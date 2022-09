Inizio settimana ostico per l'Ariete: l'oroscopo di oggi, lunedì 26 settembre

L'oroscopo Barbanera di oggi, lunedì 26 settembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Inizio settimana un po’ ostico. Meglio non fare affidamento al caso e preparatevi adeguatamente, in caso di colloqui di lavoro o di concorsi. Con il Sole opposto a Giove, siete troppo spavaldi. Non volate alto o cadendo vi fareste molto male.

Toro. 21/4 – 20/5

Esprimete l’affetto che provate per i vostri cari non solo con i fatti, ma anche con le parole. A volte si ha il timore di dire: “Ti voglio bene!”. Nella relazione di coppia potete dare molto, ma a patto che limitiate un po’ di orgoglio personale.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Con il tifo della Luna in Bilancia, esprimete nell’attività tutta la vostra voglia creativa di novità. Se alcune cose vi annoiano, cedetele ad altri. Le vostre richieste vengono accolte, e in quattro e quattr’otto, vi ritrovate a fare quello che volete.

Cancro. 22/6 – 22/7

Con la dissonanza lunare al vostro segno, l’indecisione potrebbe essere un bel problema da superare, soprattutto laddove occorre essere più incisivi. Essendo anche lunedì, fate difficoltà a carburare come si deve. Potete chiedere un piccolo aiuto?

Leone. 23/7 – 23/8

Il vostro team aveva bisogno di un’idea brillante, ed ecco che voi la suggerite con maestria, come un prestigiatore che fa uscire il coniglio dal cappello. Con la raffinata Luna in Bilancia, non potete accontentarvi che del meglio per voi e per i vostri cari.

Vergine. 24/8 – 22/9

Affabili e responsabili, grazie alla congiunzione di Mercurio con Venere, potrete applicarvi concretamente a una seria e remunerativa impresa. Davanti a voi gli ostacoli scompaiono, forse perché non li considerate tali, ma soltanto opportunità.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Potreste essere poco realistici, per colpa delle bizze tra il Sole nel vostro cielo e papà Giove in Ariete. I progetti campati in aria sono da evitare. Lasciate l’imprudenza a qualcun altro. Voi andate sul sicuro, evitando rischi e spiacevoli sorprese.

Scorpione. 23/10 – 22/11

In questo periodo la razionalità di Mercurio potrebbe avere il sopravvento sulla sfera emozionale, per voi comunque sempre molto importante. L’equilibrio tra mente e cuore è difficile da gestire, ma è la chiave per una vita piena e gratificante.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Arrivano le idee ariose della bianca Signora in Bilancia. Servirebbe però un po’ di senso pratico in più, per non perdervi in elucubrazioni mentali. Se un amico cerca di coinvolgervi in un programma interessante, non negategli il vostro apporto prezioso.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Nonostante la Luna in Bilancia sia più che altro una seccatura per voi, Venere in trigono con Plutone vi farà navigare verso il successo. Mettete a frutto i vostri talenti, invece di nasconderli. Gli altri non hanno alcuna voglia di giudicare.

Acquario. 21/1 – 19/2

Grazie alla perfetta armonia lunare, riuscite a sbloccare una relazione arrugginita, in modo da dare spazio a nuove calorose opportunità. Le ore in ufficio passano in un baleno, se avete in mente qualcosa di piacevole da fare una volta a casa.

Pesci. 20/2 – 20/3

Riuscire a stupirvi è l’indizio di un cuore giovane. Rinnovarvi è un modo per non sentirvi mai “arrivati”. Ogni giorno un nuovo sguardo. Invece di stare sulle spine, fugate ogni dubbio con un dialogo a quattrocchi, senza schermi o filtri.

