Capricorno affascinante e interessante: l'oroscopo di oggi, venerdì 7 ottobre

L'oroscopo Barbanera di oggi, venerdì 7 ottobre

Ariete. 21/3 – 20/4

Se siete alla ricerca di un’occupazione, grazie a Giove nel segno potreste ricevere offerte o proposte che vi calzeranno a pennello. Nell’attività, con Giove che vi sponsorizza, avete in mano le carte vincenti. Sappiatele giocare bene!

Toro. 21/4 – 20/5

La Luna in sestile a Urano renderà la giornata gioiosa. Metterete il partner al centro dell’attenzione, e così perdonerà le lunghe assenze dovute al lavoro. Avete voglia di emergere? Sarete accontentati: un capo vi offrirà la chance che attendevate da tempo.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Creare un ambiente tranquillo, sereno e protettivo per chi amate può essere la maniera migliore per dimostrare tutto il vostro amore. Se nella carriera siete rimasti... in panchina, finalmente arriverà l’occasione giusta per riscattarvi.

Cancro. 22/6 – 22/7

Con Venere e Giove in quadrato, cercate di affrontare le difficoltà a viso aperto e, se ne avete bisogno, chiedete aiuto a un collega di esperienza. Nella sfera sentimentale, non lasciatevi distrarre da situazioni che non vale la pena considerare.

Leone. 23/7 – 23/8

Single? Con la persona che volete conquistare, partirete in quarta, ma dovrete desistere. Mancherà la sintonia, che non si comanda a bacchetta. Non fate che stanchezza e pigrizia incidano negativamente sul successo riportato negli ultimi tempi.

Vergine. 24/8 – 22/9

Con Mercurio in trigono a Plutone, vi concentrerete con minuziosità anche sui dettagli finora trascurati, e questo vi permetterà di ottenere... un gioiello. Avete accanto chi, grazie alla sua intelligenza ed esperienza, sarà in grado di insegnarvi molte cose.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La vita di coppia, grazie a Venere che transita nel vostro cielo, vi riempirà di gioia. Insieme al partner starete bene anche nella semplicità. Con questa bella Venere, avrete prova dell’autenticità del sentimento che vi unisce alla dolce metà.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Non trascurate coloro che si sono dimostrati finora fedeli e preziosi, per inseguire le mete di breve durata di un collaboratore rampante. Con Saturno dispettoso dall’Acquario, non esasperate chi amate con numerosi timori e incertezze.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Anche se vi troverete a fianco una persona poco simpatica, troverete dei punti di contatto. Sarà il modo vincente per lavorare con maggior profitto. Concedetevi un giro di shopping, per comprare un capo d’abbigliamento, o per acquistare cd e libri.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Mercurio in trigono a Plutone vi renderà particolarmente affascinanti e interessanti. Le persone intorno saranno attratte da voi come le api dal miele. Con Nettuno sestile, sarete più compassionevoli e altruisti. Donando agli altri, anche voi vi sentirete meglio.

Acquario. 21/1 – 19/2

Sarete distratti, e anche se si dimostrerà necessario mettere a punto un’efficace strategia d’azione per un ottimo affare, ve lo lascerete sfuggire. Resterete indifferenti agli approcci di qualcuno che non riuscirà ad attrarvi nonostante incredibili trovate.

Pesci. 20/2 – 20/3

Grazie alla Luna in sestile a Urano, oggi se avrete voglia di prendere in mano diversi aspetti della vostra vita per trasformarli, ci riuscirete in pieno. Con Marte contrario, non è molto consigliabile viaggiare. Sono possibili contrattempi di vario genere.

