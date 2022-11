Pesci immersi nell’onda romantica di Nettuno: l'oroscopo di oggi, domenica 27 novembre

L'oroscopo Barbanera di oggi, domenica 27 novembre

Ariete. 21/3 – 20/4

La Luna alta nel cielo vi fa sospirare il successo, ma con Urano nel settore delle finanze le cose possono cambiare all’improvviso a vostro favore. Il risultato di un progetto è subordinato all’entità dell’investimento, anche in termini di impegno.

Toro. 21/4 – 20/5

Domenica serena, vi aiuta la Luna accompagnata da ottimi aspetti planetari, indizio di buona compagnia, vitalità e spostamenti piacevoli. Anche se un po’ taciturni, dagli amici sarete apprezzati per la vostra affidabilità e lo spirito pratico.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Domenica dai contorni smussati: tutto nella norma, nessuna novità né palpitazioni che coinvolgano il cuore. Solo Nettuno vi confonde un po’. Il primo impulso è fare chiarezza, ma scoprire le carte in tavola non è detto che vi renda più sereni.

Cancro. 22/6 – 22/7

Confrontandovi con il partner, mettete in moto la sensibilità e vedete il mondo anche attraverso gli occhi dell’altro: l’amore educa e completa. Perfetta intesa con gli amici, che con la loro allegra disinvoltura contribuiscono a vivacizzare la coppia.

Leone. 23/7 – 23/8

Luna e Plutone in questa domenica parlano solo di incombenze e voi, animati da senso del dovere, fate tutto ciò che vi compete… ma che stanchezza! In serata la pagate con un fastidioso mal di spalle, quasi portaste addosso tutte le responsabilità del mondo.

Vergine. 24/8 – 22/9

Di solito Nettuno rappresenta un elemento di disturbo, ma a neutralizzarlo oggi entra in gioco la Luna: felici in amore, sereni con i figli. Niente sospetti o mezze verità, stravince il sentimento, più forte e profondo di qualsiasi contrarietà.

Bilancia. 23/9 – 22/10

L’ago della bilancia non può sempre pendere dalla vostra parte! Nel dare e avere bisogna trovare un equilibrio, in amore come in famiglia. Qualcosa va modificato nei rapporti interpersonali, evitando di rivangare eventi passati e mai superati.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Giove e Nettuno vi scaldano il cuore e il sestile della Luna in coppia con il vostro governatore Plutone vi garantisce energia ed equilibrio. Momenti teneri con i più piccoli, riscoprendo i giochi del passato tornate bambini anche voi!

Sagittario. 23/11 – 21/12

Focus sulle finanze, soprattutto se c’è in ballo un trasloco o un acquisto immobiliare: con Nettuno in quadratura la casa reclama spese continue. Per fortuna non avrete difficoltà ad ottenere un prestito, lo sanno tutti che il Sagittario è affidabile!

Capricorno. 22/12 – 20/1

Felici e contenti, con la Luna nel vostro segno congiunta a Plutone e in buon aspetto a Giove e Nettuno, garanti di sensibilità e fervore creativo. Acume e intuito le carte da giocare, carisma e astuzia gli assi nella manica. Fortunati al tavolo verde.

Acquario. 21/1 – 19/2

Con la Luna e Plutone immobili e silenziosi in dodicesima Casa, decidete di restare a guardare, lasciando che siano gli altri ad agire in vece vostra. Anche i sentimenti non vanno oltre la semplice amicizia: non vi fate illusioni e nemmeno ne create.

Pesci. 20/2 – 20/3

Immersi nell’onda romantica di Nettuno, armonico sia a Plutone che alla Luna, vivete la domenica in piena condivisione con l’ambiente intorno a voi. Creatività e disponibilità ad aiutare gli altri; voi potete contare su tanti amici che vi fanno da spalla.

