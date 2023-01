Oroscopo della settimana, una botta di vita per la Bilancia

Settimana abbastanza stabile finché Venere e Marte non decideranno di litigare, i dodici faranno i conti con ciò che amano o non amano più, ma sarà rivelatore dei sentimenti di tutto lo zodiaco...

Ariete

Ottima settimana per voi che conquistate sempre più il favore dei pianeti e ne attingete alle energie, risveglio e voglia di vivere mentre la vita si conferma e riconferma come il vostro amore più grande nonostante intorno a voi qualcuno potrebbe non essere proprio al meglio, ma sarete forti per tutti, solo Urano continua a molestarvi rendendovi un po' precipitosi ed inarginabili come fiumi in piena, quindi solo un po' di attenzione comunicativa, non esacerbate il partner o gli amici esagerando con le cose da dire o da fare...

Toro

I pianeti vi danno ancora filo da torcere, sembra proprio che la "discronia" che si crea tra le vostre aspettative ed i tempi del circostante continui a non combaciare e ad essere un po' tumultuoso il periodo che vi vede faticare ma non al tempo ed al ritmo delle persone o delle cose che avete intorno, il cielo vi vuole però attivi e capaci, anche perché sarà una settimana davvero impegnativa sotto un profilo lavorativo, il week end è un po' complicato causa quadratura Marte/Venere...il che vi imporrà molta calma dentro al vostro rapporto che potrebbe essere messo in discussione...

Gemelli

È una settimana che impone un certo aplombe nel decidere come e dove impiegare le vostre inesauribili energie che tenderanno ed essere sovraccaricate da Marte, senza una reale concentrazione verso obbiettivi ecco che correrete il rischio di disperdere energie nonostante l' impegno profuso, adesso il vostro cielo sembra darvi una serie di spunti, tra i quali potete scegliere, ma non dovrete per forza inseguirli tutti, il cielo inoltre vi vuole partecipi di tante iniziative con gli amici, forse il partner potrebbe sentirsi un po' trascurato...

Cancro

Una settimana in cui sentirete sia il dolce che... il complicato del vostro vivere, mentre la bella Venere vi accende di sentimento e desiderio rendendovi dolci ed attenti per il partner, ecco che Mercurio sempre opposto vuole incalzarvi e riempirvi di impegni che vi faranno sgambettare non poco, salti mortali per riuscire a comporre la quadra di tutto, ma ci riuscirete con molto amore e sentimento, e con il plauso di chi vi osserva, anche se vi sentite messi un po' alla prova, chi vi ama saprà vedere il vostro impegno e gratificarlo...

Leone

Sicuramente non è un periodo noioso questo in cui state facendo di tutto per riuscire a concludere impegni di lavoro ma con scarso successo visto che le condizioni cambiano in corso d'opera, tra il tramortito e l'incredulo tenete duro senza scomporvi, mentre avete la sensazione che sarà il caso di non avere fretta dati i tempi un po' confusi e, o convulsi dei vostri referenti, ecco che con pazienza e calma sopporterete, mentre le variabili che intercorrono nel rapporto di coppia vi fanno sentire sulle montagne russe, tranquilli il premio per la vostra eroicità è nel week end ad opera di una magica Luna che vi sorprenderà molto positivamente!

Vergine

È severo per adesso Venere con voi, non concedendovi nessuna mistificazione o diluizione della realtà, il presente sembra proprio volervi fare notare dove non riuscite a superare dei limiti perchè non volete, e dove invece sarà il caso di rompere gli argini e manifestare con forza la vostra volontà di cambiare vita ed abitudini facendo del vostro percorso un percorso più indipendente e pieno di sorprese positive, datevi dunque coraggio, anche a discapito di un Marte che con Venere vuole mettere in discussione tutto anche la passione, siate veri ed autentici troverete la vostra verità in fondo al vostro cuore...

Bilancia

Finalmente una botta di vita! L'inizio settimana sembra concedere una bellissima novità che vi accompagnerà a lungo con sorprese e grandi soddisfazioni che sembrano arricchirvi di moltissimo, e darvi delle prospettivi nuove, proposte molto interessanti, professionali e non, notizie molto vantaggiose e che aprono speranze ed entusiasmi, ed eccovi servita la settimana, chiaramente passerete il resto del tempo a dimensionare e ad elaborare cervelloticamente come questi entusiasmi possono essere ricollocati nella vostra realtà, non trascurate l'amore...

Scorpione

È una settimana piena di risposte, e di grandi conferme di ciò che sospettate, la severa a distopica opposizione ad Urano sembra molto farvi faticare, e darvi le misure effettive di come e quanto al lavoro andate d' accordo con i vostri referenti e se addirittura non è il caso di mettere fine a delle collaborazioni in cui non vi sentite affatto gratificati, ecco che il cielo vi aiuta facendovi tirare fuori la grinta necessaria, sarà però la Luna di domenica a darvi tutte le risposte e capirete cosa volete veramente fare, mentre l'amore si adatta cambiamenti davvero notevoli e vi costringe a centellinare il tempo...

Sagittario

Fare i conti con Marte da molti mesi non è semplice ed anche se voi siete il segno più positivo e morbido dello zodiaco la stanchezza si fa sentire, ma non viene certo meno la vostra voglia di creare entusiasmi e di decidere cosa fare e come, ecco che le vostre realtà sembrano fuggire verso qualcosa di nuovo, una proposta accende il vostro ottimismo e saprete anche scavalcare le remore vostre o di chi vi impedisce di agire o pensare in piena libertà, fate quindi scorta di positività ed aggredite l'abito pratico con molta vigoria, al contrario in amore e negli affetti sarete più docili e calmi...

Capricorno

È una settimana in cui Mercurio prenderà campo prima di abbandonare i vostri gradi, il cielo è sempre più disponibile a creare intese e cercare con mezzi innovativi nuove soluzioni, sembrate più aperti e disponibili, probabilmente non riuscirete ad ascoltare e produrvi proprio per tutti, ma sarà sicuramente notata la vostra disponibilità quasi inusuale, qualcosa sembra avervi addolcito e sembrate più sensibili ai bisogni altrui, non confondetevi se nonostante le vostre più morbide intenzioni qualcosa non cambierà mai... certe cose o persone sono fatte così... dedicatevi all'amore in un week end davvero propizio...

Acquario

Marte vi sollecita non poco e vi da una sferzata di energia compatibile alla presenza del Sole nei vostri gradi che gratifica di molto il vostro benessere, questa settimana sarà contrassegnata da un certo iperattivismo che vi renderà capaci a livello pratico di tutto, e vi farà risultare vincenti e risolutivi, ma un po' troppo su di giri nei rapporti come se voleste riprendere le redini delle dinamiche che vi sembrano a volte un po' disordinate e proterve, il week end sarà perfetto per stare un po' in pace ed in tranquillità e dedicarvi agli amori e agli amici...

Pesci

È arrivata Venere nei vostri gradi, il pianeta è estremamente potente nei vostri gradi, e rimane spazio per pochissimo, affonderete volenti in un mare in cui vi sarà dolce naufragare, persi in questa vibrazione sentimentale oltremodo vibrante dolce e sentimentalmente piena, sarete però prodighi e mai egoisti, chiunque amate potrà contare suoi vostri gradi in maniera davvero totale, dolcissimi e generosi questa settimana siete i più pieni d' amore e dolcezza dello zodiaco...siate felici e concentratevi pure sulla riscoperta dell' amore a tutto campo...

