L'Acquario vuole mettere radici: l'oroscopo di oggi, sabato 8 ottobre

L'oroscopo Barbanera di oggi, sabato 8 ottobre

Ariete. 21/3 – 20/4

In serata con la Luna congiunta a Giove, prenderete quella decisione che avete rimandato all’infinito, chiarendo così le vostre posizioni. Esprimerete i vostri sentimenti al partner, regalandovi momenti speciali di armoniosa complicità.

Toro. 21/4 – 20/5

Emergerà un errore del passato che vi creerà qualche grattacapo non semplice da risolvere, ma riuscirete a liberarvene una volta per tutte. Nelle fasi esecutive del lavoro, saprete dimostrare una grande capacità di iniziativa, estro e fantasia.

Gemelli. 21/5 – 21/6

La Luna quadrata a Marte in mattinata vi farà lavorare con grande lena e affrontare con abilità e coerenza i contrasti e qualche critica poco simpatica. Non lasciatevi condizionare da un familiare, che interpreta le situazioni sempre in chiave pessimistica.

Cancro. 22/6 – 22/7

Con Giove ostile, se state fronteggiando dei problemi che riguardano il patrimonio familiare, non pensateci due volte, fate ricorso al parere di un esperto. Grazie alla bella Luna, vi libererete dalle pastoie che vi frenano, durante la mattina, con bel sorriso.

Leone. 23/7 – 23/8

A causa di Saturno dall’Acquario, è possibile che il vostro atteggiamento con chi vi è accanto sia più pessimistico e più pretenzioso del solito. Riuscirete ad ammorbidire le incomprensioni e i litigi con la persona amata, sfoderando l’amabilità.

Vergine. 24/8 – 22/9

Mattinata nuvolosa. Colpa della Luna opposta a Mercurio, che si divertirà a scompaginare i programmi di oggi, amplificando nervosismo e ansia. Con questa Luna ostile, sul lavoro non sarà facile dimostrare la vostra competenza e preparazione.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Se volete fare nuove esperienze, comunicate le vostre idee e motivazioni alla dolce metà, coinvolgetela e procedete sulla strada scelta insieme. Venere transita nel vostro segno: vi conviene approfittarne per apparire al meglio della forma.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Con Urano contrario alle costole, avrete a che fare con qualche imprevisto. Non perdete la serenità, tutto tornerà a posto molto presto e meglio di prima. Non sempre le situazioni si risolvono agendo. A volte bisogna saper dare tempo al tempo. Calma!

Sagittario. 23/11 – 21/12

Frequenterete un gruppo molto interessante di persone speciali. Non disdegnate però la compagnia anche degli amici di sempre. Chi vi ha conquistato il cuore potrebbe finalmente accettare di fare progetti a lungo termine con voi.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Grazie alla Luna in sestile a Plutone, con il partner in mattinata farete leva sulla disponibilità, terrete a freno la gelosia, e valorizzerete ascolto e complicità. Novità in vista con Urano in trigono, che vi faranno riacquistare la vostra forza e l’energia positiva.

Acquario. 21/1 – 19/2

Con Venere e Saturno amici in serata avvertirete forte l’esigenza di mettere radici, rendere ufficiale la relazione sentimentale, convivere, sposarvi. Saturno che ancora staziona nel segno vi farà imparare a riconoscere le cose preziose del quotidiano.

Pesci. 20/2 – 20/3

Con le belle stelle del vostro cielo, in mattinata saprete dare un tocco di calda umanità all’ambiente in cui lavorate, a beneficio vostro e di chi vi è a fianco. Tenetevi vicini gli amici che hanno bisogno, quelli che vi hanno dimostrato affetto e stima concretamente.

© Riproduzione riservata