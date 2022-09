Gemelli, occhi ben aperti: l'oroscopo di oggi, martedì 13 settembre

L'oroscopo Barbanera di oggi 13 settembre

Ariete. 21/3 – 20/4

Le bizze lunari nei confronti di Plutone vi portano a imbattervi in alcune circostanze in cui vi servirà grande abilità nel trattare. Che fatica, però! Evitate l’ostinazione. Se una strada si dimostra poco promettente, potreste decidere di cambiarla.

Toro. 21/4 – 20/5

Ritagliatevi qualche ora di solitudine e di silenzio: vi aiuterà a ponderare alcune questioni. Riflettere in mezzo alla confusione sarebbe impossibile! Una volta compreso di essere sulla retta via, non esitate ulteriormente. Perdereste solo tempo prezioso.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Avete gli occhi ben aperti, e anche se qualcuno tentasse di mettervi con le spalle al muro, avrebbe di sicuro da digerire un’amara delusione. Aggiornate le app e il sistema operativo. Non vi ritroverete a dover aspettare in un momento cruciale.

Cancro. 22/6 – 22/7

Anche se magari per oggi non riceverete subito l’elogio in cui speravate, continuate a fare il vostro dovere con grande impegno e dedizione. Le tentazioni sono molte, ma voi sapete bene come resistervi. Alla fine, però, ne sarà valsa la pena!

Leone. 23/7 – 23/8

La posta in gioco è alta, ma voi avete la situazione completamente sotto controllo. Le occasioni improvvise non vi preoccupano, anzi, vi stimolano! Di certo non vi accontentate facilmente. Avete grandi aspirazioni anche se non sempre raggiungibili!

Vergine. 24/8 – 22/9

State cercando una giustificazione a una vostra piccola défaillance. Meglio non arrampicarvi troppo sugli specchi e accettate la realtà. Se volete davvero migliorare il vostro rendimento, lasciate perdere l’operato altrui e concentratevi.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Nel pomeriggio l’opposta Luna in Ariete perderà il suo vigore. E voi tornerete a respirare a pieni polmoni, senza avere il fiato sul collo. Non è ancora il caso di spingervi al di là dei vostri limiti. Intanto pazientate un po’ con serenità.

Scorpione. 23/10 – 22/11

La settimana è iniziata da poco, ma già le faccende cominciano ad accumularsi. Se proprio non riuscite a fare tutto da soli, chiedete un aiutino! Nelle pulizie domestiche non utilizzate prodotti tossici per l’organismo umano e per l’ambiente.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Prima il dovere e poi il piacere, anche se vorreste davvero molto poter sovvertire le regole. Le imposizioni non fanno proprio per voi. Non vi accollerete un ulteriore incarico, se vi sembra non poco pesante quello che già avete assunto.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Ad alcune cose potete davvero dire di no, senza ripensamenti né mezze misure, usando la forza tagliente della quadratura lunare con Plutone. Siete già abbastanza determinati e non avete bisogno di ulteriori suggerimenti. Che sguardo penetrante!

Acquario. 21/1 – 19/2

L’impellente bisogno di comunicare vi spinge a non staccarvi dal telefono neppure per un momento. Non starete mica esagerando un po’? Siete portati a incominciare più cose di quante ne abbiate poi la possibilità di portare a termine. Attenti!

Pesci. 20/2 – 20/3

Vi occorre un suggerimento sapiente di un esperto. Non c’è nulla di male a non essere preparati al cento per cento in tutti i campi della vita! Un bilancio consuntivo di alcune attività potrebbe regalarvi qualche piccola sorpresa, ma che stress!

