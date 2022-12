Il 2022 ha i minuti contati: ecco il nuovo doodle di Google per la vigilia di Capodanno

Google accoglie oggi i suoi visitatori con un nuovo doodle per celebrare il Capodanno e la sua vigilia. Il 2022 ha ormai i minuti contati: “Sia che stiate lanciando fuochi d’artificio o fissando obiettivi per il prossimo anno, brindiamo alle grandi cose in arrivo nel 2023,” scrive il team di Google nella descrizione dell’immagine in home page.

Un doodle che sollecita gli internauti a cliccare scoprendo così diverse news legate ai riti e alle tradizioni per festeggiare e accogliere il nuovi anno alle porte.

La notte di San Silvestro segna la conclusione dell'anno vecchio e, in contemporanea, la genesi e l'inizio di un nuovo anno. Sulla tavola, ad esempio, non possono mancare alcuni cibi, a partire dalle lenticchie che gli antichi romani regalavano per ingraziarsi la buona sorte. La forma di questi legumi rimanda a quella delle monete, per questo mangiarle favorirebbe una maggiore ricchezza. Lo stesso cotechino è sinonimo di benessere sociale, la sua carne grassa è simbolo di abbondanza e un tempo in pochi potevano permetterselo.

Sulle tavole stanotte non dovrebbe mancare neppure il melograno, pianta sacra per Venere e Giunone, che agevolerebbe longevità, fertilità e ricchezza. Anche l'uva è sinonimo di abbondanza, infatti a Capodanno è importante mangiare dodici chicchi, uno per ogni anno, senza dimenticare la frutta secca chr dona sicurezza e prosperità, tanto che è bene conservare il nocciolo del primo dattero consumato quale simbolo di buona fortuna per tutto l'anno.

Anche il brindisi non può mancare, stappando uno spumante esattamente allo scoccare della mezzanotte. Il botto è d'obbligo e di buon auspicio, come intingere le dita nel liquido per poi inumidire la pelle dietro le orecchie, soprattutto quella dei bambini.

