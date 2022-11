Cancro, c'è una persona che vi fa sentire liberi. L'oroscopo di oggi, martedì 8 novembre

L'oroscopo Barbanera di oggi, martedì 8 novembre

Ariete. 21/3 – 20/4

L’amore non è il primo dei vostri pensieri oggi che siete alle prese con conti e bilanci. Ma la stabilità non è solo quella finanziaria!… Giornata alla ricerca della sicurezza, sia economica sia personale, indispensabile per ogni iniziativa.

Toro. 21/4 – 20/5

A una persona lontana scrivete sempre più spesso, ma stavolta sarete più espliciti, svelando i vostri sentimenti in tutta la loro pienezza. Non è escluso che l’altro colga finalmente la palla al balzo per rilanciare, o declinare, con altrettanta schiettezza.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Le stelle oggi non vi fanno buon gioco, la mente è confusa da troppi stimoli, come un puzzle insensato che non riuscite a mettere insieme. Nulla di fatto per i cuori solitari, rimanete in compagnia dei vostri sogni, bellissimi ma inconsistenti.

Cancro. 22/6 – 22/7

Si rafforza il rapporto con una persona che vi fa sentire liberi di esprimervi, condividendo con lei emozioni e sensazioni. Ottimo inizio! Il sesto senso unito a una buona capacità organizzativa vi permetterà di centrare gli obiettivi.

Leone. 23/7 – 23/8

Bersagliati dal fuoco incrociato di Luna e Urano da una parte e Sole e Mercurio dall’altra, vi sentite messi all’angolo e reagite con insofferenza. Un rapporto di lavoro comincia a starvi stretto, avete bisogno di mettere in luce le vostre qualità.

Vergine. 24/8 – 22/9

Porterete avanti gli impegni senza fretta, concentrandovi per cercare le soluzioni migliori. Prendete parte a un’iniziativa culturale. Ricevere il plauso di chi può contribuire alla vostra crescita professionale sarà il vostro principale obiettivo.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La tensione c’è, vi lavora dentro, anche se dall’esterno non trapela: tutta colpa della coppia Luna-Urano in ottava Casa, quella dell’inconscio. Acquisti in libreria, alla ricerca di argomenti insoliti per voi: trattati psicologici o saggi esoterici.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Urge un colloquio chiarificatore con un socio in affari: se si entra in competizione anziché collaborare, il vostro progetto ha i giorni contati. Spirito d’innovazione sì, ma occorre aver ben chiara la strategia e seguire un metodo, rispettando le procedure.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Occhio puntato su lavoro e benessere, così piace al duo Luna-Urano, in transito nella vostra sesta Casa. Nel mirino anche ambiente ed ecologia. Bene le attività in proprio, siete pienamente soddisfatti dell’effetto ottenuto dalla pubblicità online.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Figli disobbedienti; dalla cerchia delle vostre frequentazioni piovono consigli come se tutti gli altri avessero educato dei campioni di diligenza… Tranquilli, con un po’ di pazienza anche i vostri pulcini la smetteranno di arruffare le penne.

Acquario. 21/1 – 19/2

Voglia di far nulla, mista paradossalmente a una strana agitazione, che v’impedisce di applicarvi seriamente e costruttivamente a qualsiasi cosa. Anche a scuola, non riuscite a concentrarvi e a mantenere l’attenzione per più di cinque minuti.

Pesci. 20/2 – 20/3

Centrare l’obiettivo oggi non vi costerà troppa fatica. Soprattutto se metterete in gioco le vostre doti naturali: intuito, creatività, fantasia. Sostenuti da un insolito senso pratico, riuscirete a portare a termine in tempo utile tutti i vostri impegni.

