Oroscopo della settimana di Natale, il Leone è il re dei "dodici"

...i regali delle stelle per questo Natale...?! Giove provvederà a tutti i dodici, riattivando il suo moto passando in Ariete e dando il via a un nuovo ciclo di dodici anni in cui ognuno si espanderà a modo proprio, carbone...?! ...praticamente a nessuno! Auguri e buona settimana di Natale!

Ariete

Il regalo che questa settimana vi fa il cielo è l'appoggio del grande Giove che vi darà carica e coraggio da vendere, accompagnandovi non solo sotto le festività ma verso tantissimi nuovi traguardi ed una ritrovata energia, è tempo di estendere ed allargare una serie di piani che troverete molto interessanti, la vostra vita riparte e finalmente vi potrete dedicare al sentimento ed alle piacevolezze troppo a lungo trascurate, ah...per inciso , Giove è anche il pianeta del successo lavorativo, della fortuna e del rinnovo immobiliare...

Toro

Per voi questo natale sarà molto significativo, troverete che l'anno che sta per finire è stata la prova che forse impostate le cose in una maniera che credete efficace, sia negli affetti che al lavoro, ma se i risultati sono stati rivelatori di un nulla di fatto su più fronti allora l'appoggio dei pianeti che in questo periodo vi bacia dovrà essere utilizzato per reimpostare un nuovo modus operandi, avrete voglia di disfarvi di tantissime cose e ci riuscirete, ma evolvendo verso una consapevolezza nuova che vi aiuterà a cambiare finalmente la vostra vita...

Gemelli

Anche se non riuscirete a fare tutte le cose che avete in mente per via di quel Marte noiosamente fermo da troppo tempo nei vostri gradi sicuramente troverete il modo di essere felici e contenti di come passerete questa settimana ricchissima di tante cose che riguardano il vostro cielo, le aspettative che riponete in questa fase della vostra vita in cui fate i conti con quanto avete cambiato e sostituito delle vostre esistenze vi sta comunque dando dei risultati apprezzabili, non abbiate fretta e cercate di cogliere i sentimenti del partner e dei familiari in maniera positiva e benevola, presto ci sarà spazio per i vostri desideri...

Cancro

È proprio quando si tratta di abbracciare i vostri affetti, stringervi alla famiglia e difendere i vostri sentimenti che diventate eccezionalmente forti, ed ecco che gli astri vi metteranno nelle condizioni di farlo, poiché nonostante qualche malinconia che prevedono i pianeti e l'avvento di un Giove in quadratura, non solo siete ripartiti ma vi siete obbligati a farlo prendendo il coraggio a due mani ed inventandovi la forma d' amore ritrovata per costruire una nuova parte della vostra vita, anche il lavoro sembra portarvi lontano ma per adesso godetevi gli affetti di sempre...

Leone

Allora vincete il premio per chi sotto l'albero quest'anno troverà il regalo più... grosso! E sì... grosso e grande come il pianeta Giove che sembra portarvi novità a tutto campo e rimettervi sul trono come dei re nello zodiaco, espansione e forza vi saranno consegnati da un magnifico trigono che da questa settimana vi fa già sentire l'odore di una nuova voglia di vivere e gioire delle vostre faccende, la casa, la famiglia ed un lavoro che promette bene per il nuovo anno, siate allora felici e festeggiate questo natale con la solarità che vi caratterizza...

Vergine

Il vostro regalo di natale è un bellissimo senso di liberazione che vi alleggerisce e vi mette nelle condizioni di essere finalmente felici, meno asfissiati dai problemi altrui e di nuovo con una ritrovata capacità di sintesi che vi aiuterà logicamente ad ordinare tutto e a non essere vittima dei soliti compromessi affettivi, il vostro cuore finalmente è libero di respirare e di abbracciare una fortissima espansione, ma non troverete quel senso di pienezza fino a quando non arriverà il vero regalo di Natale che è l'abbraccio di una persona che viene da lontano che non vedevate da tempo, molti di voi potrebbero decidere anche di partire...

Bilancia

Il vostro regalo di natale è che tutto vi sembrerà risolvibile e che niente potrà impedirvi di essere felici, è il cielo che aspettavate per focalizzare che proprio Venere è brillante assente nella vostra vita, e che con consapevolezza saprete rimettere tutto a posto in amore dopo le feste, per adesso godetevi il momento che è pienissimo di faccende che si risolvono , in ambito familiare legale ed economico, il vostro cielo è sempre il più pieno di bellezza e di augurio per ciò che è rituale e sacrale, cercate quindi di essere voi stessi il vostro regalo, il resto lo affronterete passo dopo passo...

Scorpione

Si realizza la vostra voglia di novità e di cose speciali che da tempo ricercate, poiché vi sentite fermi da troppo tempo questo natale potrà essere sorprendente per mille e più motivi dandovi la sensazione che siete di nuovo al centro di una realtà che vi è stata restituita e se riuscirete a vederla come un dono in quanto nuova la potrete forgiare e trasformare nella maniera che più vi rende felici, ed ecco che la vostra vita si accende di nuovi entusiasmi e vi conferma quanto veramente avete costruito di buono e di valido e quanto le vostre vicissitudini vi porteranno più in la a gioire di moltissime novità...

Sagittario

E dopo tanto avervi fatto penare ecco che proprio il vostro potente astro smette di farvi la guerra e creando un magnifico trigono ai vostri gradi riuscirà a ridarvi vigore e pienezza, vi espanderete di nuovo e torna la vostra migliore qualità a troneggiare : l' ottimismo ! Saranno molti i nodi da sciogliere da questa settimana in poi, la consapevolezza di una nuova vita e di un nuovo ruolo affettivo e professionale vi investiranno, è tempo di dare un nuovo indirizzo alle vostre direzioni di investimento affettivo, ed ecco il vostro bentornati!

Capricorno

Il vostro è il Natale più bello ammantato dall'appoggio planetario che riccamente affolla i vostri gradi, tutto sembra procedere a meraviglia e voi non fate altro che distribuire le vostre grandi risorse intorno a voi presso chi amate, c'è solo un indice nel cielo che vi avverte che dovrete scavare un po' di più dentro voi stessi , migliorare la condizione e distribuire la comunicazione affettiva in maniera più fissa ed adeguata ai casi, intanto un progetto nuovo nasce dentro di voi, sarà impegnativo ma vorrete prendere questa nuova strada per darvi un brillante obbiettivo...

Acquario

La differenza voi la fate sempre, in ogni ambito che toccate, ma da questa settimana dopo tanta contrazione arriva il sestile di Giove a migliorare ed espandere le vostri molteplici capacità ecco che con l' armonia planetaria ritrovata, anche se proprio Urano dal torno non vi agevola, riuscirete a dare come non mai e a rendervi di nuovo disponibili, anche a soccorrere il cuore ferito di qualcuno a cui volete bene, mentre il partner non si accontenta più di avervi poco e vi chiede un di più, tutto questo ed altro ancora sarà l' inizio di una fase della vostra vita che rimetterà in moto cose bellissime per cui brillerete molto, come una stella a natale...

Pesci

Ed eccovi a dare un saluto a Giove uno dei vostri pianeti costitutivi assieme a Nettuno, salutarlo non sarà difficile visto che avete bisogno di calma e di cose semplici non amplificate dalla grande baraonda che porta in se Giove, ecco che grati di tanto , quel tanto che vi ha rimesso in sesto e fatto felici adesso troverete opportuno semplificare le cose, godervi gli affetti e questo meraviglioso Natale che sembra darvi più pace del solito e rendervi felici dell' amore che avete intorno , intanto sorprese e viaggi per questo magico natale...

