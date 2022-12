Campagna su come ridurre al minimo il consumo elettrico: ecco cosa fare e cosa non fare

Parte «Noi Siamo Energia», la campagna di sensibilizzazione per un utilizzo «consapevole, razionale e virtuoso» dell’elettricità in Italia, ideata da Terna, la società che gestisce la rete di trasmissione nazionale in alta e altissima tensione, d’intesa con il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

La campagna di comunicazione, spiega Terna in una nota, identifica una serie di comportamenti grazie ai quali è possibile contenere i consumi, e quindi i costi: ad esempio utilizzare gli elettrodomestici a pieno carico, sbrinare regolarmente frigorifero e freezer, rispettare le fasce orarie più convenienti, scollegare gli alimentatori dalle prese, evitare di lasciare i dispositivi elettronici in stand-by e spegnere le lampadine quando si esce da una stanza.

Ogni cittadino potrà risparmiare fino a oltre mille euro l’anno di energia elettrica. Nell’occasione, Terna ha aggiornato l’app sul sistema elettrico disponibile su tutti i device con una nuova funzionalità: si chiama Ecologio e consente a ogni cittadino di individuare facilmente la fascia oraria di picco giornaliera in cui è preferibile consumare meno energia (dal lunedì al venerdì) e, quindi, poter scegliere consapevolmente di moderare il proprio fabbisogno riducendo al contempo i costi per l’intero sistema elettrico italiano. Ecologio, infatti, indica nel dettaglio le previsioni di fabbisogno elettrico di ogni singola giornata, suddividendola per: «ora normale» quando c’è una disponibilità di produzione di energia elettrica superiore al fabbisogno, «ora sensibile», che invita a risparmiare energia, «ora potenzialmente critica», che indica una produzione in linea con la domanda e, pertanto, è preferibile ridurre l’utilizzo di energia non indispensabile, «ora critica», che segnala un potenziale deficit tra produzione e import rispetto alla domanda complessiva e suggerisce di conseguenza di evitare i consumi di elettricità non indispensabili. Con un semplice clik, quindi, è possibile conoscere gli intervalli di tempo in cui gestire i propri consumi in maniera responsabile; questo si traduce in un impegno a beneficio della sicurezza del sistema e, quindi, della collettività.

«Con la campagna di comunicazione istituzionale di Terna “Noi Siamo Energia” - dichiara Massimiliano Paolucci, direttore Relazioni esterne, affari istituzionali e sostenibilità di Terna - puntiamo a rafforzare la consapevolezza di quanto l'energia sia un bene fondamentale per cittadini e imprese e di come, con gesti semplici ma virtuosi, sia possibile aiutare il Paese e l’ambiente e favorire importanti risparmi economici. Ottimizzare i consumi nelle diverse fasce orarie consente, inoltre, di dotarsi di uno strumento addizionale per far fronte a eventuali momenti di difficoltà del sistema e contenerne i costi. Questa iniziativa conferma e rafforza il ruolo di regista del sistema di Terna».

