Giornata frizzante per il Toro: l'oroscopo di oggi, sabato 24 settembre

L'oroscopo Barbanera di oggi, sabato 24 settembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Anche se avete ricevuto una piccola critica, non datevi per vinti e ricominciate da capo. Il segreto per fare sempre meglio? Tanta pazienza! Il partner richiede il vostro aiuto nelle faccende domestiche. Non potete tirarvi indietro, niente scuse.

Toro. 21/4 – 20/5

Frizzante sabato il vostro, con il trigono lunare ad Urano. Di certo non vi accontentate e volete il massimo, sia per voi che per i familiari. Scegliete un film romantico, e la serata è già tutta organizzata. Non potete proprio chiedere di più.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Di fronte alle situazioni stressanti causate dalla quadratura Luna-Marte, sfoderate uno dei vostri migliori sorrisi, nascondendo l’imbarazzo. Limitate le offese, e al proferire minacce, optate comunque per il silenzio. Ma che fatica sbollire la rabbia...

Cancro. 22/6 – 22/7

Non potete non condividere i momenti più belli e sereni. Difficile mettere un freno, quando le emozioni si risvegliano, ma non siate impulsivi. Invece di godervi il meritato relax, preferite farvi in quattro per dare una mano a destra e a manca.

Leone. 23/7 – 23/8

Qualcuno vorrebbe invitarvi a uscire, ma se non gli date il segnale giusto, potrebbe voler rimandare. Forse dovreste fare voi il primo passo... Basta con le scartoffie, prendetevi anche un po’ di tempo tutto per voi, limitando così lo stress.

Vergine. 24/8 – 22/9

Dovrete usare la fantasia alimentata da Urano, per far fronte alle intemperanze apportate da Marte. Presi tra due fuochi, non sapete scegliere. I millantatori sono sempre dietro l’angolo. Venere opposto a Nettuno vi ha avvisato appena in tempo.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La voglia di uscire all’inizio non è molta, ma alla fine vi lasciate coinvolgere dagli amici. Molto meglio che restare soli di fronte alla TV. Forse vi state accontentando di poco. Potreste ottenere molto di più, con la sola forza di volontà.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Qualcuno riesce a coinvolgervi in un’attività forse non molto redditizia, ma in cui potrete sentirvi veramente gratificati. Non ditegli di no. La Luna in Vergine vi dona grande lucidità mentale. La visione delle cose è scevra da ogni dubbio.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Anche se non vi fidate al cento per cento, provate comunque a seguire le indicazioni che vi hanno fornito. Magari arriverete alla giusta destinazione. “Non tutte le ciambelle riescono col buco!”, ma se volete che tutto sia perfetto, cambiate la ricetta!

Capricorno. 22/12 – 20/1

Potete ben sperare che la persona che vi interessa vi noti in mezzo agli altri, specialmente se il vostro sguardo non lascia adito a dubbi. Grazie alla bianca Signora in Vergine, montare l’ultimo mobile sarà facile come bere un bicchier d’acqua.

Acquario. 21/1 – 19/2

L’apertura mentale e il confronto con gli altri vi permetterà di non prendere mai decisioni alla leggera. La superficialità è da evitare. Provate a mettervi nei panni del partner ogni tanto, in modo da essere così un po’ più comprensivi.

Pesci. 20/2 – 20/3

Occhi aperti! L’opposizione di Venere a Nettuno apre possibilità agli inganni e ai raggiri, ovviamente non vostri che siete super sinceri. Piuttosto che trovare scuse, siete pronti ad assumervi le vostre responsabilità all’interno della coppia.

