Nuova truffa sul web: finte email WhatsApp per effettuare il backup delle chat

Nuova truffa online. Molti utenti stanno ricevendo email da un indirizzo WhatsApp, che è falso. Le email invitano in particolare a scaricare il backup delle chat per non perderle. Nell'oggetto e nel testo viene citato il download del file di backup delle chat per non perdere le conversazioni.

Come riconoscere le finte mail di WhatsApp

WhatsApp è estranea alla truffa. La maggior parte delle email segnalate in questi giorni proviene da un indirizzo di posta elettronica che ha come dominio "whatsappweb.com". Da qui si capisce subito che si tratta di una truffa perché il dominio ufficiale dell'app è "whatsapp.com".

I rischi se si scarica il file

Se l'utente dovesse avviare il download del file allegato alla mail, verrà installato sul pc, sullo smartphone o sul tablet dal quale si sta scaricando il programma, un trojan capace di eliminare i dati presenti nel dispositivo utilizzato o di acquisire e trasmettere i dati sensibili dell'utente. Se si utilizza un antivirus efficace e aggiornato, sarà lo stesso software a segnalare il rischio.

Il consiglio degli esperti

Il consiglio degli esperti è il solito: non aprire la mail e non cliccare su link contenuti al suo interno, perché si tratta dell'ennesimo tentativo di phishing. Altra raccomandazione è quella di dotarsi di un ottimo antivirus in grado di neutralizzare attacchi simili.

