di tenere alto il morale e di farvi intravedere soluzioni agli imprevisti. I vostri grandiosi progetti hanno bisogno di un costrutto logico per durare. Da ridefinire i dettagli di base.

Vergine. 24/8 – 22/9

La vostra attività procede spedita, anche se l’esperienza consiglia di non abbassare mai la guardia e di applicarvi con attenzione costante a ogni faccenda. Chiarite una circostanza singolare, realizzate un’idea operando con il vostro naturale discernimento.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Oggi grazie a un cielo sgombro di nubi, riacquistate socievolezza. Un evento mondano sarà un’occasione per intrecciare nuove conoscenze. Potrete allentare un po’ i cordoni della borsa e concedervi una spesa voluttuaria senza sensi di colpa.

Scorpione. 23/10 – 22/11

L’ambizione vi fa puntare in alto, alla perfezione. Piuttosto che fare flop, preferite sorbirvi una lavata di capo per il ritardo nella consegna. Ostile la Luna e insieme a lei, oggi ai vostri occhi, il resto del mondo. Tutti presuntuosi e antipatici.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La giornata è un susseguirsi di piccole e grandi conferme nel lavoro, in amore e in società. Incisività, mordente, forza di persuasione. Se volete assicurarvi appoggi utili contrattate sulle condizioni. Troverete un accordo accettabile.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Un sabato senza scosse, ogni cosa scorre secondo i programmi. Complice un’abile organizzazione, gli impegni funzioneranno al meglio. Valutate con calma una linea di azione in merito a questioni finanziarie controverse: lasciti o eredità.

Acquario. 21/1 – 19/2

Giornata da cestinare, se fosse possibile, tanto è irritante con i suoi imprevisti. Interlocutori supponenti: la presunzione non vi è mai andata a genio. Maretta nella coppia. L’altro non si rende conto che su di voi le imposizioni proprio non funzionano.

Pesci. 20/2 – 20/3

Per tutto il giorno la professione sarà al centro della scena. Brillanti e propositivi potete realizzare molto, però ci sarà un po’ da sgobbare. Un’atmosfera ricca di sollecitazioni. Moltissimi gli incontri, forse qualcuno avrà un amoroso seguito

