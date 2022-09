Ambra Angiolini, flirt con l'attore palermitano Francesco Scianna

Ambra Angiolini avrebbe un nuovo flirt. L'attrice, conduttrice e giudice di X Factor è stata vista a Roma in compagnia dell'attore palermitano Francesco Scianna. I due hanno lavorato insieme a teatro e sono stati recentemente paparazzati nella Capitale in atteggiamenti inequivocabili. Sarebbe dunque solo un ricordo il flirt con il funzionario Gianluca Romano. Francesco e Ambra sono stati avvistati seduti a tavolino di un bar e poi a passeggio in atteggiamenti affettuosi. Secondo il settimanale Diva e Donna tra i due ci sarebbe una relazione.

Chi è Francesco Scianna

Originario di Palermo, Francesco Scianna è nato nel 1982 e ha iniziato ben presto la carriera come attore di teatro. Successivamente ha debuttato in tv in alcune fiction e film tra cui Il più bel giorno della mia vita e L’odore del sangue, La luna e il lago, Il capo dei capi. Il ruolo più importante della sua carriera è stato quello di Peppino Torrenuova, protagonista del film di Tornatore Baarìa insieme a Margareth Madè. Ora Francesco Scianna è in una relazione con Ambra Angiolini la quale avrebbe archiviato definitivamente il flirt con il funzionario Gianluca Romano. Già in passato Scianna è stato legato sentimentalmente con altre attrici della scena italiana, parliamo di Matilde Gioli e Francesca Chillemi, presto in tv con Can Yaman in “Viola come il mare”.

