Sta per passare la cometa dei Neanderthal, sarà visibile anche dalla Sicilia: quando vederla

La cometa di Neanderthal, che passa ogni 50mila anni, sarà nuovamente visibile. Ha la chioma verde e una doppia coda, una di polveri di colore giallo e una di ioni di colore azzurro.

La cometa C/2022 E3 ZTF in questi giorni raggiunge la massima visibilità e addirittura, nelle giuste condizioni, si può vedere anche a occhio nudo. Si avvicinerà ancora alla Terra nei prossimi giorni nel suo percorso di allontanamento dal Sole e, secondo gli esperti, dovrebbe raggiungere la sua distanza minima (45 milioni di chilometri) dal nostro pianeta l’1 febbraio.

“Sarà forse marginalmente visibile a occhio nudo nella migliore delle ipotesi, la potremo notare come un flebile batuffolo di luce solo osservando da cieli davvero bui, senza la contaminazione dell'inquinamento luminoso e, soprattutto, l’assenza della Luna - ha spiegato Gianluca Masi, astrofisico del progetto Virtual Telescope -. Per l’ultima parte di gennaio converrà cercarla all’alba, la cometa si sta muovendo tra le stelle di Bootes e il Drago, poi s’insinuerà tra le Orse, Maggiore e Minore per poi portarsi più al centro del nostro cielo. Al momento è un oggetto binoculare, se ci sarà una visibilità ad occhio nudo sarà davvero molto modesta, tanto che sinceramente consiglio di adoperare almeno un binocolo”.

Sempre secondo gli esperti, la luna potrebbe però disturbare la visione della bellissima Cometa dei Neanderthal.

