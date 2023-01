Oroscopo della settimana, per la Bilancia in amore si aprono possibilità nuove e coinvolgenti

Settimana che vede la ripresa del moto di Marte come protagonista ed i dodici tornano a pulsare di passione, tutti dovranno riattivare qualcosa di sé... Avanti tutta!

Ariete

Ottima settimana per voi è finalmente arrivato il momento per il vostro luminare Marte, fermo da troppo tempo nell'amico Gemelli di ripartire e di fare scintille di passione che vi renderanno felici, intanto Giove ha di nuovo cominciato ad allargare la vostra sfera d'azione sociale e sta estendendo il vostro buon umore e la vostra disponibilità nel sociale, non potete più sottrarvi al flusso intenso della vostra vita che pulsa di nuovo di fuoco primaverile...

Toro

La bella Venere non gioca proprio a vostro favore in questo periodo, ma voi non vi darete per vinti e chiederete al vostro ospite Urano di fare qualcosa per voi e di potere utilizzare i rapporti in termini di sicurezza e solidità, magari chiederete semplicemente conferme o appoggi per fare in modo da fare fronte ad un problema, magari non concentrandovi troppo sulla natura affettiva delle cose, ma sull'incidenza affettiva, week end molto più rilassato e meno preso da dinamiche stressanti...

Gemelli

Saranno proprio i vostri gradi zodiacali a rendervi di nuovo forti centrati ed inattaccabili, Marte che avete pazientemente ospitato in questi mesi si ricomincerà a muovere nei vostri gradi da giovedì, e da quel momento in poi avrete la sensazione che il tempo ricominci a scorrere e che tutte le fatiche fino ad adesso sopportate faranno di voi gli eroi di una resistenza non comune, adesso di nuovo rinvigoriti e pieni di energia, e finalmente in pista nel vostro ambito preferito: il sociale...!

Cancro

State contrastando nella maniera ottimale il dispettoso Mercurio che ancora pasticcia con la comunicazione rendendovi incerti e decisamente non pronti a cogliere le diverse sfumature del partner e delle comunicazioni lavorative, il vostro cielo però dispone di armi decisamente più fascinanti, quali la vostra dolcezza e la vostra sensibilità che userete proprio come un arma a vostro vantaggio, siate sereni ed aspettate che le condizioni celesti vi mettano nelle condizioni migliori... manca poco...

Leone

Proprio Venere vi sta infastidendo non poco anche sul versante artistico e creativo, sembrate proprio non riuscire a tenere a bada qualche eccesso formale, ma sarà proprio Marte a rendervi un po' più centrati grazie alla sua tanto attesa riattivazione che comporterà una maggiore intensità nelle decisioni ed in tutto ciò che comporterà passione e relazioni estese, non troppo vicine insomma, non eccedete al lavoro questa settimana nonne vale affatto la pena, lasciate invece che tutto segua il suo flusso e godete dei risultati a lunga gittata, in amore non eccedete...

Vergine

A volte l'incalzare degli eventi può determinare la presa di coscienza o la riattivazione di qualcosa di sospeso o semplicemente di ciò che ha bisogno di uno stato di crisi per determinarne la risoluzione, è ciò che Marte scatenerà questa settimana che sembrerà scorrere placida fino a giovedì e che poi vi riserverà novità che vi costringeranno ad attivarvi, anche in amore prendete delle decisioni in modo da non essere ripetitivi, è comunque un periodo davvero pieno di spunti utili per uscire dalla vostra stasi!

Bilancia

E finalmente arriva il movimento che volevate, da giovedì Marte si riattiva in Gemelli, e si porrà in ottimo e benefico trigono per voi, mentre la bella Venere dall'Acquario farà altrettanto, ecco che ripartono le relazioni, tutte d'aria, con un po' di leggerezza in più con una mondanità ritrovata e piena di entusiasmi, e finalmente ecco che le cose vi sembreranno più fluide e meno complesse di come le osservate in genere, intanto in amore si aprono possibilità nuove, coinvolgenti e cariche di nuove prospettive...

Scorpione

Seppur più debole per voi questa riattivazione marziana sicuramente muoverà l'aria intorno a voi e vi farà sentire più ispirati e di nuovo attenti alle fenomenologie del mondo circostante, anche se il lavoro vi chiederà attenzione e tattica in questa settimana un po' speciale ecco che anche il week end in amore vi sorprenderà in termini di passione e novità, i single si risvegliano, mentre gli amori collaudati tornano a vivere un po' più progettualmente la coppia con un ritrovato entusiasmo...

Sagittario

Avete tutto il sostegno del munifico Giove e questa è e rimane la condizione più importante per voi e per riattivare tutte le vostre energie che da Giovedì in poi vi richiederanno una certa concentrazione, Marte da agosto in opposizione si riattiva e vi darà un bel da fare, ma sicuramente porterà via tutti i sospesi che una volta affrontati vi lasceranno liberi di spaziare e di nuovo di costruire la vostra vita con entusiasmo e positività...

Capricorno

È una settimana che vi richiede un atto di fiducia e di abbandono alla fantasia e a qualcosa che non è proprio del mondo analitico razionale, ma che diventa l'affermazione del fatto che finalmente siete riusciti ad abbracciare la natura intima delle cose e la vostra emozione in modo da spenderla esplodendo di passione e sentimento, non guardate alle beghe della realtà come se costituissero il tutto, ma guardate dentro di voi e l'immenso lavoro che avete fatto, Plutone sta per lasciarvi e vi renderà di nuovo più ironici e un po' più leggeri... abbiate fiducia...

Acquario

Avete molto dalla vostra parte, pianeti a favore ed ottime possibilità di fortuna in amore e nel lavoro, ma la cosa più preziosa che possedete è la vostra voglia di sintetizzare tutto, risolvere i rapporti, renderli fluidi e leggeri ed allo stesso tempo avvincenti ed intensi, e sono proprio le condizioni che stabiliscono una Venere nei vostri gradi che lotta disperatamente per farvi arrendere ai sentimenti, ed una riattivazione di Marte che vi rende appassionati e creativi, e mentre il grande evento dell'avvento di Plutone nei vostri gradi aleggia, ecco che anche Giove vi da un assist ed in settimana aspettatevi una bellissima sorpresa, o proposta...

Pesci

Marte si sta per riattivare, e voi reagirete come i sognatori che siete che lotteranno perché il sogno che vogliono vivere non atterri sulla realtà, riuscirete a mantenere in volo questi vostri sentimenti, ma dovrete essere attenti non alla trasformazione delle cose, ma semplicemente a condirla sempre del vostro magico fascino che tende ad addolcire tutto, intanto il cielo vi vuole gratificare con una piccola sfida al lavoro, mentre in amore seppure aumenterà il grado di difficoltà parimenti vi soddisferà l'intensità...

