Mercurio disarmonico dalla Vergine: l'oroscopo di oggi, lunedì 3 ottobre

L'oroscopo Barbanera di oggi, lunedì 3 ottobre

Ariete. 21/3 – 20/4

Grazie a Giove nel vostro cielo, sfrutterete ogni occasione per godervi alla meglio questo autunno. Marte vi assicura un’ottima forma fisica e tanta energia. Papà Giove collocherà nella giusta prospettiva i problemi, così da non agitarvi alla prima difficoltà.

Toro. 21/4 – 20/5

Con la Luna in trigono a Urano, prenderete diverse iniziative e sarete pieni di fiducia in voi stessi. Nella cerchia di amici sarete ricercatissimi. L’impegno e la vostra inventiva verranno premiati. Procedete con serenità sulla strada intrapresa.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Giove è favorevole in Ariete, quindi i guadagni saranno più che soddisfacenti. Anche Venere benevola vi promette felici introiti e... incontri. Saturno sorridente dall’Acquario vi promette costanza nel promuovere scelte professionali ben meditate.

Cancro. 22/6 – 22/7

A causa della Luna e soprattutto di Giove contrari, oggi vi è richiesta molta concretezza e pragmatismo: bando alle illusioni e ai sogni irrealizzabili! Con Giove nemico dal segno dell’Ariete, sarebbe bene guardarvi da contrasti e attriti con un capo.

Leone. 23/7 – 23/8

Saturno ostile in Acquario vi darà la sensazione che, a dividervi da alcuni familiari, ci sia un divario incolmabile rispetto a gusti ed esperienze. Per chi è single e aspetta l’incontro importante, novità positive. Le coppie rinsalderanno l’intesa.

Vergine. 24/8 – 22/9

Grazie a Mercurio in congiunzione, preparerete con scrupolosa attenzione eventuali prove di studio, esami, colloqui di lavoro che andranno alla grande. Se nella vostra attività vi sentite annoiati e senza entusiasmo, confidate sul suo aiuto per nuovi stimoli.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Il Sole nel segno è quadrato alla Luna in Capricorno: oggi non perdete tempo con persone che non sono sulla vostra stessa lunghezza d’onda. Con Giove in opposizione, un vostro superiore potrebbe mettere a dura prova la vostra pazienza.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Per colpa di Urano avverso dal Toro, evitate di essere impazienti e precipitosi. Siate previdenti e risolvete con meticolosità i problemi facendo leva sull’esperienza. Questo aspetto sfavorevole vi deve far essere più prudenti e accorti con chi vi fa richieste inusuali.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La pesantezza di Marte dai Gemelli vi imporrà dei ritmi molto intensi e avrete a che fare con tanti impegni. Il tempo sembrerà non bastarvi mai. Se si presenterà qualche contrasto con la persona amata, mitigatelo con una buona dose di dolcezza.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Con la Luna che bisticcia con il Sole, ma è amica di Urano e Nettuno, la giornata procederà fra alti e bassi di umore. Affrontatela con un atteggiamento soft. Con il partner all’inizio sarete in disaccordo, ma alla fine convergerete entrambi verso un... abbraccio.

Acquario. 21/1 – 19/2

Imparerete ad apprezzare un collega che fino a ieri vi sembrava poco preparato e poco brillante. Collaborerete invece alla grande. Rivitalizzate il vostro rapporto di coppia scegliendo e dedicandovi poi insieme a nuovi hobby stimolanti.

Pesci. 20/2 – 20/3

Mercurio disarmonico dal segno della Vergine potrebbe farvi ferire le persone care, con silenzi o parole offensive dette in modo superficiale. Con questo Mercurio, usate bene le parole, per evitare tensioni con persone irascibili e suscettibili.

