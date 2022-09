Wanda Nara e Icardi, matrimonio al capolinea: «Momento molto doloroso, non darò dettagli»

A mettere la parola fine è la stessa Wanda Nara, con un annuncio su Instagram. Il matrimonio fra lei e Mauro Icardi, dopo nove anni, è arrivato al capolinea.

La show girl e manager dello stesso calciatore fa chiarezza, dopo le tante voci che si erano rincorse negli ultimi mesi, con una storia su Instagram pubblicata nella tarda serata di ieri (22 settembre). Poche parole scritte su fondo nero, fra le foto di una festa e quelle di una ospitata in televisione: «Mi risulta molto doloroso vivere questo momento. Ma data la mia esposizione e le speculazioni mediatiche che stanno venendo fuori, è preferibile lo si sappia da me. Non ho nulla da dichiarare e non voglio dare alcun tipo di dettaglio su questa separazione. Per favore vi chiedo di capire, non solo per me, ma anche per i nostri figli».

Un appello e il riferimento alla famiglia e ai figli che ricorda quello lanciato da Ilary Blasi e Francesco Totti prima della separazione.

Solo pochi giorni fa Wanda era arrivata a Istanbul su un volo privato con tutta la famiglia al seguito del marito, che da questa stagione giocherà con i turchi del Galatasaray. Ma sempre più spesso il frequentatissimo profilo Instagram di Wanda Nara (quasi 15 milioni di follower) è rimasto orfano delle foto di coppia e della presenza del consorte, come invece avveniva regolarmente in passato.

