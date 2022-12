Oroscopo della settimana, giorni dalle grandi emozioni per la Bilancia

Settimana importante per relazioni sociali ed amorose, Mercurio e Venere passano in un solido e concreto Capricorno, rivoluzionando le dinamiche e rivelandoci quali sono veramente valide e quali no, i dodici si preparano ad una Luna che porterà gli abbagli di un sogno...

Ariete

Una settimana all'insegna della voglia comunicativa e della giustapposizione dei rapporti, è proprio Mercurio che vi spinge e vi augura di trovare il giusto interlocutore, ma non sarà semplice con la posizione di Marte un po' osteggiato, sorprendetevi quindi di riuscire a potere interagire con chi non vi aspettavate neppure, mentre in amore potreste esternare qualcosa di importante...

Toro

Probabilmente sentite una stasi ed uno stress che durano da troppo a lungo, cercate quindi con l'aiuto di Venere e Mercurio di riuscire a cambiare modalità visto che la “solita” non funziona, equilibri e relazioni li sentite troppo fluttuanti per adesso, ma non vi potreste accorgere che forse è il vostro immobilismo il responsabile di tutto ciò, siate sereni e cercate di essere morbidi a volte le ragioni dell' altro vi sfuggono e voi non sempre le chiedete, in amore c'è bisogno di ascolto e collaborazione da parte vostra...

Gemelli

Coraggio le opposizioni che vi affliggono stanno per compiere la loro evoluzione, ma prima che cessino non fatevi prendere dagli ultimi sprazzi di queste sollecitazioni che tendono ad esacerbare la vostra ricerca di felicità ed il bisogno sempre più forte di cambiare vita, è il momento giusto per rendervi conto che la vostra realtà ha finalmente mutato e che nulla è più come prima: riadattare i vostri parametri sarà un'impresa per cui non vi mancherà certo leggerezza e voglia, ma dovrete essere delicati con i sentimenti e le persone per cui li provate...

Cancro

I pianeti questa settimana vi fanno prendere contatto con un certo pessimismo per tutto ciò che in maniera entusiasta state portando avanti ma che ancora non dà i risultati sperati, non abbattetevi e mantenete la dolcezza che vi è tipica unita alla speranza e all'ottimismo, anche se in amore avete dovuto rivoluzionare molte cose la dimensione affettiva è e rimane uno dei vostri pezzi forti, cercate quindi di non tradire la vostra natura dolce ed accogliente, provate a comunicare come vuole mercurio in maniera più adeguata i vostri sentimenti ed analizzateli magari con un amico fidato, vedete avete bisogno solo di un abbraccio e di sentirvi dire che tutto va bene e che siete ammirevoli nel continuare a costruire...

Leone

Vi si chiede sempre di essere forti e di andare avanti per voi e per tutti, a volte un po' di stanchezza vi fa sentire stressati e logori, ma è il capolavoro che volete ottenere nella vostra vita che vi obbliga ad essere sempre voi stessi, carismatici e solari, anche nei giorni di pioggia, ecco che tra poco arriverà l'apporto di Giove a ricaricarvi e a darvi degli aiuti nel gestire tutto nella vostra vita, dal lavoro alla famiglia, che vi chiede presenza ed attenzione...

Vergine

...pronti per una settimana davvero importantissima?! Tra pochi giorni infatti Venere e Mercurio che vi avevano stancato, stressato e messi alla berlina su faccende lavorative ed affettive ecco che ritornano amici creando un bellissimo trigono dal Capricorno che vi sosterrà e vi ricaricherà, pronti ad avere di nuovo voglia e a dettare questa volta voi le regole, ed ecco che la magia si compie, redivivi e volitivi a volte potrete creare sgomento in chi vi conosce per la grande volitività che tirerete inaspettatamente fuori...

Bilancia

Settimana dalle emozioni sottili, stanchi sì per tutto ciò che avete sostenuto fino ad adesso, ma commossi del fatto che non solo ci siete riusciti, ma siete fieri del vostro operato restituendovi almeno il fatto che vi siete piaciuti e che avete molta capacità di sopportazione che fa da ago della bilancia anche nelle vite altrui, la cosa più bella che vedrete questa settimana è ciò che vedrete guardandovi allo specchio ed anche se tutto sembra stancante e faticoso, avete deciso di innamorarvi di voi stessi facendovi una coccola ed una carezza speciale...

Scorpione

Da mercoledì Mercurio ridiventa vostro complice e vi aiuta ad esternare e comunicare, è un nuovo inizio che si oppone alla stasi generata da Marte che durerà ancora un bel po', ma la velocità di Mercurio saprà ben sopperire a tante cose per esempio farvi realizzare al lavoro dei compiti importanti e creare nuove occasioni di dialogo, vi aiuterà anche la Luna e Venere a capire quando è il caso di essere più delicati e di non leggere i sentimenti degli altri in funzione vostra, cercate adesso di sedare una certa insoddisfazione e di lasciare andare una volta e per tutte le direzioni che non vi fanno partecipi delle dinamiche...

Sagittario

Vi va di lusso questa settimana visto che i pianeti nei vostri gradi cominciano a tramontare, ma ci penserà Giove a riattivare dopo lungo tempo un fluire positivo di cose che vi faranno stare bene, quindi non rimarrete né soli né scoperti, che dirvi se non di godere a piene mani di ciò che i pianeti stanno facendo per voi decidendo di aiutarvi a rivoluzionare tutto intorno a voi e a comprendere che facendo spazio nel vostro cuore si creano nuove ed avvincenti dinamiche...

Capricorno

Pronti per ricevere gli ospiti più graditi?! Mercurio veloce e la bella Venere arrivano a darvi un po' di movimento, nel dialogo, nella socialità e nell' amore, che dirvi se non di essere accoglienti e di cercare di aprirvi e di distogliere per un attimo l' attenzione dal lavoro e godere della vostra vita assieme ad amici ed amori, tra poco sarà la vostra stagione e finalmente tutto si concretizzerà in un meraviglioso periodo che vi farà felici, dai, chiamate le persone a voi care ed iniziate a nutrire un dialogo ed una socialità troppo a lungo trascurata!

Acquario

Sornioni e divertiti siete sempre i soliti, il vostro distacco glaciale è sempre la formula con cui decidete implicitamente che il destino delle cose intorno a voi si compia, ecco che i pianeti sono pronti a darvi prova del fatto che la vostra disattenzione dalle cose è il miglior metodo possibile per far accadere le cose che desiderate, siate forti delle vostre idee e decisioni vedrete che non vi tradiranno, amori che tentano di captare la vostra attenzione saranno tanti questa settimana così intensa anche se a tutti sembrerete più nel vostro mondo del solito...

Pesci

Benvenuti in questa settimana utilissima per chiarire e per gestire alcune relazioni o semplicemente dubbi che da tempo avevate, ecco che Venere e Mercurio saranno dalla vostra parte e vi daranno finalmente modo di riuscire a semplificare tutto, per il resto c'è di che essere felici per tutto ciò che riguarda relazioni ed amore, ed al vaglio di una stupenda Luna sorprese bellissime per i single, mentre importanti prese di coscienze per chi è in coppia, cercate di essere sempre dolci è la chiave del vostro successo...

