Sagittario, un pizzico di umiltà non guasta: l'oroscopo di oggi, lunedì 5 dicembre

L'oroscopo Barbanera di domani, 5 dicembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Non avete voglia di primeggiare né di scalare faticosamente classifiche. Siete fortunati, perché è sì lunedì, ma nessuno se ne accorgerà più di tanto. Cercate di riposare comunque un po’ o anche di fare qualcosa di rilassante. Spese folli? Sono da evitare.

Toro. 21/4 – 20/5

Se in questo periodo volete ottenere maggiore indipendenza economica o di pensiero, lo potrete fare per merito della congiunzione Luna-Urano. Pensate sempre con la vostra testa, senza lasciarvi deviare dal vostro percorso da chi ha idee diverse.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Un piccolo insuccesso dietro ai fornelli vi stimola a fare meglio la prossima volta e magari a sperimentare nuove ricette. Per oggi, pazienza! Ritagliatevi anche dei piccoli momenti di solitudine, per vagliare col senno di poi alcune situazioni.

Cancro. 22/6 – 22/7

Grazie al sestile lunare, la settimana inizia sotto il buon augurio della serenità da riscoprire in compagnia delle persone amate e della famiglia. Trovate il tempo per portare il partner in un luogo che desidera vedere da tempo. Lo renderete felice.

Leone. 23/7 – 23/8

La lentezza di un collega al lavoro rischia di farvi perdere la pazienza. Fate un bel respiro prima di proferire parole spinose. La pigra Luna in Toro cerca soltanto di consigliarvi di godervi la vita, prendendo le cose con calma.

Vergine. 24/8 – 22/9

Usate l’apertura mentale del trigono lunare, per preparare una tattica vincente. Per oggi potete concedervi il lusso di un po’ di riposo. “La fortuna aiuta gli audaci”, recita il proverbio. Ma a volte serve più coraggio nel restare fermi.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Non potete decidere tutto voi, se dovete aiutare un amico nel pianificare un evento. Però il vostro contributo lo potete sempre dare, se volete. Vi farà molto piacere condividere un progetto con la vostra metà. E si riaccenderà anche la passione.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Con l’opposizione lunare, per avere risultati concreti occorre faticare un po’ di più, ma alla fine ne sarà valsa la pena, perciò non vi arrendete. Non lasciate che il vostro compagno o compagna vi colgano impreparati sulla data dell’anniversario.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Un pizzico di umiltà non guasta, e anche se state organizzando una festa o una ricorrenza non serve spendere una fortuna. Ci vuole equilibrio. Se il morale è alto, siete contagiosi e gli altri non potranno fare a meno della vostra allegra presenza.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Montare l’ultimo mobile sarà un gioco da ragazzi, grazie alla Luna nel concreto Toro. Non vi perdete in chiacchiere e seguite le istruzioni. Dopo il dovere il piacere, e dato che avete lavorato sodo, potrete godervene un po’ più del dovuto.

Acquario. 21/1 – 19/2

Per via della dissonanza lunare, il senso pratico non è alle stelle e voi non vi sentite al top della forma. Vi basterà restare un po’ indietro. Non abbiate paura di deludere nessuno e soprattutto non giudicate con troppa severità nemmeno voi stessi.

Pesci. 20/2 – 20/3

Il bisogno di comunicare vi tiene incollati al cellulare o sui social. Ma non sarebbe meglio invitare degli amici come suggerito dalla Luna? Volete fare bella figura, ma non sapete da dove iniziare? Da una bella rassettata a divani e poltrone.

